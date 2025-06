IV Forum Machiavelli Difesa. Pronti? La preparazione dell’Italia alle prossime sfide

Saluti introduttivi: Roberto Russo (Università degli Studi Link, Direttore Generale), Daniele Scalea (Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, Presidente).



9.45-10.00: VIDEO-MESSAGGIO Guido Crosetto – Ministro della Difesa.



10.00-10.45: "Materie prime critiche: la questione degli approvvigionamenti".



Intervengono: Giuseppe Cossiga (AIAD, Presidente), Antonio Gozzi (Federacciai, Presidente), Gianclaudio Torlizzi (Consigliere del Ministro della Difesa).



Modera: Valentina Ricci (“The Watcher Post”, giornalista).



10.45 "Autonomia strategica, difesa europea, alleanza …

atlantica".



Intervengono: Stefania Craxi (Commissione Affari esteri e difesa, Presidente), Gen.



C.A.



(ris.) Francesco Diella (Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, Senior Fellow), Gianandrea Gaiani (“Analisi Difesa”, Direttore), Guglielmo Picchi (Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, Direttore Relazioni internazionali).



Modera: Antonio Rapisarda (“Il Secolo d’Italia”, Direttore).



11.45 "L’IA nella Difesa: applicazioni e strategie".



Intervengono: Alessio Butti (Presidenza del Consiglio, Sottosegretario all’Innovazione tecnologica), Marco Angelini (Università degli Studi Link, Professore associato in Ingegneria informatica), Alessio Calabrò (RAIT88, A.D.), Gen.



D.



(ris.) Camillo Sileo (Già Vice-Capo VI Reparto SMD), Angelo Tofalo (Quantum Ket, C.E.O.).



Modera: Francesca Ronchin (RAI).



Conclusione dei lavori anti-meridiani Lorenzo Guerini (Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica).



14.00: "Rafforzare la difesa europea: la EU Preparedness Union Strategy".



Intervengono: Gen.



S.A.



Stefano Cont (Agenzia Europea per la Difesa, Direttore Divisione Capacità, armamenti e pianificazione), Ing.



Alessandro Ercolani (Rheinmetall Italia, A.D.), Ing.



Lorenzo Mariani (MBDA Italia, Managing Director), Luisa Riccardi (Vice Direttore Nazionale Armamenti).



Modera: Incoronata Boccia (TG1, Vice Direttore).



15.00: "Mediterraneo globale e profondo: le nuove dimensioni marittime".



Intervengono: Antonino Minardo (Commissione Difesa, Presidente), Pierroberto Folgiero (Fincantieri, A.D.), Amm.



Sq.



Andrea Gueglio (Marina, Direttore per l’Impiego del Personale Militare), Amb.



Maurizio Melani (Università degli Studi Link, Professore straordinario di Relazioni internazionali), Amb.



Francesco Maria Talò (Inviato Speciale per l’IMEC).



Modera: Matteo Carnieletto (“Il Giornale”, Redattore).



16.00: "L’evoluzione della componente corazzata: strategie, tecnologie e prospettive".



Intervengono: Gen.



Salvatore Camporeale (Esercito, Sottocapo di Stato Maggiore).



Intervengono: Ing.



Claudio Catalano (Iveco Defence Vehicles, A.D.), Germano Dottori (“Limes”, Consigliere scientifico).



Modera: Andrea Romoli (TG2, Redattore).



17.00: Il futuro dell’addestramento aeronautico: simulazione, tecnologia e prontezza operativa".



Intervengono: Ing.



Giuseppe Pietroniro (Leonardo Divisione Velivoli, Vice-President Simulation and Training Systems), Gen.



B.A.



Edi Turco (Aeronautica, Capo di S.M.



del Comando Scuole), Gabriele Zanchetta (Aeronautical Consulting and Solutions (ACS), C.E.O.).



Modera: Paolo Mauri (“Il Giornale”, Redattore).



Discorso conclusivo Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia e delle Finanze.

