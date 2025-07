Promosso con il patrocinio della Fondazione Giorgio La Pira e della Società Italiana di Geopolitica.



Convegno "Giorgio La Pira: attualità di un pensiero per la pace. Politica, fede e futuro nel settimo anniversario del riconoscimento come Venerabile", registrato a Roma lunedì 7 luglio 2025 alle ore 16:18.



L'evento è stato organizzato da Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses.



Sono intervenuti: Tiberio Graziani (presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses), Fabio Porta (deputato, Partito Democratico), Patrizia Giunti …

(presidente della Fondazione Giorgio La Pira), Sergio Moscone (sindaco del Comune di Serralunga d'Alba), Giulio Alfano (professore), Anton Giulio De' Robertis (professore), Maurizio Gentilini (ricercatore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Maurizio Vezzosi (analista di geopolitica).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arabi, Cattolicesimo, Comuni, Costituente, Costituzione, Cristianesimo, Dc, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Naturali, Diritti Sociali, Diritti Umani, Esteri, Europa, Firenze, Geopolitica, Guerra, Israele, Italia, La Pira, Lavoro, Medio Oriente, Mediterraneo, Pace, Politica, Sindaci, Societa', Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 35 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

