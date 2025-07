Alberi bioclimatici. Il raffrescamento passivo in Piazza contro le isole di calore

Saluti istituzionali: Massimo Cerri (Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia), Francesco Bonini (Rettore Università Lumsa), Sabrina Alfonsi (Assessore all’ambiente, agricoltura e ciclo dei rifiuti, Roma capitale), Alessandro Panci (Presidente Ordine architetti di Roma), Claudio Ferrari (Presidente Fondazione Federesco), Fabio Incastrini (Presidente opera nazionale Città dei Ragazzi).



Ore 10:00 – 10:30 Dalla “città iniqua” alla “città etica”, da interventi autoreferenti alla partecipazione, ottiche integrate, visione sistemica, prospettive …

transgenerazionali.



Massimo Pica Ciamarra Architetto, Presidente PCA Napoli Ore 10:30 "Innovazione progettuale come strumento di benessere fisico e psichico".



Con Martin Haas (Architetto, founder dello studio Haas Cook Zemmrich, Stoccarda).



Ore 11:30 "Creare bioclima con sistemi passivi virtuosi, low cost e durevoli" con Tommaso Bitossi (Climaengineering, partner Transsolar, New York).



Ore 12:00 "La gestione intelligente delle acque piovane: raccolta e riuso" con Gerhard Hauber (Architetto paesaggista, executive partner Henning), Larsen, Überlingen (Germania).



Modera: Carlo Picozza, Giornalista e scrittore.



Sessione pomeridiana: Misure passive per affrontare i cambiamenti climatici Ore 14:00 "Le facciate verdi per mitigare le isole di calore.



Esempi di grandi interventi di riqualificazione urbana e ambientale".



Con: Tiziana Susca (Ricercatrice ENEA).



Ore 14:30 "Il progetto green in ambito urbano.



Dall’insieme al dettaglio, progettare bene per vivere meglio" con Joachim Eble (Architetto, founder Eble /Messerschmidt, Tubinga Germania).



Ore 15:00 "La sostenibilità come guida per progettare futuro" con Wittfrida Mitterer (Giornalista, Presidente Fondazione Bioarchitettura,Direttrice Master Bioarchitettura), Donatella Parisi (Responsabile Comunicazione Centro Alta Formazione Laudato si’).



Ore 16:00 "Qualità, sostenibilità e salute per l'ambiente urbano" con Patrizia Colletta (Architetto, già Presidente del Comitato della Qualità Urbana di Roma Capitale).



Conclusioni a cura di Giannozzo Pucci (ambientalista, saggista ed editore, Firenze).



Modera: Stefano Zago, Direttore TeleAmbiente.

