Partito Radicale: trasmissione autogestita

Reazioni in Turchia e in Iran al "cessate il fuoco" nel conflitto tra Israele e Iran. Altri 530 arresti in Iran, da Qom a Gilan, nei confronti di oppositori sospettati di lavorare per l'intelligence israeliana. Impiccato Mohammad Shayesteh, prigioniero politico di 26 anni. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara