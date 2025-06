Il Ddl sul femminicidio è in discussione alla commissione Giustizia del Senato ed è atteso in Aula per l'8 luglio.



Con Rossella Silvestre, esperta di politiche di genere per ActionAid, abbiamo parlato della necessità di coinvoglere le associazioni che si occupano di violenza sulle donne e i Cav nella stesura del disegno di legge, ma anche di quali interventi sarebbero auspicabili per arginare il fenomeno.



"Il Ddl femminicidio: intervista a Rossella Silvestre di ActionAid" realizzata da Elena Aquilanti .



L'intervista è stata registrata martedì 10 giugno 2025 alle 18:10.



Nel corso …

dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Cultura, Donna, Economia, Femminicidio, Istituzioni, Legge, Parlamento, Penale, Politica, Scuola, Sicurezza, Societa', Violenza.

leggi tutto

riduci