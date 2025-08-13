13 AGO 2025
intervista

Polemica Nordio-Garante Detenuti su suicidi e visite in carcere del PR. Intervista al prof. Mario Serio

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 17:53 Durata: 0 sec
"Polemica Nordio-Garante Detenuti su suicidi e visite in carcere del PR. Intervista al prof. Mario Serio" realizzata da Lorena D'Urso .

L'intervista è stata registrata mercoledì 13 agosto 2025 alle 17:53.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Diritti Umani, Giustizia, Governo, Istituzioni, Magistratura, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Presidenza Della Repubblica.
