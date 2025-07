Presentazione del libro di Marco Pannella e Matteo Angioli "Marco Pannella. Una libertà felice. La mia vita" (Mondadori)

Radio Carcere: Parla l’ex detenuto del carcere di Taranto: "Ho passato tre anni in quell'inferno e viviamo sempre chiusi in celle buie, piccole che d'estate diventano dei forni. Essere detenuto a Taranto è inumano e se non sei forte è facile lasciarsi andare". A seguire le lettere scritte dalle persone detenute