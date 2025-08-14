14 AGO 2025
intervista

Vertice Trump-Putin: intervista a Benedetto Della Vedova

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 13:06 Durata: 0 sec
Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, già Sottosegretario agli esteri con delega alla politica artica, ci parla dei rapporti tra Usa, Russia e-Unione Europea, alla vigilia del vertice Trump-Putin, in programma domani in Alaska.

"Vertice Trump-Putin: intervista a Benedetto Della Vedova" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata giovedì 14 agosto 2025 alle 13:06.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Ambiente, Cina, Clima, Ecologia, Economia, Guerra, Pannella, Ucraina, Unione Europea.
