Le sfide del XXI secolo: il Clima

Introduzione e saluti istituzionali: Eugenio Gaudio (Presidente Fondazione Roma Sapienza).



Coordina Simonetta Gentile (Sapienza Università di Roma).



Intervengono: Thomas Stocker (University of Bern, Oeschger Centre for Climate Change Research), Diego Fernandez Prieto (ESA - European Space Agency), M.



Cristina Facchini (CNR - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima), Enrico Giovannini (Università di Tor Vergata), Erika Coppola (ICTP - The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), Gianmaria Sannino (ENEA).



Sessione pomeridiana: Ennio Cascetta (Coordinatore del Comitato …

Tecnico Scientifico Osservatori MOST), Pierluigi Coppola (Politecnico di Milano), Piero Cimbolli Spagnesi (Sapienza Università di Roma), Luca Di Donna (Sapienza Università di Roma), Miria Pigato (Università di Venezia Ca'Foscari), Simone Borghesi (European University Institute ed Università di Siena), Alessio Mauro (Università eCampus), Vincenzo Pepe (Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli), Vincenzo Vietri (Sapienza Università di Roma).



Conclusioni Giorgio Parisi (Sapienza Università di Roma, Accademia dei Lincei, Premio Nobel 2021).

