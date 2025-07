9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

Audizioni sul ddl 1561 (D-l 92/2025 - Sostegno comparti produttivi) dei Commissari straordinari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, Commissari straordinari Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria, del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, Sindacati (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UGL Metalmeccanici, UILM e USB)