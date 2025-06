Il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 242/19 della Consulta e alla legge toscana.



L'uomo, sessantenne, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno.



Aveva contattato il numero Bianco dell'Associazione Luca Coscioni per ricevere informazioni su come accedere alla morte volontaria assistita.



Alessandra Moreschini ha intervistato Felicetta Maltese, dell'associazione Luca Coscioni, …

che è stata vicino a Daniele fino alla fine.

