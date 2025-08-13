13 AGO 2025
Asiatica. Thailandia - Cambogia: gli scontri sul confine alimentano il nazionalismo

Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospiti Giancarlo Galavotti, esperto di storia e politica thailandese, Thomas Cristofoletti video reporter, giornalista, esperto di Asia a lungo in Cambogia.

Puntata di "Asiatica. Thailandia - Cambogia: gli scontri sul confine alimentano il nazionalismo" di mercoledì 13 agosto 2025 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giancarlo Galavotti (esperto di storia e politica thailandese), Thomas Cristofoletti (video reporter, giornalista, esperto di Asia).

