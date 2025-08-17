CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Lorena D'Urso intervista Irene Testa sul Ferragosto in carcere del Partito Radicale e sul rilancio della raccolta firme sulla Proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu".
Puntata di "Osservatorio Giustizia - Conversazione con Irene Testa" di domenica 17 agosto 2025 condotta da Lorena D'Urso che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Comuni, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Diritti Umani, Diritto, Errore Giudiziario, Garante Detenuti, Giustizia, Governo, … Indennizzo, Informazione, Iniziativa Popolare, Ministeri, Misure Alternative Alla Detenzione, Nordio, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Polemiche, Politica, Regioni, Riforme, Sardegna, Stato, Suicidio, Zuncheddu.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
