La nuda verità - Il futuro al Summer Fancy Food. L’importanza del cibo come diritto umano fondamentale

Dal 29 giugno al 1 luglio 2025 al Javits Center di New York si tiene la 69a edizione del Summer Fancy Food Show, il principale evento di scoperta di prodotti alimentari specializzati con l’Italia come Paese partner dell’evento.



Espositori provenienti da 59 paesi, distribuiti in sei continenti e 25 padiglioni internazionali.



Presenti acquirenti, broker, distributori, investitori, media, studenti e produttori.



Come diceva Feuerbach,"l'uomo è ciò che mangia", nel significato allargato che le comunità umane costruiscono le loro identità sociali e culturali anche intorno al cibo, a ciò che …

mangiano.



L’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma che ogni persona del mondo merita di vivere in salute e in modo dignitoso.



Ne ha il diritto.



E il primo elemento di una vita sana è il cibo.



Il diritto al cibo fa parte della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ma anche di altri trattati dell’ONU, come il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui diritti dell’Infanzia.

