La puntata de La nuda verità tratta della prescrizione e somministrazione del metadone per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
La somministrazione può avvenire in situ da parte del servizio di cura presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti o con la consegna del medicinale direttamente al paziente per l'assunzione a domicilio senza sorveglianza sanitaria per tempi anche lunghi.
Quanto è alto il rischio di uso improprio del metadone? Quali benefici, quali i rischi?.
Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. … Metadone. Terapia a domicilio senza vigilanza sanitaria: vantaggi e rischi" di giovedì 21 agosto 2025 , condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni con gli interventi di Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antiproibizionisti, Asl, Droga, Emergenza, Epidemie, Eroina, Farmacia, Legalizzazione, Liberta' Di Cura, Malattia, Medici, Medicina, Metadone, Narcotraffico, Oppio, Proibizionismo, Scienza, Tossicodipendenti, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
