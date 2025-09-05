Conferenza SISP "Political science in the digital age" (seconda giornata)

Partecipano: Roberto Di Quirico (Università di Cagliari), Francesca Longo (Università di Catania), Manuela Moschella (Università di Bologna), Matteo Scotto (Villa Vigoni).
Coordina: Stefania Panebianco (Università di Catania).
Ore 11.15 "Policrisis, sustainability, transition: the role of cities and local territories".
Partecipano: Silvano Falocco (Fondazione Ecosistemi), Tullia Galanti (Università di Milano) Mauro Bonaretti (Corte dei Conti), Stefania Ravazzi (Università di Torino).
Coordina: Giulio Citroni (Università della Calabria).
Ore 14.00 … The far right between institutional and non-institutional politics.
Partecipano: Andrea L.
P.
Pirro (Università di Bologna), Antonis A.
Ellinas (Cyprus University), Giorgia ulli (Università di Firenze), Anna-Sophie Heinze (Trier University).
leggi tutto
riduci