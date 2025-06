Guido Alpa. Maestro e Avvocato. Profilo di un giurista eclettico senza confini (Seconda giornata)

Clima politico in Turchia fortemente arroventato dopo gli arresti di sindaci del maggior partito d’opposizione. Il Tribunale di Istanbul conferma l’arresto di altri 22 politici di opposizione tra cui 5 sindaci. Proseguono gli incontri segreti tra Ankara e curdi siriani per una fase di normalizzazione in Siria. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara