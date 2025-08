" World Economic Outlook - luglio 2025" - FMI - luglio 2025 --- "IMF nudges up 2025 growth forecast but says tariff risks still dog outlook" - Reuters - 29 lug 2025.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Il FM rivede - leggermente - al rialzo la crescita economica globale" di lunedì 4 agosto 2025 condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Economia, Epidemie, Esteri, Euro, Fisco, Fnism, Geopolitica, Globalizzazione, Inflazione, Mercato, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tariffe, Tecnologia, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 …

minuti.

leggi tutto

riduci