Il ministro della salute Orazio Schillaci ha revocato tutte le nomine del gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni: l'opinione di Davide Faraone, deputato e vicepresidente di Italia Viva.
"Stop al gruppo tecnico sui vaccini: intervista a Davide Faraone" realizzata da Marco Roberti .
L'intervista è stata registrata lunedì 18 agosto 2025 alle ore 13:17.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Politica, Sanita', Scienza.
