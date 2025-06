"Energy and AI" - IEA - aprile 2025 --- "AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works" - IEA - 10 aprile 2025.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Presentazione dell'ultimo rapporto della IEA su Energia e Intelligenza Artificiale" di lunedì 30 giugno 2025 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acciaio, Acqua, Aie, Alluminio, Chimica, Cina, Clima, Commercio, Costi, Difesa, Economia, Elettricita', Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Gas, Geopolitica, Giappone, Informatica,

Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Mercato, Politica, Rassegna Stampa, Ricerca, Scienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

