Negli ultimi giorni, una delegazione europea di ministri, tra cui l’italiano Matteo Piantedosi, è stata respinta in Cirenaica, la parte orientale della Libia controllata dalle autorità del generale Haftar.



Ne parliamo con Claudia Gazzini, analista per la Libia dell’International Crisis Group, per capire meglio cosa è successo e quali possono essere le motivazioni di questo caso diplomatico.



"Il 'respingimento' della delegazione Ue in Libia. Intervista a Claudia Gazzini" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata giovedì 10 luglio 2025 alle 11:11.



Nel corso …

dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Immigrazione, Unione Europea.

leggi tutto

riduci