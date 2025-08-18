18 AGO 2025
intervista

Stop al gruppo tecnico sui vaccini: intervista a Davide Faraone

INTERVISTA | di Marco Roberti - RADIO - 13:17 Durata: 0 sec
Player
Il ministro della salute Orazio Schillaci ha revocato tutte le nomine del gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni: l'opinione di Davide Faraone, deputato e vicepresidente di Italia Viva.

"Stop al gruppo tecnico sui vaccini: intervista a Davide Faraone" realizzata da Marco Roberti .

L'intervista è stata registrata lunedì 18 agosto 2025 alle ore 13:17.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Politica, Sanita', Scienza.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate