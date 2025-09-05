Conferenza SISP "Political science in the digital age"(seconda giornata)

Partecipano: Mauro Calise (Università di Napoli "Federico II"), Irene Caratelli (The American University of Rome), Giovanni Diamanti (Quorum-Youtrend), Augusto Valeriani (Università di Bologna).
Coordinano: Fabio Bordignon (Università di Urbino) e Rossella Rega (Università di Siena).
Ore 11.15 "Innovazione digitale e formazione per le Pubbliche Amministrazioni: il contributo della Scienza politica".
Ne discutono con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: Francesco Amoretti (Università di Salerno), Fabrizio … Di Mascio (Università di Torino), Andrea Lippi (Università di Firenze), Fortunato Musella (Università di Napoli "Federico II"), Maria Stella Righettini (Università di Padova).
Introduce e coordina: Alessandro Natalini (Università Lumsa di Roma).
Ore 14.00 Area Perspectives: The Contribution to the Theory of International Relations.
Partecipano: Giovanni Agostinis (Università di Bologna), Giovanni Andornino (Università di Torino), Irene Costantini (Università di Napoli L’Orientale), Simone Dossi (Università di Milano), Luca Raineri (Scuola Superiore Sant'Anna), Alessandra Russo (Università di Trento).
Coordinano: Sonia Lucarelli (Università di Bologna) e Francesco Strazzari (Scuola Superiore Sant'Anna).
Ore 16.15 Henry Farrell (Johns Hopkins), AI As Cultural Regulation.
