10 AGO 2025
rubriche

Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 21:00 Durata: 54 min 55 sec
A cura di Delfina Steri
Player
Sommario della puntata.

Bosnia Erzegovina: la crisi politica e la vicenda processuale del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik.

Serbia: i primi rresti eccellenti per la tragedia di Novi Sad del 1 novembre 2024; la visita lampo a Belgrado della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Macedonia del Nord: il caso del razzismo contro gli albanesi.

Kosovo: il contrasto tra la presidente Vjosa Osmani e la Corte costituzionale sulla nomina di un giudice di etnia serba; la visita di Peter Sorensen, inviato UE per il dialogo Pristina-Belgrado; la lettera del presidente USA Trump alla presidente Osmani.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti