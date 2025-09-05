05 SET 2025
dibattiti

Conferenza SISP "Political science in the digital age"(seconda giornata)

CONVEGNO | - Napoli - 09:17 Durata: 6 ore 12 min
A cura di SI
Player
"Democracy under siege: Trump and the Reconfiguration of Power in the Digital Age".

Partecipano: Mauro Calise (Università di Napoli "Federico II"), Irene Caratelli (The American University of Rome), Giovanni Diamanti (Quorum-Youtrend), Augusto Valeriani (Università di Bologna).

Coordinano: Fabio Bordignon (Università di Urbino) e Rossella Rega (Università di Siena).

Ore 11.15 "Innovazione digitale e formazione per le Pubbliche Amministrazioni: il contributo della Scienza politica".

Ne discutono con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: Francesco Amoretti (Università di Salerno), Fabrizio Di Mascio (Università di Torino), Andrea Lippi (Università di Firenze), Fortunato Musella (Università di Napoli "Federico II"), Maria Stella Righettini (Università di Padova).

Introduce e coordina: Alessandro Natalini (Università Lumsa di Roma).

Ore 14.00 Area Perspectives: The Contribution to the Theory of International Relations.

Partecipano: Giovanni Agostinis (Università di Bologna), Giovanni Andornino (Università di Torino), Irene Costantini (Università di Napoli L’Orientale), Simone Dossi (Università di Milano), Luca Raineri (Scuola Superiore Sant'Anna), Alessandra Russo (Università di Trento).

Coordinano: Sonia Lucarelli (Università di Bologna) e Francesco Strazzari (Scuola Superiore Sant'Anna).

Ore 16.15 Henry Farrell (Johns Hopkins), AI As Cultural Regulation.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buongiorno a tutte e a tutti
Grazie per essere venuti a questo questo incontro dal titolo democrazia sotto assedio Tramper la riconfigurazione del potere nell'era digitale
Grazie anche al punto per essere qui nonostante l'orario è un po'un po'infausto ma cerchiamo anche noi di fare appunto del nostro del nostro meglio
E come sapete l'idea di questa tavola rotonda nasce all'interno della dei lavori dello Standing gruppo di comunicazione politica e però come appunto il titolo rivela immediatamente intreccia approcci prospettive discipline anche per certi versi diverso se
Abbiamo che dei quattro relatori che erano originariamente previsti nel senso che purtroppo di ogni diamanti non ce l'ha fatta ad essere con noi questa questa mattina terrà problemi personali ma ci saluta vi saluta
Abbiamo però un parterre molto ricco oste siamo sicuri che ne verrà fuori una bella una bella discussione
Ma Ugo Calise
Conosciamo tutti Università di Napoli
Che peraltro appunto immagino che molti di voi fossero come me la al momento di apertura e alla lex io che ha cento nella quale peraltro a anticipato molte delle delle questioni che tratteremo questa questa mattina però anche un modo appunto per riprenderle
Abbiamo Irene Caratelli della American University of Rome
Che ringrazio per essere per essere qui sfidando gli scioperi di treni altri problemi logistici e Augusto Valeriani Università di Bologna brevissimamente insieme a sella nega che coordina con Melo semigruppo di comunicazione politica e di qui appunto come c'era di questo di questo incontro
Abbiamo pensato di organizzarci in due giri
Né i quali appunto porremo alcune questione in ai ai relatori per poi andare a raccogliere alcune domande dalla dal pubblico
Chiudere poi con un brevissimo a quel punto giro di chiusura abbiamo tempo fino alle dieci e quarantacinque per cui se insomma
Stiamo nei tempi dovremmo riuscire a rispettare questo tipo di di programma dunque pagato da
Per dire veramente due parole di introduzione dalla strettissima attualità che però incrocia nettamente tutte le questioni
Che che insistono su questo su questo dibattito cioè dalle dichiarazioni che voi tutti avete visto di dello stesso Trump della scorsa settimana quando rispondendo per l'ennesima volta alle accuse di chi lo sa
Diciamo accusava di essere una un dittatore
Ribatteva dicendo di non esserlo però allo stesso tempo diceva l'otto people assegni di cui laica a Dictator
Io non sono appunto un un dittatore ma semplicemente un uomo con un grande senso comune e una Smart Pearson e però ritornava su quella questione che se ricordate
Era già emersa già durante la campagna elettorale durante la quale lui però aveva risposto in modo ancora più diretto diceva no no no dittatore no tranne che nel Day One nel dei Wu Anna voglio fare una serie di cose voglio chiudere i confini voglio Ancona drill drill drill no usata questa questa formula
Benissimo quindi dittatore solo per un giorno
Se non fosse che il dei Wu Anna si è trasformata in una sorta di De Wan permanente no
La dimensione temporale fosse una di quelle che ci indica una delle chiavi di lettura più intriganti per leggere il fenomeno tanta intrappolati come siamo in una sorta di giorno della marmotta tram piano nella quale vi assistiamo ogni giorno alle stesse dichiarazioni choc dalle stesse promesse no che si ripetono
Qualche giorno fa Viviana Mazza sul Corriere della Sera l'avete visto ha parlato del Diplomazia delle due settimane no
Quindi il fatto di promettere che determinate soluzioni ogni volta appunto risolutive arriveranno nell'arco dello stesso intervallo di di tempo e che è sostanzialmente un ulteriore modalità retorica aperta sottolineare questo schiacciamento sul tempo presente quindi da un lato
Diciamo lo sguardo rivolto al passato al primo mandato ha ha un passato radioso no che ci si propone di fa ritornare e però allo stesso tempo però sempre complice anche poi questa continua interazione con la sfera mediatica con la sfera delle delle tecnologie lo schiacciamento sul momento presente
Aveva detto no nella nel giorno dell'insediamento aveva parlato dell'età dell'oro della dell'America che sarebbe iniziata proprio in quella in quel momento
Quindi appunto l'idea della restituzione di un passato idealizzato
Però in realtà più che l'età Dell'Oro mi sono divertito ascriverci alcune cose che c'è in te mente quella di Trump nell'età dell'ora
La dittatura del momento presente che si ripropone
Continuamente
Attraverso una sfida
Ad alcuni pilastri della della democrazia dicevo prima no al continuo rimando a al primo mandato e al suo epilogo traumatico in quell'epifania
Del
Del due mila e uno cioè tutti che tutti ricordiamo con l'assalto al Campidoglio e però allo stesso tempo un primo mandato che si proietta sul secondo e forse già si proietta su il tentativo di un di un terzo e questa forse è una delle delle questioni che abbiamo sul tavolo il tutto attraverso una per certi versi inedita
Concentrazione di potere che somma potere politico in senso stretto con potere economico potere mediale attraverso appunto questa sinergia con la sfera
La comunicazione del digitale
Attraverso una proposizione di toni che sono quelli che conosciamo e quindi ci sono i temi della polarizzazione c'è il tema della del della delegittimazione dell'avversario c'è il tema dell'inciviltà tanto caro ad alcuni a questo a questo tavolo
Ecco io vorrei partire proprio da
Alcuni di questi punti ponendo la prima domanda Calise che diciamo inaugura il primo il primo giro ripartendo un po'proprio dalle questioni che che affrontava anche ieri sera nella sua nella sua lectio
E cioè se
Il paradigma della personalizzazione la teoria del partito personale e ancora il framework ora
Più adeguato per leggere questo fenomeno
Se necessita di aggiornamento se in qualche modo siamo ancora
In un'ottica di continuità rispetto a tutte le cose di cui diciamo ci siamo occupati negli ultimi anni o se prevale invece l'elemento di cultura di fronte appunto al fenomeno Tarantola
Due punto zero insomma quello del del secondo mandato
Eccoci qua
Beh insomma
L'età dell'Oro resta dell'ora uno si guarda intorno
Capisce che
L'età dell'Oro questa chiesa del Seicento
Era insomma c'ha messo nero solo centoventi anni per farla sta ancora qua diciamo
Presso invece loro diventato
L'ora è diventato per pendii Scarpa cioè in realtà stanno ancora molto insieme queste due cose minestra ampissimo
E nella personalizzazione cioè non abbiamo un'accelerazione che cominciata chiaramente una trentina d'anni fa che ha trovato nel web una straordinaria moltiplicazione
Però che il potere politico occidentale
Si sia personalizzato
Che stiamo tornando a un secondo corpo verrete Rosario era
Metafora intramontabile di Kantorovich
Con tutti i problemi io vedo che
Si parla non si parla
Della salute di Trump io ricordo sempre demolisce Simoni in cui la prima cosa quando arrivavi a corte ti informale in maniera discreta avanti siamo così
Come sta Luís come star del fine Desire infatti glielo avvelenare o no
Come sa Trump è una cosa importante ma
La domanda dopo Trump cambia qualcosa io mi sto convincendo che non cambierà fondamentalmente mia
Per ragioni di di tempo io ieri non non sono riuscito a
A riprendere una citazione
Sempre da Trento voi perché
Quel libro vedeva vedeva lontano
Perché viene da lontano con un pessimismo diciamo così che che che poi in trenta intenderà incrollabile nel senso quando quando poi si
Mi dava sempre
Priorità alle come si dice dalle categorie ricordo che quando praticamente c'era l'elezione di Obama grande fermento e lui fece questa gente Madison lecture la più prestigiosa
Ma
Il riconoscimento della sei e tutti a dire la perché dai forse perché siamo sommaria presidente vela cose eccetera
Non si spostò di una virgola e il finale Follonica
L'unica legge e regole che ci possiamo aspettare che il prossimo presidente sarà peggiore del primo
Era un modo per dire
Il in il meccanismo istituzionale che si è messo in moto
E quindi questo va va dal lato rispetto alla tua domanda ma è è una domanda importante male che ci aspettiamo D'Avanzo
O che ci aspettiamo da un democratico dopo avere scoperto dall'articolo del Washington post che girato porta al due tre giorni e poi l'hanno rimesso sotto
Che in realtà Baden era completamente l'inciso in un liceo già appena eletto
E che quindi tutto il Gotha democratico si è gestito
Il potere compresa questa assurda guerra in cui hanno fiutato l'Europa con le conseguenze che sappiamo
Mentre quello più o meno non ci aveva dato alla testa
Insomma
E e il problema è che nel momento in cui tu crei come abbiamo creato
Per una serie di ragioni strutturali che abbiamo analizzato insieme voglio dire una dimensione di comando dal vertice
Come quella che attualmente cioè nei Paesi occidentali
Impegnata su una persona
Questa dinamica
Sì eccetera i processi di comunicazione sono stati un acceleratore straordinario
Non c'è stato tempo ne chiede di parlare la svolta nella gestione nel controllo dei media
Da parte di Trump e dei suoi nell'ultima campagna elettorale senza Showtime
Io consiglio sempre la lettura di quel bellissimo articolo di
Valducci sui ministeri gita al polso in cui ricostruisce il vantaggio dei democratici che poi si è capovolto
E
E questa è una delle grandi domande perché e come si fa a controllare i media come la controllo non loro
Si realizzi
Dalla parte dei buoni ammesso che i buoni
Saremo noi
Questi era un po'i temi che erano emersi anche nel convegno di Urbino così quindi questo meccanismo qui si è veramente ormai un po'come dire consolidate da Peter Freeman Sperto più personalizzazione parlavamo ieri insieme sarebbe il caso di vedere quanti partiti ci sono ancora in giro per l'Europa
Che come dire contano qualcosa perché adesso il problema è quello no quanti si stanno personalizzando
Però questo mi sembra fare dell'archeologia
E che la vera domanda
Di ricerca con cui io concludevo Point
Il discorso ieri
E che però questo discorso non riguarda la Cina
Non riguarda la Cina
Tutto il discorso della
Presidenzialista azione del potere
C'era solo nella testa di quattro mente cattivi giornalisti occidentali che naturalmente vivono diciamo così di queste metafore di cos'altro potrebbero ritenere
E Cina c'è un comitato centrale dove ci sono più Ristori premi Nobel voglio dire che che c'è un sistema meritocratico c'era un controllo radicale
E però c'è anche la verticalizzazione digitale
E quindi il problema del tempo che tu poni
Che il problema ormai diciamo che sta
Distruggendo
Quel mondo politico che conoscevamo questo dalla di Mock usciamo dalla politica estera
Ma quanto tempo ci rimetteranno per ricostruirle se andiamo a vedere che cosa è successo Nenni nei ranghi intermedia la politica estera americana in questo anno
Nella di prova dal Frosinone chi costruisce domani poi arriva uno dice adesso la rifacciamo
E e questi processi diciamo così
Stanno eludendo alla radice quella struttura corporativa della organizzazione della politica che c'era un vortice secoli per costruire adesso noi fare lungo ma il pannello lunga così diciamo percepiamo sei secoli
Di organizzazione corporatura del potere spera la domanda e i cinesi c'erano ancora
Di cui cinesi ma anche gli indiani
Perché oggi diciamo così la geopolitica della personalizzazione
Che ne aveva fatto tanta fatica spiegare tanti amici e colleghi continuavano a far finta di non accorgersi
Sta travolgendo d'Occidente
E l'Oriente
Io mi fermo qua sono facciamo troppo grazie
Grazie allora questi spunti saranno ripresi poi anche più avanti per carenza cerchiamo di di fare un formato più fluido possibile
Lascerei la parola a questo punto a Irene Caratelli che esperta di relazioni internazionali
Per capire anche come è cambiata la come cambiano un po'le relazioni come sono cambiate sotto Trump tra economia e politica tra anche nel sul nel modo di gestire le relazioni internazionali perché anche questo è un altro tema importante che riguarda forme di comunicazione ma anche poi la sostanza il contenuto del messaggio
E forse un punto di partenza interessante di questa riflessione che che chiederei punto Irene Caratelli potrebbe essere riportata ripensando al da iguana di cui parlava prima Fabio a la foto che ha ritratto a in tutti i principali esponenti delle Bic Teck che erano presenti all'inaugurazione della presidenza Trump quindi appunto da suo cambiare alloggio Bezos ha la maschera eccetera eccetera
Ecco sono passati oramai Stealth otto mesi da quella fotografata una foto simbolica perché sembravano che ci fosse questo un nuova alleanza tra il potere delle bistecche il potere politico questo rappresentante della America me dovete Vienna e quindi rappresentante della rivalsa qualche mondano della la rivalsa di alcuni ceti americani
E allora che fine ha fatto questa alleanza dopo otto mesi sappiamo punto che ci sono state delle evoluzioni partendo da questo come leggiamo anche il rapporto tra questi due livelli grazie
Grazie la stella grazie tutti anche per l'invito
Quindi grazie anche per sa del caveat perché il punto di vista un po'diverso da quello delle relazioni internazionali
E vorrei anche con l'occasione forse cercare di spostare un po'invece la mia prospettiva la l'analisi e più che sulla persona su Trump guardare al sistema nel suo complesso
Perché Temps siccome il prodotto del sistema Mangone un'eccezionalità non è una barbarie passeggera élite i problemi resteranno nota passano Trump
Per quanto riguarda sul punto di inizio del dell'analisi possiamo dire che a con la prima presidenza di Trump il rapporto con le dita cara molto teso
Perché tutti i temi cari a al primo mandato e quindi l'immigrazione il clima e la globalizzazione avevano spaventato le bitte che quindi erano tutte appoggiato dal due mila sedici mila Clinton centouno
Che eppure già facendo l'analisi dei primi anni di Trump si vedeva che poi tutta questa sotto
Storica contro le bistecche lo smantellamento poi di fatto non c'è stata nel primo mandato
E guardando anche invece in un arco di tempo più largo guardando a quello che è successo durante l'era di Obama il era di campo
Si vede che il rapporto tra le due le presidenze e le bistecche in realtà un rapporto di continuità che ha favorito la crescita Delogu oligopolio delle bistecche
Ok quindi per tra per Obama è stata molto importante dato all'Ifi finanziaria del due mila sette due mila nove rilanciare l'economia ma anche verso papà che le bitte della Silicon Valley gli garantivano
E allo stesso tempo combattere i i rivali e quindi la Cina quindi tutta la tecnologia rivali europei tic tappezzata eccetera
E quindi anche anche rampa ci ha visto che nel suo primo mandato ha difeso l'emittente di nell'intimità credo tutti i competitori internazionali
Quindi fondamentalmente sta continuità rimasta e tutte le retoriche tutte le cose che hanno detto maschio Vanzo campanello campagne elettorali
Sono teatrino puro
Perché poi di fatto a in tanti versi lo stesso Trump il secondo mandato le ha sostenute ora per quanto riguarda la domanda di Rossella che è molto questa immagine questa fotografia
Di questi oligarchi Velebit Tecne stando all'inaugurazione il venti gennaio del due mila venticinque
Come se fossero inchinati all'incoronazione dell'imperatore è molto è molto interessante perché perché per la seconda campagna divampa in realtà le Bic tacca sono diventate tutte a favore del il campo in tutti questi grandi nomi ma che sono stati citati hanno dato più o meno un milione di dollari a parte mascherina Donati trecento milioni quindi insomma forse il più influenti di tutti come Salman sappiamo qual era l'obiettivo delle bibite era di avere ulteriori sgravi fiscali
Ulteriore deregolamentazione
Possibilità di vedere tutte le questioni dell'Antitrust di uso tutto Couto accusate di abuso di posizione dominante e quindi dell'azione delle regole del mercato eccetera eccetera
E quindi speravano diciamo contratto di avere quella che si chiama fa carta di uscita di prigione Sanzo nel caso le cose si fossero messe male lui avrebbe comunque salvati
A diciamo in particolare i tre attori sono interessante da un punto di vista la comunicazione perché mascara controllava ex abbiamo visto che l'ha controllato durante la campagna elettorale
Darebbe il commedie tutti insomma tutti socio milanista era mozzate eccetera eccetera
Ma anche da Enzo scrivo oltre ad Amazon controlla il Washington Post infatti per la prima volta al Washington post non ha potuto fare endorsement presidenziale che è una una tradizione qui siamo si sono abbastanza così Aspen coi fatti per questo presidente che poi si è rivelato cominciare lo era stato nel primo mandato a diciamo piuttosto volatile
Per cui nei primi tre quattro mesi del due mila venticinque tutti i maggiori finanziatori Bitetti hanno perso quantità enormi di denaro le stime variano Massi si calcola circa due trilioni di dollari nei primi tre mesi a residenza Trump
E tutte le politiche quelle sui dazi quelle contro la Cina eccetera eccetera hanno effetti devastanti su queste compagnie perché a Napoli è stata accusata di produrre in Cina invece di voler rivolgevo localizzare negli Stati della produzione
Amazon naturalmente è stata colpita
Ma anche ma anche Zac bel quindi diciamo le prospettive di questi a rappresentanti abita e per alcuni aspetti non sono positive per altri invece sono molto positive
Una una cosa molto interessante penso rispetta la comunicazione politica e all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla comunicazione politica per esempio il la nuova legge che è stata approvata nel nuovo piano di azione scusate che è stato approvato nel luglio scorso
A dall'amministrazione di Tampa aproposito dell'intelligenza artificiale che di fatto stabilisce una moratoria sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale
Perché è interessante perché a maggior nel due mila venticinque quando ci fu l'approvazione del debito tifo bio
Le dettati interessata enti Jones artificiale hanno chiesto Trump dimette uno è una regola per cui a gli stati americani non potevano ricevere fondi federali se avessero attuato una regolamentazione che danneggiava le Bitta ecco sulla questione dente Jones artificiale
Passata questa voce che mi debito Bios della sala questa norma
Il congresso si è mobilitato incredibilmente e addirittura il Senato ha votato novantanove contro uno contro questa regola questa regola sale invece l'introdotta a luglio all'interno di un piano che dazione del del Governo quindi diciamo sembra che le regole sull'Inter gente artificiali siano state scritte dal mittente quindi diciamo ancora forse la giuria rimane sospesa sul sugli impatti di questa residenza su queste grandi su queste grandi aziende
Diciamo forse uno dei punti a salienti la questione del e l'incapacità americana di combattere i grandi oligopoli
Qualsiasi essi siano incluso in vita che siamo i farmaci a utili quelli militari quelli leghiste
Perché fondamentalmente a differenza dell'Antitrust europeo non c'ha l'idea di spezzare il controllo tant'è vero che se avete letto i giornali qualche giorno fa s'è detto che Google non sarà costretta a vendere cromo proprio perché il controllo di come come i contatti con cui tende from a diciamo aumenta la sua capacità di sopprimere la la concorrenza
Ora perché tutto ciò
Secondo me non si deve a Trump cioè campo a un particolare legame ed ha avuto un particolare reale comasca
Lo ha eletto a capo del Doge quindi del Dipartimento della Lelli fatiscenza l'efficientamento del sistema politico come se fosse sarà quindi un'azienda quindi cose che noi purtroppo abbiamo anche visto da in Italia però diciamo
Tutto quello che è il sistema oligopolistico delle grandi temi delle grandi compagnie tecnologiche americane tutto il sistema di finanziamenti
Alle campagne elettorali sono tutte cose che precedono Trump sono cose che vanno molto molto molto indietro nel tempo
Diciamo se si vuole già negli anni Sessanta manco Robson aveva messo in allerta a sulle capacità di dei grandi gruppi con poteri concentrati di avere un estremo potere di influenzare la politica
Molto più della maggioranza delle persone che hanno molta più difficoltà a offrono a fare colazione con latte vaccino per promuovere i beni pubblici tra cui tutte queste tendenze si sono andate a diciamo rafforzando negli anni ottanta con tutte le politiche a macroeconomiche di Reagan negli Stati Uniti tutte le politiche neoliberiste ma soprattutto c'è stato un momento storico fondamentale che ha cambiato completamente
Il rapporto tra economia e politica negli Stati Uniti che è stato il due mila dodici quando la Corte Suprema degli Stati Uniti e proposte di benzinai chiede quindi garantendo fondi limitati alle campagne elettorali
Quindi gruppi privati miliardari chiunque avesse denaro non poteva investire nelle campagne elettorali pro o contro certi candidati questo aperto il vaso di Pandora per vedere i dati del di quanto sono esponenzialmente saliti i fondi per le campagne tali è impressionante quindi di fatto che sia detto con quella sentenza del due mila due dieci della seconda Corte Suprema se ha detto che non si poteva imitare l'investimento negli individui e dei gruppi perché era un una limitazione del diritto di parola
Forte sul piano equiparato investimento non hanno il diritto di parola e quindi ha frainteso ha dato il potere a grandi gruppi economici di avere più potere della voce di cittadini
Quindi evidentemente diciamo a piano piano se si vede la combinazione quindi nel sistema delle corporazioni che non vengono poi disintegrare all'Antitrust il sistema dei i finanziamenti elettorali
C'era e c'era diciamo si comincia a vedere che sicuramente Trump fatte poi diciamo e volatile disinvolto e spregiudicato ambizione di anche dittatoriali
Tutto vero
Però la maggior parte delle dei poteri che lui ha gli vengono da un sistema che precede Trump e un sistema che rimarrà nota che Trump lascia il potere neanche dopo improvvisamente il sistema americano farà tocca sottintesa come dire
Nuovo Vergine non è così
Quindi diciamo per concludere perché lo staff che insomma sarebbe o mille altre cose che quindi vorremmo parlare
Diciamo c'è stato probabilmente alla radice di tutto suo fenomeno ma soprattutto della sentenza del due mila dieci la Corte suprema un processo di radicarsi pervicace va radicalizzazione ideologica
Che si basava sul fatto che lo Stato divi divini e la sua azione a favore del mercato il mercato deve essere lasciato libero questa è stata fondamentalmente unica che essi andata è andata crescendo e incancrenendo così e più questi gruppi economici di potere controllano il potere politico più diventa difficile per il potere politico contenerli perché tutti i rappresentanti politici dipendono ma i finanziamenti economici e quindi quando si diceva che by then era competenti incapaci venti di intendere di volere cioè dire che lui serviva per vincere ma tutti quelli che gli stavano dietro devono bisogni lui e l'istanza di Luino andava
Gruppo tutto a vere lo status politico che avevano quindi Samorì ci stiamo assume nel suo complesso
è problematico e questo sì il lo si vede anche dal fatto che nelle le ultime elezioni presidenziali tanta vinto anche guadagnando il voto delle fasce più povere che nelle elezioni precedenti avevano contattato il Partito Democratico che invece hanno votato contro il partito democratico quindi il populismo centra la crisi economica centralismi uccelli mila sette delle nove centra per cento anche il fatto che il partito democratico è stato percepito un partito che non ha mai affrontato le questioni del lavoro villaggi uguaglianza strutturale degli Stati Uniti della quantità di polveri che ci sono negli Stati Uniti del debito che hanno le famiglie sulla sanità sulla scuola sui nuovi jet sui mutui quindi diciamo tutte queste cose combinate hanno contribuito alla scelta di un personaggio che è assente un pericolo che Silente rappresenta un problema sia all'interno ma poi tutte le ripercussioni internazionali proprio perché la guerra la guerra in Ucraina ma ma anche nel primo mandato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele Hillary la carta bianca lasciata continuamente il reale su qualsiasi cosa
Tutti tutte queste politiche così personalizzate sono problematiche diciamo però per concludere proprio dire che nonostante tutti
A gli assistetti a veramente preoccupanti di questa presidenza io penso che il livello sistemico sia un livello ancora più preoccupante perché dietro Trump c'è un sistema tanto non è salito nonostante un sistema
Allora grazie precisa questa analiti piuttosto complessa ma intrigante
Volevo solo
Aggiungere un elemento al ragionamento che faceva appunto Irene Caratelli sulla sul fatto che c'è una continuità nel Rappone rafforzare questi Colozzi delle Dick Teck tra presidenti democratici presidenti repubblicani e io andrei anche più indietro di Obama perché questo iniziato già con le politiche di Al Gore Clinton come dire sarà l'idea di al che in qualche modo queste questi colossi rappresentavano la libertà rappresentavano o progresso e quindi andassero in qualche modo incentivati senza regolamentarli
Quindi questo è vero che è un elemento di continuità probabilmente qui
Chiedo anche agli altri
Probabilmente c'è stata una sottovalutazione da parte dei Democratici di come poi questo potere tipo di si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di talmente più ampio e poi difficile da gestire come giustamente evidenziava
Irene ora però passerei a un altro discorso lasciando però sul tappeto questi spunti
Appunto Irene diceva anche Trump ha vinto grazie al voto delle fasce povere Trump ha vinto è vero però come c'è arrivato allora aggiorniamo anche sulla comunicazione politica adottata da Trump perché poi parliamo di bistecche e Trump è uno dei leader che ha fatto un uso forse performativo più Hamdi Successo no delle delle varie piattaforme sociale e e non solo insomma quindi io vorrei chiedere a Augusto Valeriani che Ansperto punto di comunicazione politica qual è appunto la la sua riflessione sulla signor nel merito il rapporto anche tra Trump e il sistema mediale e le battaglie che in qualche modo fatto Trump bene infetti costruite molto anche sull'elemento dell'identità e quindi della costruzione di un nemico della costruzione di un'opposizione no quindi questo elemento della radicalizzazione ideologica menzionato anche da Irene in realtà però e viene costruito anche attraverso una politica della messa in scena di certe retoriche di certi argomenti di certe immagini ecco quindi chiederei a Valeriano ragionamento più su questo aspetto che attira
Grazie grazie grazie Rossella tutte tutti per per essere venuti stamattina in questo in questa cornice molto molto bella in cui è molto bello intervenire
E sì ma è molto importante impostare il discorso provando a fare una una crono cronologie o in qualche misura in maniera diacronica no guardare questo questo fenomeno Trump dal con lo sguardo no della della comunicazione proprio ricordando Cino quello quello che è successo
Dal dal due mila e quindici quando appunto non si è avviata questa questa campagna due mila sedici fino a oggi perché ci sono secondo me una serie di fasi importanti che denotano dei dei dei passaggi rilevanti in questa relazione complicata
Tra Trump e gli ecosistemi gli ecosistemi dei media ma prima sono me l'elemento fondamentale su cui io vorrei impostare la mia riflessione è che il potere visto che oggi parliamo di potere o la dimensione su cui Trump o il fenomeno Trump che come diceva prima la collega è qualche cosa che inizia prima e che riguarda un un una dimensione più estesa riguarda soprattutto secondo me una azione sugli immaginari
Politici e sugli immaginari sociali quando in pochi anni fa con il con le colleghe e colleghi abbiamo scritto un articolo proprio su in parte su questo fenomeno
Per il quale abbiamo scelto un titolo che parafrasa va una frase che è un grande classico uno del costruttivismo radicale della Soge cibernetica che è la verità e l'invenzione di un bugiardo e noi abbiamo fatto quest'articolo dal titolo le se mio sono l'invenzione di un bugiardo
E questo per sottolineare come in qualche misura ci sia una dimensione di
Costruzione
Della verità delle verità narrativa nei linguaggi e nella comunicazione e di come il potere del bugiardo il potere di chi sostanzialmente capisce
Bene questo gioco e e localizza e lo utilizza costantemente per per ridefinire per e per agire sugli lì sugli immaginari Trump costantemente secondo me fa questo cioè forza velocizzando i processi di trasformazione di interpretazione
Della dei del contesto della realtà e e ne crea dei nuovi li rende possibili in qualche misura li rende immaginabili e quindi dopo ci prepara a vederli o pensiamo pensavo che l'avrei detto alla fine ma parto da qui cioè il video e i Hai della resort di Gaza ok serve
Anche a a a preparare un immaginario distopico in cui la realtà potrebbe anche essere quello che ma
E poi magari non lo farai poi non è neanche magari quello che gli interessa davvero fare però intanto sto costruendo un immaginario in cui quello è possibile ma ripeto
Il la relazione di Trump con i media è una relazione complessa che ha attraversato diverse fasi la prima è stata in qualche misura durante la prima campagna elettorale del due mila sedici
Una relazione di di odio amore qualcuno l'ha definita come una reazione parassitaria o io ricordo che il presidente della CBS disse
Trump potrebbe non essere la migliore scelta per per il Paese ma da un certo punto di vista è fantastico per la CBS ok
Perché
No gioca secondo la media Logic gioca secondo l'Hybrid mi dialogico ovvero la relazione tra diverse arene mediali e quindi sostanzialmente realizzava e creava contenuti performances azioni che
No agite su un palcoscenico digitale diventavano immediatamente è notizia di ieri Levantini
In un gioco che lo porta sostanzialmente poi in quella campagna a spendere un terzo di quello che Clinton speso in termini di pay media no di di di spazio pagato sui media perché non ne aveva bisogno perché era
E ha costantemente e ha costantemente la notizia e poi questa e questa è una prima fase per la seconda fase la presidenza
E quella invece diciamo da no da parassita a a a grande a grande avversario del dei media americani o quantomeno diciamo dei media mainstream di establishment c'è bel saggio di soffrire anche le in cui si distingue tra affetti news come genere Infectious come etichetta ok il genere Faith in uso le notizie problematiche le notizie che contengono degli elementi problematici Pecos come etichetta di quei Trump è uno dei padri è l'idea di attribuire no la etichetta appunto di Frey che a
A tutto ciò che non è coerente con il tipo di immaginario che vuoi costruire
E quindi agire in qualche misura in questa grande operazione di conflitto di e delegittimazione dei delle no delle élite mediali
Che ha due conseguenze
Importanti secondo me ha avuto due conseguenze importanti accelerare significativamente e no il declino è un'ulteriore polarizzazione nel declino del media tra no del trust i media
Tra insomma negli ultimi dieci anni try repubblicani no il trust nei media intesi come situazioni mediali è crollato radicalmente molto di più di quanto non sia avvenuto per i democratici ma l'altra e forse più
Più rilevante più importante conseguenza ha a che fare con l'idea che forse tutto questa o questo costante costante riferimento a
All'etichetta affetti news alla delegittimazione su basi proprio di ciò che è vero e ciò che è falso
Ha portato in una significativa fetta della dell'opinione pubblica pensare che cioè che il fatto che qualcuno dica cose che siano vere o false non è non è un di Brecht ok non è un elemento di che ti può portare a dire ok non è nella relazione con con un attore politico in generale nello spazio pubblico no questo è qualche cosa che tram da un certo punto di vista aveva già iniziato nella campagna elettorale del due mila sedici c'è un video
Di un ad Ovidio arbitra anche non non ricordiamo forse neanche più però e nel quale si mostravano dei
Dei migranti messicani che premevano contro il confine no
E a un certo punto peraltro un caso che riguarda anche l'Italia perché è emerso che quel quel video non era sul confine del Messico era Melilla era Marocco Spagna peraltro un video che è stato rubato da Repubblica
E quando questa cosa viene fatta notare la risposta è va be'ma tema non è importante che quello lì sia sia falso
Questo fenomeno esistente e quindi io lo posso rappresentare come vogliono era qualche cosa di questo utilizzo
Della sopire Hirai di qui dopo su cui dopo vorrei dire due parole che oggi secondo me è un elemento centrale di questa azione sulla costruzione degli immaginari qui in questa prima fase
Un'accelerazione del declino del trust e dall'altra questo elemento fortemente destabilizzante del ok
Non è importante che le cose siano vera importanti che siano coerente con coerenti con una determinata la presentazione rappresentazione di di realtà
E poi in questo conflitto che viene portato fino all'estremo in un passaggio secondo me che segna una seconda fase no alla fine della prima presidenza Trump con quella che è e in fenomeno di de piattaforme Zazie
Trump lo ricorderete che viene espulso da alcune piattaforme da alcune piattaforma digitale tutte sopra
Quindi reclamava qui e il digitale si è vero però in quel momento quella del piattaforme inflazione secondo me è il simbolo di un conflitto in generale no con no lo spazio e le aree di comunicazione
Che possiamo definire o che Trump definirebbe no mainstream o di élite
Ma il conflitto che arrivati piattaforme se ne prova anche qui è una fase importante di azione in termini di immaginario nella strategia di Trump perché Trump di questa questa adempia potrebbe piattaforme d'azione la usa per legittimare che cosa per legittimare l'emergere che non è un fenomeno che crea lui anche se anche lui crea la sua piattaforma trousse no
L'emergere di spazi piattaforme discorsi attori Friends no quindi il ennesimi buttafuori guardate no guardate ricostruiamo uno spazio pubblico uno spazio mediale dove ci sono queste realtà che diventano però non in grado di rappresentare quella che no la la la la realtà della gente ha invece diventano legittime
Queste piattaforme questi discorsi e qui è un passaggio secondo me fondamentale di connessione che non nasce in quel momento ma ripeto stiamo cercando di provare a
Di connessione con quella
Quei discorsi quelle galassie ripeto non nasce in quel momento ma che saranno molto importanti
Nel finale dipartita del due mila sedici ma nella campagna successive probabilmente anche l'elezione di altro Ait mano offrirle e in qualche misura dimensione di narrazione
Da parte soprattutto che lo ha preso a soprattutto nei giovani maschi bianchi l'idea di una cultura in qualche misura che ha degrada cultura del del degrado no che è poeticamente prete che in eh già è già quello però la cultura del degrado e quindi la necessità di ritrovare invece di riemerge da questo degrado trova secondo me
In questo ciclo di relazione che dalla dei piattaforme infrazioni diventa un modo per legittimare un conflitto una polarizzazione che a questo punto anche di piattaforma ok
Del noi contro loro nel quale io dico ok no l'Orquesta nostro spazio qui e noi abbiamo
Non il la possibilità della nostra rivalsa e quindi questo anche no questo è un elemento di intimazione di questo anti buchi Smoke estremo che è anche un elemento chiave secondo me dei dei discorsi di dei discorsi di
Di campagna elettorale e poi
Quindi nuovi nuove piattaforme nuovi attori in un elemento cruciale in questo passaggio secondo me soprattutto e la relazione con i media
In questa seconda campagna elettorale la reazione con questi nuovi mediatori e quindi tutta la galassia di personalità e di celebrità digitali che all'interno soprattutto di piattaforme firma non solo hanno grande visibilità seguito e parlano a no quella quelle fasce di di cittadini che sono proprio no a voi derby informazione altrove
E che invece diventa un luogo principale di campagne di successo anche su alcune fasce della popolazione che poi almeno stando a quanto fa abbiamo imparato da i dati sono stati sono stati importanti e in tutto questo secondo me prima di arrivare all'ultimo punto c'è un altro passaggio importante che c'è una debolezza cruciale poi effettivamente in quel sistema
Dei media che che Trump all'inizio a sfruttato in maniera parassitaria poi attaccato poi delegittimato poi diventato elemento di conflitto che effettivamente quella debolezza
Questa qua ripeto esiste ed è intrinseca dei sistemi che parte da prima è un altro degli elementi che partono prima d'partono da prima no la media logiche Lalla spettacolarizzazione ma non solo anche l'incapacità di effettivamente
Fare anche il lavoro che si promette no lo diceva prima il professor Calise quando si diceva ma che Baj Del
No non fosse davvero finite cioè è vero che il l'establishment democratico lo ha tenuto nascosto però forse anche no in media avrebbero potuto fare qualche cosa di più
Campagna elettorale e io seguivo passionale appassiona molto lo proviamo insieme del mattino era tutto su uno repubblicani che avevano servito nell'amministrazione trans che arrivavano a raccontare quanto
Trump era stato terribile il fenomeno le le vincerà Parris perché le donne in tiranno ai loro mariti e voteranno così tra una grande incapacità poi di raccontare alcuni fenomeni che dà forza anche questo discorso di delegittimazione
E infine l'ultimo punto perché tutto questo è collegato al tipo di immaginario che si produce dello spazio pubbliche lo spazio politico e quello che anticipavo in apertura e che secondo me è molto interessante
Dei tanti musica
E che Trump e anche qui non è il solo è però un grande volano gli acceleratori di questo intelligenza artificiale cioè secondo me questo uso della di quella che viene definita non la sua Phraya I lei ai
Che ognuno di noi non molto amatoriale molto anche mal fatta molto riconoscibile quindi non è tanto l'utilizzo di intelligenza artificiale non è soltanto per i difeso dalla costruzione che antico anche questo viene fatto no per fare dire al tuo avversario politico qualche cosa che non ha detto
E proprio questa idea che di creare i video creare meno meno creare Trump come papà Trump come Luke Skywalker che non genera lune ma rilancia e viene che cosa serve tutto questo bel serve per per galvanizzare la base sicuramente serve per compiacere un desiderio no del del leader di di di essere mostrati in questo modo Proto questo serve appunto anche per costruire ripeto degli degli degli dei degli scenari possibili noticina gli incubi di una realtà che che che dobbiamo preparare perché potrebbe potrebbe essere utile
E trolley Hai di Gaza secondo me è un è un esempio è un esempio di queste do la rappresentazione di Kamala racer durante la campagna no con la bandiera del Fazio ma di alcuni falce e martello con l'idea di masse
Dimas comuniste i e via dicendo e in generale no questo ricorso costante a questo tipo di immaginario io non so forse intorno sono così esperto di policy making americano però il nome Big beautiful Bill a me sembra abbastanza insolito cioè mi sembra mi sembra in quanto tale un meme mi sembra il final Bosso fidi sa è la stessa cosa e quel tipo di immaginari o di retorica che serve a avvicinare a quella
A quell'idea di di di di di di possibile e che è funzionale al tipo di
Discorso che trampoli costruire va be'questo era più o meno per provare a vedere questa evoluzione nota la campagna del due mila e sedici fino a quello che vediamo oggi
In una chiave che posso provare a mettere in relazione questo questo fenomeno complicato ma tutto soprattutto pensato secondo me a questa volto a questo questo
Possiamo parlarne a lungo se volete
Grazie mille anche ad Augusto Valeria
Scusate
No dicevo grazie al gusto Valeriani in particolare per avere diciamo messo in luce tutti quei meccanismi che consentono di rendere fondamentalmente indistinguibile la realtà dall'in realtà il fatto da dal fatto alternativo eccetera eccetera e che ci rende sostanzialmente incapaci di capire se le guerre sono già finite sei milioni di emigrati sono già stati rimpatriati se la Groenlandia o Panama sono già o o o no nuovi Stati degli degli Stati Uniti
Vorrei per aprire il secondo giro magari chiedendo tutti di essere un pochino più brevi per riuscire a ritagliarsi un po'di spazio poi per alcune domande da dall'audience
Paga chiedere appunto il professor Calise di raccogliere sì praticanti spunti che sono arrivati da dagli interventi anche degli altri relatori
Per tornare un posto sulla questione appunto del rapporto tra chi detiene il potere politico e chi detiene per utilizzare una formula che mi piace spesso rubare capoverso Calise chi detiene diciamo le chiavi del del server è stata utilizzata questa formula né i media della brulica Arquilla della Brolli Gatti cioè il rapporto appunto tra influenza economico tecnologica le nuove oligarchie appunto con le relazioni personali amicali dove però non è solamente Brother nel senso di fratello ma indica appunto comune appartenenza complicità cameratismo sono tutto quello che abbiamo visto
Per qualche settimana nel rapporto con comasca e poi
Ma guarda di il diciamo così il rapporto fra
Per potere politico etiche secca e naturalmente uno dei problemi chiave
Di questa fase
Naturalmente se deve vedere in in semi comparati perché
Il problema non è solo che cosa i politici riescono a controllare qui in Occidente
Ma come funziona in Cina come funziona in India come funzione diciamo così per il mio sembra che finalmente questo questo convegno di Shanghai abbia fatto svegliare un po'di jazz io resto allibito Gerry provvedere a un certo punto
Prove sul punto del Corriere della Sera che il titolo ma insomma sta succedendo questo riprendono Giuliano Noci che scrive queste cose non sono da tra dieci anni non è un ricezione specie dei misterioso cioè prorettore del Politecnico è un avanti e indietro c'è c'è un marcia la corsa sul Sole ventiquattro Ore otto a Licola ma guardate
Tutti il calco su quaranta per cento della popolazione adesso lasciamo sa
No perché è interessante anche quello che è successo in Cina dove chiaramente
E si capisce che il controllo non è semplice
Prendi la Cina come parametro perché
Si aspetterebbero tanto la figuriamoci che mettono subito in piazza buio sono fanno i bravi eccetera in jet sia stata Jack Mastorna
Proprio nel momento un po'più critico
E si capisce si capiscono che tutti capiscono se ci pensa non ce l'ha come si fa a far funzionare un mercato e al tempo stesso controllarlo perché si si chiarissimo questa formula
Sovietica non sarebbe finita come è finita diciamo così
Che economia capitalistica sarebbe diventata subito un'altra cosa
Io personalmente ho l'impressione che come il problema sia induce
Sì è vero la foto porti unici da cui siamo partiti
Tutti lì con la faccia
Come si dice
Un po'può prona eccetera
Ma qui ci stanno Allied rimangono
E naturalmente
Con Ciampi hanno fatto un po'
I i i cretini
Ah no beccato un po'di quattrini
Lo spingono soprattutto della direzione che a loro interessa di più in questa fase cioè di regolamentare
La crescita cinese dalla competizione sull'intelligenza artificiale perché
Uno dei grandi nodi che sul tavolo non si riescono ancora short
E se questa intelligenza artificiale per
Eskimo come diceva un collega americano c'è è uno schema come come le grandi film diciamo così cioè in realtà più di quello che sta facendo e non è poco c'è perché naturalmente sta facendo una serie di cose importanti
Io non so quanti di voi usano occupa l OCSE
E quanti di voi si sono affacciati al computer quando non c'era ancora andare
Black francamente insomma cioè se io penso la rivoluzione che nel giro di quattro cinque anni fra vuol possessivi e pdf hanno portato dalla produttività chiamiamola così
Quello che per il momento si riesce a fare con intelligenza artificiale
Ma insomma
Scherzo
Poi ci sono settori nei quali si riesce a mandare un po'di gente a casa Cermes escluso l'abbiamo capito
Poi ci sono settori di ricerca in cui invece ci sono alcune scoperta importante
Però nel frattempo intorno a questa partita
Si sta giocando una sfida finanziaria
Come più o meno certezze c'erano gli investimenti
Dei primi sei mesi sono stati centoventi miliardi di dollari fatti solo da quattro dell'epica il sette delle magnifiche sale su questo fronte
E sono state interni finanziarie relativi maggiori degli inferi investimenti del reparto consumo degli Stati Uniti
Cioè in pratica attirare l'economia americana oggi sono prevalentemente gli investimenti sull'intelligenza artificiale sui server di Wang
E
Degli ultimi tre-quattro settimane avete cominciato sentire qualche scricchiolio
Con la faccia di Ferro disse a marzo mannequin personaggi che diceva scarsa c'è rischio della bolla speculativa portarci turco si dice a Roma dicono che
Socio venerdì praticamente
No per dire che questa cosa che naturalmente andrà avanti
Però
Nell'immediato potrebbe essere una botta importante rispetto al domanda che tu poni perché
L'investimento sicuramente eccessivo
Che è stato fatto sulle aspettative
Sugli dammene che diventava LRM cosa di cui loro dicono che già ci sono riusciti molti dicono che non è vero perché questi sono ragione su quello che dovrebbe diventare leggi generano Pastificio Cerere il terriccio e poi esci artificio super interi c'è il suo
Ciò quanti di voi sono netti
Penso che sia utile come lettura perché anche affascinante
Mario Amodei che come sapete il fondatore di antropiche cioè il principale competitor mi sembra
Sul suo sito applicato ma forse un anno fa questo questo Ciancio titolo delizioso per alto preso a prestito
Da un poeta abitini che negli anni settanta machines o con Moving Kureishi macchine degli a Madrid grazie in cui dice guardate io sono stato fra i dieci misi figuriamoci in realtà adesso vi dico quello che potrebbe succedere se queste cose
Funziona su come potrebbero funzionare
Non è non è un pacco tarocchi e forse anche un pacco Tara questo troppo lo capiremo meglio però diciamo accostare di classe c'ha un curriculum che potrebbe segnare
La libertà
Io lo dovete a Lecce
Io mi sono fermato quando ha promesso nel giro di una ventina trentina d'anni
Non mi ricordo più se il trenta per cento il quaranta per cento di in crisi nella la Essex Specter sì
Ma mi sono fermato semplicemente perché queste cose che lui elencava e tenete presente che i finanziatori garantiti
Cosa che immagino non sono saranno lette Staccotti
Suonavano con un meccanismo certe riservare posti ai politologi da sempre molto fastidio cioè in un mondo in cui tu non sai se a un certo punto si scopre la poppa eccetera dire che
Poi c'è l'eco visioni per cui per come centro del made
E questi si stanno scannando praticamente per penso
Però interessante
è interessante perché questo è il dispositivo che è oggi alla base
Cioè l'idea poi la sua idea del tessuto ordine che con la e Asi con la artefice super intelligenza si arriva la capacità creativa di un premio nonché e che se ne possiamo disporre non di un premio Nobel Ronnie dieci anni quando il signor Giovanni
Ma di dieci Penelope la la settimana succede una serie di cose
è un po'semplice però l'argomentazione affascina
E in realtà su questo stanno buttando una quantità spaventate vuole di suo
Allora questo me e questo meccanismo naturalmente ha coinvolto i governi perché per il momento il problema di controllare o non controllare e chi controlla Baden uniche cose interessanti che ha detto
Tre o sei mesi prima mi ricordo c'è una frase a proposito di non so quale insomma tanto comandano loro a proposito della possibilità di investire non investire nel settore centrale e questo l'aveva capito bene
Cioè loro restano
E sanno di restare
Quando
Tratta cominciato a tirare la corda con Guang Guang ha detto ma io penso presidente tratta abbia ragione e ci vediamo sicuramente la settimana torto osserva atterrato dal mio viaggio in Cina dove devo fare una chiacchierata con uscì
Cioè loro questa capacità
Di governo multinazionale
Ce l'hanno sono nati così
Cioè Tim Cook non si è fatto spaventare più di tanto euro detrarre al Crevalcore
Veste messi titolo ha perso
Il trenta per cento poi a un certo punto se presentandoli con la placca d'Oro
Gli ha detto ma non ti preoccupare ti metto cento miliardi per fare nomi gli spazi pubblici smartphone
Non servono Facca però immenso
La ricerca per i nuovi chip
E Ciampi gli ha rivelato come si dice Detassis
Cioè questi possono fare minacce anche possono anche nel momento creare un problema serio
Ma la forza e queste corporation oggi dal punto di vista del controllo tecnologico e con i fari
C'era un errore ci ha messo un po'di tempo
Ma essendo una politica piuttosto smalto e poi ha fatto due più due meno due e a proposito del fatto di mettersi nelle mani di maschere e se il prezzo è buono
Il problema è che voi
E lui quello che
Va bene
Il grilletto
E uno Stato sovrano può mettersi nelle mani di uno che preme il grilletto
Sì no sì no
Oggi l'ultima sfida
Che cioè su questo tavolo
E proprio sulla storia dei chip
E e e l'ultimo articolo di Eric Mitri uno che se intende sicuramente più di me e di queste cose
E che va bene ma dessero
Totti Cipro che vogliono in giro per il mondo non
L'importante è che nei chip ci sia la possibilità di un meccanismo di autodistruzione
Qualcosa che abbiamo visto in termini più Bulgari diciamo così a proposito dei poveracci degli Ayatollah dei Hezbollah
Ma che in sostanza e il principio come dire detta Mita sovrano
Cioè tui Ciprì ventidue pur
Però devi avere il controllo
Che a un certo punto
Allora
Questo livello ma questo non è che questo è i livelli il livello del dibattito oggi è questo qui allora su questa cosa capisce alla fine poi
Chi comanda Trump che si deve fare è spiegare quest'immagine d'Otranto che deve poi decidere
Valore reciproci io i lo scorso chi lo Tiro Tiro spegni mamma confusione ma che succede
Se veramente un problema mi trovavo che che che uscito è uscito fuori viene a questo punto di vista
La partita è molto aperta questi qui non li nonnismo pulito e per chiudere sul tema a noi caro diciamo così Ciccarese si è fissato con la personalizzazione
Però scusate ma più personalizzazione di quella che abbiamo visto nelle nelle biblioteche negli ultimi dieci quindici anni
Ormai le chiamiamo per nome non per nove del brand ma del nome del padrone praticamente chi se lo ricorda più come si chiama tra Camber più perché hanno cambiato ragione sociale sopra sotto eccetera eccetera
E questo fenomeno interessante
Perché sta dietro tutta la cosiddetta techno destra
Che è uno degli aspetti che fino al primo di cui ne parliamo poco
Ma che in pratica voi mettetevi nei panni di qualcheduno che si è fatto un'azienda
Magari lascia anche un po'destrorso tipo che ne so tanto per non fare un nome Peter Fill pesce
E chiediamo per il palco e tassa trattare anti
Mettetevi nei panni di uno di questi qua
Che ha fatto una barca alza di miliardi che non riusciamo neanche a conta ma se questo gliene frega lui del presidente di turno o per meglio dire lui vede il mondo a partire dalla sua capacità di e poi lui lo vede in digitale
Ce lo vede con una immediata rapidità di manovra tre mesi a tre giorni a tre ore e questi qua
Sì morta campo il prossimo quanto
Le cifre di cui aveva parlato in campagna elettorale sono ridicole
Cioè poi alla fine ci sono maschi c'ha messo duecentoventi per ma sapete che sotto c'è sull'insieme del mouse
Cioè la realtà e quello che maschi gli ha messo dietro sopra sotto
Eccolo che maschi e con i suoi sistemi di comunicazione sa
In termini di intercettazioni
C'è problema capisce non è solo se finanzi non finanzia eccetera ma se non c'era maschio la guerra in Ucraina durava quattro giorni quattro
Trump arrivava si pigliava azere scrissero che stava a Mosca scusata era Putin mamma insomma comunque l'uno vale uno come si dice
Quindi capisci qua c'è una chiave della politica di cui non riusciamo a intercettare veramente OPA morto grazie
Grazie allora io ovviamente velocemente da però la anche a Irene Caratelli per reagire al punto questi stimoli però diciamo mi piacerebbe perché questa è rimasto un posto sotto traccia forse in tutta la discussione
Un tema importante cioè abbiamo parlato di come le regole democratiche di fatto sono messe a dura prova l'anatema sono sotto tensione
Da diversi punti di vista da un punto di vista sostanziale perché le politiche che sta facendo di discriminazioni ed esclusione della diversità e dell'altro
Da un punto di vista anche comunicativo che però è sostanziale perché l'uso spregiudicato delle fettine o cose di cui parlava Valeriani
Che ha portato anche a un indebolimento del senso di importanza della verità e quindi le conseguenze di tutto questo che fine fa appunto in questo contesto in questo scenario la democrazia il futuro della Roma democrazia come Rockol lo possiamo intravedere cogliere lo so che la domanda complessa ma so che Irene brava
Altri tre anni esauriamo questo argomenta grazie no grazie alla stalla si stordente poche battute il problema poi alla fine questo il diciamo il la mia riflessione che fondamentalmente gli Stati Uniti sono un sistema democrazia formale e ma sostanzialmente oligarchico quindi è vero come diceva il tedesco di prima che investimenti reddito ex sono delle briciole
Ma in cambio hanno sempre ricevuto in in termini di finanziamenti federali per le varie compagnie una quantità di denaro spropositata lo stesso mascara
Grazie spessa ex ha usato la NASA mandare i fratelli di tutta la rete di satelliti di maschi che copre tutto il mondo con cui vuole uno scoprire contratti di tutti gli altri Paesi
La copertura in caso di Tsunami comunque e la copertura che lui ha potuto offrire come privato cittadino all'Ucraina
Perché i Paesi europei e gli Stati Uniti non volevano figli la copertura satellitare questa è una follia siamo arrivati in un mondo in cui le relazioni internazionali
Non ci sono più gli stati non stiamo parlando che vuol tornare a Vestfalia il mio centoquarantotto ma in quegli Stati Gallicano a un individuo
Il potere di gestire e di avere un ruolo in una guerra e di oscurare o non oscurare i satelliti quando vogliono non voglio permettere alle truppe russe quindi la democrazia
Ha la febbre alta un po'ovunque e il sistema capitalistico centrale ha la febbre alta un po'ovunque i sistemi capitalistici poi sono diversi
Ci sono tante forme di capitalismo diverse ma sembrano tutte orientate a forme di concentrazione di potere
Per sopravvivere alle minacce
Uno alle presunte minacce di comparire internazionali che secondo l'oggi no capitalista dovrebbe incentivare l'innovazione invece si formano appunto questi blocchi di poteri concentrati e poi imprigionano l'economia e non permettono poi la dinamicità quindi diciamo
Un mondo preoccupante
Da un punto di vista Democrazia dei diritti dei cittadini e della voce di cittadini di di potersi esprimere di potere orientare le di politica al per il bene pubblico
A
Dunque quindi agganciandomi proprio quest'ultimo elemento della situazione preoccupante anche per la voce dei cittadini sappiamo che appunto una democrazia vitale è una democrazia basata anche sulla partecipazione da parte dei cittadini anche Palma partecipazione all'interno di un ha discorso pubblico che sia democratico aperto anche alle divertita allora
Valeriani gli chiederei una riflessione anche su come è cambiata sotto Tramper sta cambiando sono cambiate le forme di partecipazione politica
Ma le le le le forme di partecipazione politica soft sono sono cambiate anche qui a prescindere da Trump prima di Trump per sicuramente diciamo un elemento fondamentale del trasformazione del modo in cui i cittadini sono coinvolti
Nella nella vita politica il risultato della della della centralità che le piattaforme digitali hanno assunto nella vita quotidiana nel modo in cui non ci mettiamo in relazione con gli altri e questo ovviamente trasformato anche il modo in cui ci si mette in relazione con la politica
Però però da questo punto di vista è stato in in importante se non altro perché erano il la la la sua vittoria elettorale così come altri fenomeni che sono accaduti in quel annus horribilis secondo qualcuno del mille sedici penso alla Brecht
Hanno segnato un po'un cambio di paradigma forse nel modo in cui ci siamo approcciati noi come studiosi alla alla partecipazione digitale diciamo che per dirlo come dice come Loretta entri & liceali fino al due mila sedici c'era questo no Partisi Passion Gales questo entusiasmo
Sulla su questa nuova stagione di partecipazione che poi invece no dopo il due mila sedici è diventato in qualche misura un terrore della partecipazione dei cittadini no
Impartisce i cittadini partecipano troppo poi c'è il rischio che succedano cose brutte questo sto semplificando ovviamente no
Però come hai detto tu in realtà la partecipazione dei cittadini è fondamentale sono risultato quel Rowling fuori di cui parla verba
E quindi che che cosa che che cosa è cambiato che cosa che cosa si è che cosa si è trasformato ma secondo me da un certo punto di vista quello che è avvenuto è che questo ampliamento di opportunità di modalità di partecipazione a ridefinito almeno in parte i confini di di chi partecipa e il modo in cui la partecipazione politica viene dall'altro a secondo me
Mostrato
E rivelato come le piattaforme digitali possono essere anche importanti ambienti di quella che possiamo definire come partecipazione disfunzionale ecco no e di coinvolgimento attivo dei cittadini in alcuni casi secondo modalità Grasso Ruth e in altri casi secondo modalità di associo sei no quindi falsamente Grasso routine alcuni casi in combinazioni tra iniziative individuali di soggetti umani di botta e via dicendo che possono essere fortemente problematiche
Per per la democrazia e quindi da una parte non la partecipazione disfunzionale
A livello network digitale
E dall'altro un altro fenomeno è quello delle no di quelle che possiamo definire definire invece le spinte disfunzionali alla partecipazione che è un pochino quello che si diceva prima quando si parlava di notizie problematiche ovvero cioè se i cittadini vanno a votare ovviamente è un bene per la democrazia ma se vanno a votare sulla base di informazioni di contenuti
Problematici
Che sono basati su pezzi qui c'è su discriminazioni e via dicendo questo là no
La la la spinta in qualche misura i disfunzionale l'azione l'alta ma il voto e quindi qualche cosa desiderabile per la democrazia però né lega né che c'è tra questa spinta disfunzionale e poi o quello che si esprime c'è una forte vulnerabilità quindi io credo che la partecipazione politica e coinvolge
Sono i cittadini
Negli ultimi anni abbia subito tutta una serie di trasformazioni sono stata ampiamente teorizzate non penso alla definizione di Wanda crediti giocare svela digitali network pazzi Passion
Come una forma di partecipazione politica che si può muovere comunque all'interno dello spazio istituzionale ma anche e molto più collegata è situata all'interno delle reti personali individuali che molto più collegata una dimensione espressiva e quindi queste sono le trasformazioni e prescindono da Trump
Il fenomeno Trump ha aiutato in qualche misura a mettere in luce alcuni ma spetti alcuni aspetti problematici Lucio e chiaro però è questo silenzio e parlava anche anche ieri con una serie di colleghi e colleghe adesso poi e poi chiudo credo dobbiamo anche un pochino resistere alla tentazione di etichettare
No alla partecipazione come positiva negativa secondo del fatto che chi partecipa ci piaccia o non ci piaccia sia vicino sia lontano da noi perché è un po'in questo no Partisi Passion direi che c'era nell'accademia no fino al due mila sedici c'era un po'il fatto che era un partecipazione soprattutto in campo liberal
E visto che noi come comunità questo un dato di fatto gli americani e poi ancora di più sono prevalentemente libera l'eccitazione era era anche dovuta a quello quindi questo è anche un po'un fenomeno secondo me
Di
Meta riflessione che che dobbiamo fare al netto del fatto che la partecipazione disfunzionale non ci piace
Ne grazie anche ad agosto e abbiamo dieci minuti terra raccogliere le domande dal pubblico quindi a Tomba chi volesse
Alzare la mano
Vai grazie ti diamo
Sì ma pure innanzitutto grazie a tutti i relatori veramente dei contenuti molto interessanti su cui riflette delle prossime giornate quindi vi ringrazio intanto per gli stimoli e volevo chiedervi dal dal boss dal vostro punto di vista perché abbiamo parlato come dire di un né di un tram per molto forte da tanti da tanti punti di vista avanzi anche con le debolezze che avete
Evidenziato ma quali possono essere le debolezze di del del suo regno cioè quali sono i possibile come dire le possibili incrinature chiaramente non non non vi chiedo di guardare dentro la e dentro una una una palla di vetro ma di vedere quelli che spot debbano essere come dire gli elementi di crisi del del suo sistema
Grazie neanche alla Micra fare da un po'di cose ok prego funziona ecco qui grazie allora grazie anzitutto per le diverse prospettive ovviamente gli stimoli dei dei conduttori del della tavola rotonda perché come hanno offerto appunto un quadro davvero interessante anche appunto virili
Diversi respiri diversi orizzonti che a me sono sembrati molto utile ont io torno sulla questione di Trump
Scusate se procede noi come dire capacissimo mi sembra di delegittima le istruzioni
Nazionali pensiamo l'università piuttosto ma anche la polizia locale non manda la Guardia nazionale le istituzioni come nazionali ma anche quelle internazionale non solo l'Europa che è un po'
Nel mirino no di Trump ma anche o la fuoriuscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e così ma si ritira oltre di altre cose scredita come diceva bene Valeriani i contenuti degli altri
Sdogana l'incoerenza lo dice una cosa il giorno dopo ne dice un'altra con un sorriso alle domande spesso sì
Come dire poco intrusive no perché controllabili nella comunicazione quindi di giornalisti regolette cattivi non hanno grandi opportunità e quindi usando un linguaggio veramente semplice comprensibile a molti a tutti forse rispetto ma non più sofisticate approcci non so democratici voti pochi chili o di altre altre figure crea però forse più che crea rafforzare come diceva
Tendenze di lungo periodo mettete un po'tutti lo stesso Carrizo dicevano anche la comunicazione digitale rafforza molto no
è una sorta di empowerment no di di quelle tendenze in corso rafforza un clima un ambiente un'atmosfera
Particolare o la mia domanda è ma questo clima questa atmosfera basata possono sfiducia perché poi l'altra faccia di tutta questa questione la sfiducia può in qualche modo ritorcersi contro lo stesso Trump o i tanti tram tram Pini che sono in giro per il mondo prima abbiam parlato del cosa che a noi interessano Fabio il voto no il voto dei soggetti più marginali periferici che ha premiato Trump
Che hanno risposto che cosa ha delle aspettative create dal tratto nove diretto nel suo comunicazione ma crea anche appunto aspettative forse crea anche grandi aspettative che poi magari non saranno un giorno questo un esempio no
Come dire soddisfatti quindi lo andai ma questo clima che viene a crearsi
Può ritorcersi contro il suo modico creatore ma rafforza attore parchi permettetemi questa questa parola che forse non è azzardata ma può dare un po'l'idea di queste tendenze
Grazie a Ceccarini Claudia Bradamante nuovo
Grazie mille molto molto interessante
Moltissime cose da pensare allora mi interesserebbe vi chiedo di spostare queste riflessioni diverso sul piano europeo quindi diciamo c'era l'elemento comparativo
Abbiamo parlato molto di Stati Uniti d'America di quello che è successo della storia precedente a Trump quindi di questa durata nelle relazioni fra politica economia nello sviluppo della personalizzazione l'uso del digitale nelle forme della comunicazione
Quindi si doveva pensare alla crisi delle della democrazia o la difficoltà che stiamo vivendo in Europa rileggere questo attraverso le diverse prospettive che avete offerto penso possa essere interessante
Quindi nella dipendenza totale europea dalle infrastrutture e quindi da bistecca
Nel tentativo di porsi no come come modello globale nella regolamentazione e poi nelle ultime due settimane stiamo già leggendo i titoli che ci annunciano che questo tentativo staffa Land di un po'nel come attori politici in Europa
Mimano assumono no oltre cioè svolgono dei tentativi anche di costruzione magari di immaginari lo vediamo anche qua da noi
Un po'copiando male bene non si sa quindi di mi piacerebbe sentire un po'di queste riflessioni spostate su un piano che ci è più vicino e dove forse alcuni dei principi dei valori si tenta comunque di mantenere di mantenere vivi ma sempre anche con questo tentativo di bilanciare l'interesse economico le prospettive insomma credo che abbiamo anche qui molto su cui riflettere grazie
Grazie ultima domanda disse la pratica della Righetti limitando volevo sollecitare una riflessione complementare a quella di Claudia padovani in particolare direi che il Trump ha avuto un grande preso in questi ultimi mesi rispetto a tutte le negatività che sono state evidenziate la positività è stata quella di mettere in evidenza uno dei grandi paradossi
Della politica tremontiana ma anche della digitalizzazione e cioè il paradosso è che noi guardiamo alla digitalizzazione come qualcosa di tecnologicamente molto avanzate questo sta portando alla riscoperta delle miniere e quindi stiamo portando all'attenzione e Trump lo ha fatto nell'incontro con i tedeschi in tutti gli altri incontri internazionali e anche a in Cina sta avvenendo lo stesso si parla di terre rare
Perché i i cippi del funzionamento delle delle macchine e dei computer è legato alla disponibilità di Roma tiriamo scusi detti
E l'ultimo atto della Commissione europea e qui mia riallaccio alla all'intervento di Claudio padovani guarda proprio in questa direzione
E quindi il sollecito che io faccio a questa grande carrellata è molto interessante serie di riflessioni di spunti e quella di guardare anche anche alla politica tran piana non solo in termini di comunicazione negativa ma anche se vogliamo di trasparenza rispetto a questi processi che fino all'altro ieri forse non erano nemmeno chiari nella nostra diciamo geografia e e mappatura dei poteri è che non sono mi permetto Mauro di dire legati ai big ai server ma purtroppo a qualcosa di molto molto più profondo dei server che sono i materiali e le le terre rare i materiali rari che rendono tutto questo sistema
è globale funzionante
Grazie allora ci fermiamo qui con le domande grazie per questi spunti interessanti la su subito la parola a Massimo due minuti
A ciascun ospite per rispondere quindi chi si candida iniziare
Ecco immaginava un bene professor Calini Saint prego
No dove facciamo in trenta secondi naturalmente premendo uno degli spunti io
Il suo molto d'accordo critici severi cretini sul trasparenza dalla politica di Trump cioè questo è un aspetto di cui effettivamente abbiamo parlato poco ma Trump
E per politologi diciamo così una manna
Perché uno che non le manda a dire
I i i problemi alla politica di Trump e e e il tempo quello con cui abbiamo esordito
Cioè Trump e straordinariamente capace sul breve periodo
Ma non lo fa perché
Lo fa per temperamento ma lo fa anche perché quello che riesce a controllare
E questo è un problema invece diciamo così della della politica perché la politica se la fai solo sopra il periodo ovviamente non fai quello che ha fatto il cinese negli ultimi vent'anni
Il problema dell'Europa che sta in mezzo perché l'Europa delle istituzioni pensati per il lungo periodo
Ma in realtà non ha nessuna capacità di intervenire sul lungo periodo
E sul breve
Banca la targa poiché l'eterea rare sono sicuramente molto importanti sono uno degli elementi alla base diciamo così di tutto qui plurale reiterare sempre lo stesso il problema generale che i cinesi come candidamente il ministro degli esteri americano ha detto in una semplicissima battuta ripresa poi dai media poi dimentica e i cinesi esponente del market che inglese significa si sono praticamente preso perché non tanto perché ce le hanno tutte ma perché contro i processi di trasformazione diciamo così accelerare sono fondamentali anche perché tra l'altro i magneti che servono ai di sotto i modellisti che avvengono dalla e questo spiega perché la trattativa con la Cina sia durata appunto poche ore perché dai famosi darsi al quaranta al cento duecento cinquecento per cento per cento punto qua la pensa acqua sapone su questo anno
Quindi bisognerebbe aprire un capitolo sul perché Trump sta mettendo come dire il re della politica è nudo
Nudo perché la politica oggi si fa così
In Occidente e gli americani stanno giocando questa partita la continueranno a giocare che partita giochi noi europei io non ho ancora capito ammesso nel giochino mi dispiace a questo naturalmente perde
Speranze che giustamente tutti riponeva il problema vero è che o ci mettiamo seriamente a spendere su questo fronte e cerchiamo di creare voglio dire una qualche figura istituzionale
Che si andrà inibisce a qualcun altro che non sia questa povera signora randellare del diciamo così capace di avere una responsabilità questi tavoli oppure non entriamo Fantastic
Grazie allora velocemente su ovunque in qualità di prassi gli elementi di crisi
Sono d'accordo che la sua Scalise che il la tempistica di Tampa sempre sul momento sì
Qualcuno di voi avesse letto Project eccitanti files c'era proprio l'idea di fine cento giorni di martellare con tutti ordini esecutivi per cominciare a distruggere il sistema l'obiettivo era distruzione ma aspetta si sono alleati per distruggere il sistema ma adesso stanno già cominciando avveniva lì al pettine Harvard la sentenza su Harvard che i fondi non passasse sospesi quelli che hanno fatto ricorso contro i dazi imposti il due aprile
Che per cui Dazzi non sono legali
E c'era e c'era quindi il tempo che variano scioglierà tutto questi ordini esecutivi fatti con o senza al potere di farli
Quindi siamo il il problema che nel breve termine sulla capaci di distruggere però poi le relazioni con gli alleati europee i gli alti
La grandi attori internazionali si basano sulla fiducia su quello tutto costruire sono anni che negli Stati Uniti delegittimano nato e allo stesso tempo chiedono agli Europei di investire nella NATO
Dov'è che hanno fatto l'ho fatto la scelta peggiore confonderla mai cioè rianimiamo i Paesi europei senza creare oggi Tropea compiamo gli armamenti dagli americani cioè il peggiore il cliché Marika la stessa cosa sta avvenendo sull'intelligenza artificiale dove l'Unione europea non ha e inno sta investendo per creare la sua intelligenza artificiale perché l'unico potere che l'Unione europea a e quello di regolamentare quindi è bravissima regolamentare a tutte le sue regolamentazione gente gente artificiale ma poi di fatto come vice agli action delle dei dazi imposti il due aprile a Trump sui beni poteva imporre Dazzi reciproci sui servizi e su tutte queste cose
Invece sta negoziando e non vuole imporre dazi sui giudizi quindi anche su quelle pochissime cose su cui avrebbe potere non lo sta esercitando essa sapiente subendo i capricci
Due
O dittatore
Quindi diciamo il l'Unione europea manca dell'ultimo scatto politico di crescita ha fatto tutti i percorsi le lei euro il commercio tutto gli manca la pratica Savoia difesa e la capacità di prendersi la responsabilità di gestire conflitti nelle sue aree vicine quindi Lucania in Medioriente voglio sapere che cosa sta facendo loro l'Unione europea sul Medioriente io c'è un onestamente è una cosa disperante
Quindi Colombo Cheerios è molto importante
è vero che la Cina da tempo si è mossa bene avere tutte le sue reti di approvvigionamento europea sprovvista di queste reti il il futuro si gioca molto su sull'accesso a questi questi materiali
Cercherò davvero di di rispondere in due battute perché siamo ori fuori tempo e sono domande
Gigantesche
Quindi una una delle risposte possibili da un punto di vista della comunicazione è quella che no la relazione
è la forza che Trump costruito nella sua relazione con una parte della base della sua base elettorale proprio questa narrazione di degrado conflitto rivalsa ok che lui come ho cercato di
Lo spero di aver cercato di comunicarvi costruisce costantemente con la ridefinizione di nuovi immaginaria questo collegate da questo punto di vista l'intelligenza artificiale secondo me è uno degli elementi che utilizza assieme alle performances
Che fa quando invita Zaleski e via dicendo
Allora il un elemento di fragilità come in tutte no le le strategie comunicative continuare a riuscire
A costruire scenari di questo tipo che siano percepiti come efficaci da persona cui ti rivolgi quindi la fragilità intrinseca sta nella continua capacità di costruire narrazioni e quindi immaginare di questo tipo questo secondo me è un elemento di fragilità
Che però è collegato forse un po'alla leadership contemporanea in generale
Claudio dovremmo parlarne dieci ore sicuramente sicuramente cioè dovremmo parlare qui quindi di che cosa sta accadendo oggi nella comunicazione politica e la comunicazione politica dei leader dei leader in Europa
E perché e e si può essere la stessa cosa quindi io non riesco a darti ad arte delle risposte sicuramente quello che io vedo è che ci sono una serie di variabili sistemi che che
Ci fanno siccome ci ci devono ci devono mettere in guardia come sempre da immaginare che quello che funziona quello che sta succedendo le dinamiche
Che vediamo negli Stati Uniti si possono prendere vedere funzionare allo stesso modo in Italia anche se è come dici tu a vediamo leader politici che
Provano almeno in parte a fare quali stupro tutte le volte che noi studiamo e PPI da questo punto di un po'di ricerche empiriche l'ho fatta fenomeni che sono collegati alle cose di cui stiamo parlando vediamo dei pattern DiVersi perché frasi in Emilia
è in declino storicamente anche le nostre parti ma assume un deturpa assume delle forme diverso rispetto a quegli Stati Uniti la polarizzazione no abbiamo tutti studiato il fatto un progetto di ricerca sulla polarizzazione e siamo partiti dal Nord al ai pomeridiano per vedere poi che quando diamo la polarizzazione anche da una prospettiva di comunicazione troviamo delle cose completamente diverso
Non buffi via delle piattaforme con quello che funziona negli Stati Uniti non signora Maria riversa in Europa quindi se
Se tutti questi fenomeni che sono collegati ai discorsi che abbiamo visto
Che di cui aveva parlato oggi ci danno in qualche misura degli Autan viversi rispetto all'eccezionalismo americano potremo studiare questo significa che sicuramente non possiamo applicare così come sono le teorie i risultati empirici che troviamo negli Stati Uniti certo però il fenomeno
è ampio e riguarda tutti o ma forse più in generale l'altro giorno qui
Io ieri leggevo un articolo di cui si parlavano di questo fascino per la democrazia apre liberale nono che un po'
Sta avendo grande successo di qua e di là dall'Atlantico
E quindi se i i i i i trend sono sono sono comuni ma come ci insegnano i comparati visti poi
Dobbiamo stare molto attenti a a queste differenze sistemiche che poi hanno un impatto anche nel modo in cui quei fenomeni si manifestano però entrano specifico dei casi le questioni magari ne chiacchieriamo assieme più avanti
Bene allora io sentendo le risposte alle domande delle ultime riflessioni viene da dire che ovviamente oggi abbiamo fatto solo un piccolo passo avanti perché non l'abbiamo esaurito il dibattito ci sono
Ancora tantissimi temi argomenti che non abbiamo toccato però speriamo insomma che questa riflessione almeno abbia messo sul tavolo degli spunti che poi i su cui possiamo tornare a riflettere in altri momenti
Quindi ringrazio veramente i nostri relatori che sarà sono hanno partecipato con entusiasmo a questo momento
I partecipanti al che nonostante l'orario delle nove sono in ordine alla tavola rotonda e e gli organizzatori che ci hanno messo a disposizione questa struttura in questa sede che è forse la più bella e quindi grazie a tutti buon proseguimento di lavori

più argomenti meno argomenti

Dello stesso evento