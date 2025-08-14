14 AGO 2025
rubriche

Connessioni - editoriale sull'economia. Economie, dazi, moneta: cosa sta succedendo tra Usa e Ue?

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:15 Durata: 5 min 15 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Player
Valeria Manieri, Radio Radicale dialoga con il Professore Fabio Pammolli, economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del comitato per gli investimenti di InvestEu, a capo dell'AI4Industry.

Puntata di "Connessioni - editoriale sull'economia. Economie, dazi, moneta: cosa sta succedendo tra Usa e Ue?" di giovedì 14 agosto 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del Comitato Investimenti di InvestEu).

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Economia, Esportazione, Importazione, Mercato, Moneta, Protezionismo, Tariffe, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti