CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione audio di "Agosto in carcere: collegamento con Irene Testa a margine della visita al carcere di Alghero", registrato venerdì 15 agosto 2025 alle 14:10.
Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale, garante delle persone private della libertà di Sardegna).
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale, garante delle persone private della libertà di Sardegna).
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
leggi tutto riduci