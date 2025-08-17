17 AGO 2025
Osservatorio Giustizia - Conversazione con Irene Testa

RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 16:30 Durata: 30 min 38 sec
Lorena D'Urso intervista Irene Testa sul Ferragosto in carcere del Partito Radicale e sul rilancio della raccolta firme sulla Proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu".

Puntata di "Osservatorio Giustizia - Conversazione con Irene Testa" di domenica 17 agosto 2025 condotta da Lorena D'Urso che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Comuni, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Diritti Umani, Diritto, Errore Giudiziario, Garante Detenuti, Giustizia, Governo, Indennizzo, Informazione, Iniziativa Popolare, Ministeri, Misure Alternative Alla Detenzione, Nordio, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Polemiche, Politica, Regioni, Riforme, Sardegna, Stato, Suicidio, Zuncheddu.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

