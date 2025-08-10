Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Sommario della puntata.
Bosnia Erzegovina: la crisi politica e la vicenda processuale del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik.
Serbia: i primi rresti eccellenti per la tragedia di Novi Sad del 1 novembre 2024; la visita lampo a Belgrado della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
Macedonia del Nord: il caso del razzismo contro gli albanesi.
Kosovo: il contrasto tra la presidente Vjosa Osmani e la Corte costituzionale sulla nomina di un giudice di etnia serba; la visita di Peter Sorensen, inviato UE per il dialogo Pristina-Belgrado; la lettera del presidente USA Trump alla presidente … Osmani.
Bosnia Erzegovina: la crisi politica e la vicenda processuale del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik.
Serbia: i primi rresti eccellenti per la tragedia di Novi Sad del 1 novembre 2024; la visita lampo a Belgrado della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
Macedonia del Nord: il caso del razzismo contro gli albanesi.
Kosovo: il contrasto tra la presidente Vjosa Osmani e la Corte costituzionale sulla nomina di un giudice di etnia serba; la visita di Peter Sorensen, inviato UE per il dialogo Pristina-Belgrado; la lettera del presidente USA Trump alla presidente … Osmani.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci