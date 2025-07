Presentazione del Rapporto SDGs 2025. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia

Saluti istituzionali: Francesco Maria Chelli (Presidente Istat).



9.45 Presentazione del Rapporto SDGs 2025: Paola Ungaro (Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali, Istat), Leopoldo Nascia (Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali, Istat).



Tavola Rotonda - Agenda 2030: dialoghi per un’Italia sostenibile.



Intervengono: Alessandro Guerri (Direttore generale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direttore Generale per gli affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF), Marcello Chiodi (Presidente …

Società Italiana di Statistica), Calogero Carletto (Senior Manager in the Development Data Group, World Bank), Ilaria Bertini (Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica DUEE, ENEA), Manlio Calzaroni (Responsabile dell'area Attività e progetti di ricerca, ASviS), Andrea Ciarini (Presidente del Corso di Laurea magistrale in Sociologia per la Sostenibilità e Analisi dei Processi Globali, Sapienza Università di Roma).



Modera Davide Colombo (Direttore centrale rapporti esterni, Istat).



Conclusioni Stefano Menghinello (Direttore del Dipartimento per le statistiche economiche).

