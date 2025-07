Promosso da Giulio Maria Terzi di Sant'Agata in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi Onlus per Studi di Politica Economia e Storia in occasione della presentazione dei libri di Nathan Greppi "La cultura dell'odio.



Media, università e artisti contro Israele" (Lindau), Fiamma Nirenstein con Nicoletta Tiliacos "La guerra antisemita contro l'occidente" (Historica) e Claudia De Benedetti, David Elber, Niram Ferretti e Ugo Volli "Ritorno a Sion.



Breve storia dello Stato di Israele dalle origini a oggi" (Marcianum Press).



Convegno "Letture contro la disinformazione su Israele", registrato a …

Roma lunedì 7 luglio 2025 alle 17:00.



Sono intervenuti: Matteo Angioli (segretario generale del Comitato Mondiale per lo Stato di Diritto - Marco Pannella), Giulio Maria Terzi di Sant'Agata (senatore, Fratelli d'Italia), Jonathan Peled (ambasciatore di Israele in Italia e San Marino), Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi Onlus per Studi di Politica Economia e Storia), Nathan Greppi (giornalista), David Elber (storico e ricercatore sull'Antisemitismo, Storia di Israele e Medio Oriente), Fiamma Nirenstein (giornalista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo, Arabi, Democrazia, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Ebrei, Esteri, Europa, Gaza, Geopolitica, Guerra, Hamas, Informazione, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Khamenei, Libro, Mass Media, Medio Oriente, Ovest, Palestina, Palestinesi, Pannella, Politica, Sicurezza, Storia, Territorio, Terrorismo Internazionale, Usa.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

