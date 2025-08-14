CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Valeria Manieri, Radio Radicale dialoga con il Professore Fabio Pammolli, economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del comitato per gli investimenti di InvestEu, a capo dell'AI4Industry.
Puntata di "Connessioni - editoriale sull'economia. Economie, dazi, moneta: cosa sta succedendo tra Usa e Ue?" di giovedì 14 agosto 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del Comitato Investimenti di InvestEu).
Tra gli argomenti discussi: Commercio, Economia, Esportazione, Importazione, Mercato, … Moneta, Protezionismo, Tariffe, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
