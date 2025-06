Saluti istituzionali: Antonella Polimeni, Margherita Cassano, Luigi Manconi, Francesco Greco, Maria Chiara Malaguti, Oliviero Diliberto, Mirzia Bianca.



Convegno "Guido Alpa, Maestro e Avvocato. Profilo di un giurista eclettico senza confini", registrato a Roma mercoledì 4 giugno 2025 alle 15:42.



L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Antonella Polimeni (rettrice della Sapienza Università di Roma), Margherita Cassano (primo presidente della Suprema Corte di Cassazione), Luigi Maruotti (presidente del Consiglio di Stato), Francesco Greco (presidente del …

Consiglio Nazionale Forense), Maria Chiara Malaguti (professore di Diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano/Roma), Oliviero Diliberto (preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma), Bianca Mirzia (professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto privato all'Università La Sapienza di Roma,), Emanuela Navarretta (rofessore ordinario di Diritto privato iDipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa,), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Andrea Zoppini (professore ordinario di Diritto Privato all'Università di Roma Tre), Alberto Maria Benedetti (professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Genova), Antonino Galletti (consigliere del Consiglio Nazionale Forense), Anna Veneziano (professoressa presso la Facoltà di Giurisprudenza,. Università di Roma La Sapienza), Meiling Huang i (professor of Roman law at Zhongnan University of Economics and Law School of Law), Andrea Di Porto (professore di Istituzioni di diritto romano Facoltà di Giurisprudenza di Roma), Claudio Scognamiglio (professore ordinario di Diritto privato all'Università di Roma Tor Vergata), Giovanni Perlingieri (professore di Diritto civile di Giurisprudenza dell'Università di Roma la Sapienza), Fabrizio Criscuolo (professore ordinario di diritto civile nell'Università di Roma Sapienza), Eugenio Tagliasacchi (consigliere di Stato), pietro maria Putti (professore Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche), Luca Di Donna (professore ordinario di Diritto privato alla Sapienza Università di Roma).



Tra gli argomenti discussi: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 55 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci