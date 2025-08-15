15 AGO 2025

Agosto in carcere: collegamento con Irene Testa a margine della visita al carcere di Alghero

COLLEGAMENTO | di Cristiana Pugliese - RADIO - 14:10 Durata: 7 min 15 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Agosto in carcere: collegamento con Irene Testa a margine della visita al carcere di Alghero", registrato venerdì 15 agosto 2025 alle 14:10.

Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale, garante delle persone private della libertà di Sardegna).

La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
