Recenti test sulla decarbonizzazione dei trasporti provano che è possibile aumentare - in sicurezza - la percentuale di idrogeno in miscela con il metano, Un vantaggio notevole per l'ambiente e per l'efficienza dei mezzi di trasporto.



Ce ne parla Marco Mele, Amministratore Unico Servizi Fondo Bombole Metano.



"Trasporti e transizione ecologica. Intervista a Marco Mele" realizzata da Antonello De Fortuna con Marco Mele (amministratore unico dei Servizi Fondo Bombole Metano).



L'intervista è stata registrata giovedì 10 luglio 2025 alle 11:09.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i …

seguenti temi: Acciaio, Ambiente, Auto, Cnr, Commercio, Consumatori, Consumi, Ecologia, Economia, Energia, Gas, Idrogeno, Italia, Metano, Protezionismo, Tariffe, Trasporti, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.

leggi tutto

riduci