10 AGO 2025
intervista

La nomina di Stephen Miran, la Fed e l'economia USA: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:14 Durata: 40 min
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"La nomina di Stephen Miran, la Fed e l'economia USA: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata domenica 10 agosto 2025 alle ore 19:14.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Commercio, Economia, Finanza Pubblica, Istituzioni, Politica, Usa.

La registrazione audio ha una durata di 40 minuti.
