Intervengono: il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il Decano della facoltà di teologia, Pontificia Università Santa Croce, Don Giulio Maspero, il Presidente Comitato nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.



Introduce e modera Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli ETS.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della 46^ edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli" che si è tenuta a Roma mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 18:00.



Tra gli argomenti

discussi: Societa'.



Questa conferenza stampa ha una durata di 48 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

