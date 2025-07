Una manifestazione ricca di convegni, mostre, spettacoli, iniziative culturali, sportive e per ragazzi, trasmessa in diretta su più canali digitali e in più lingue.



La 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli dal titolo "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" si svolgerà dal 22 al 27 agosto alla Fiera di Rimini.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli" che si è tenuta a Roma mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 18:00.



Con Francesco Di Nitto (ambasciatore d'Italia presso la Santa …

Sede), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS), Alessandra Locatelli (ministro per le disabilità), Giulio Maspero (decano della Facoltà di Teologia alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma), Davide Rondoni (presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi).



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cattolicesimo, Cultura, Democrazia, Draghi, Ebrei, Esteri, Fitto, Gaza, Giappone, Giovani, Governo, Guerra, Israele, Italia, Leone Xiv, Medio Oriente, Meloni, Metsola, Ministeri, Pace, Parlamento Europeo, Russia, San Francesco, Societa', Storia, Tecnologia, Ucraina, Unione Europea, Vaticano.



La registrazione video della conferenza stampa dura 48 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

