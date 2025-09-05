Conferenza SISP "Political science in the digital age" (seconda giornata)

05 SET 2025
"On ReArm Europe and the EU Defence Policy".

Partecipano: Roberto Di Quirico (Università di Cagliari), Francesca Longo (Università di Catania), Manuela Moschella (Università di Bologna), Matteo Scotto (Villa Vigoni).

Coordina: Stefania Panebianco (Università di Catania).

Ore 11.15 "Policrisis, sustainability, transition: the role of cities and local territories".

Partecipano: Silvano Falocco (Fondazione Ecosistemi), Tullia Galanti (Università di Milano) Mauro Bonaretti (Corte dei Conti), Stefania Ravazzi (Università di Torino).

Coordina: Giulio Citroni (Università della Calabria).

Ore 14.00 The far right between institutional and non-institutional politics.

Partecipano: Andrea L.

P.

Pirro (Università di Bologna), Antonis A.

Ellinas (Cyprus University), Giorgia ulli (Università di Firenze), Anna-Sophie Heinze (Trier University).

Buongiorno
C'è benvenuti a tutti a tutti a questa tavola rotonda dal titolo Poli crisi sostenibilità transizione il ruolo delle città e dei territori
Poi mi fermo un attimo su questa questo titolo alcune delle dei concetti
Intanto però vorrei dire che questa è la tavola rotonda organizzata dallo standing gruppo di sviluppo regionale politiche locali della sinistra che con
Stefania Rava sì abbiamo pensato di organizzare per fare un po'il punto su alcuni temi che toccano lo sviluppo regionale le politiche locali che toccano i territori che
Come diremo spesso vengono progettati in sei di internazionali in sede europea in sede nazionali ma vengono poi tradotti in pratica dalle città dalle
Città metropolitane da le comunità anche più remote e che devono tradurre in pratica
Interpretare
Quello che quelle che sono le indicazioni dei consessi internazionali così
La prima parola però qua e policristallino cioè noi siamo prima ho fatto una ricerca nel programma della sinistra di questo convegno trova la parola crisi esce ventiquattro volte nel programma del convegno
Nelle sue varie declinazioni Policlinico arma crisi crisi crisi della sinistra ovviamente crisi del capitalismo ovviamente
Ma in tempi di crisi è diventata la formuletta intanto Caizzi visto che il programma è tutto in inglese
Quindi qualcosa c'è diciamo in questo concetto che
Per percepiamo come molto presente e molto reale
Quando abbiamo studiato con qualcuno dei miei coetanei era il governo dell'emergenza
Adesso si parla di crisi è una condizione permanente il concetto di Pollica
Ci dice di più secondo me rispetto alla crisi alla crisi permanente cioè che ci sono tante crisi contemporaneamente che si accavallano e quindi interagiscono tra di loro
Siamo lo standing room di politiche locali anche le risposte alle crisi si accavallano tra di loro si intersecano e quindi tu quello che tocchi da una parte rischi di danneggiare dall'altra
Ovviamente l'abbiamo visto tutti anche nel dibattito più terra-terra negli anni del Covent tu chiudi per salvare la salute freni le cui e danneggi l'economia o la psicologia alla salute
Mentale delle persone
In questo contesto di accavallamento delle crisi
Tante e tanti di noi anche da questo si vede girando per i panel di questo convegno si stanno occupando de l'analisi del discorso
Di come si definisce questa crisi cioè mancano le parole mancano concetti consolidati per dire va bene questa è una crisi di questa è la soluzione per quello che ormai trent'anni fa erano in weekend proprio in cioè problemi a cui mancava una definizione scientifica precisa che ti diceva cosa fare ormai è una condizione permanente quindi siamo tutte a cercare il senso delle parole che vengono usate per descrivere la realtà i conflitti intorno al senso perché cosa vuol dire sicurezza cosa vuol dire sostenibilità cosa vuol dire povertà energetica si diceva ieri insomma
è tutto problematico
Stefania ragazze pubblicato di recente un libro sull'improvvisazione nelle crisi cioè chi cerca hanno strumenti anche non strettamente per razionalità nel modo che ci si era immaginati fino appunto agli anni Settanta fino alla Teoria dei weekend proprio si cercano aggiustamenti si cercano cordialità e poi la politica
E si formano Poteri essi condiziona con il potere
Il raggiungimento di soluzioni quindi policlinici un contesto entro cui tutte le nostre politiche
Operano
In questo contesto la crisi delle crisi secondo alcune alcuni è quella dell'ambiente e della sostenibilità e quindi quello che ci permette diciamo di tenere tutto insieme anche quella scusi in veste tanto
Per cui in questo convegno tanti sono i Pannella che se ne occupano da tanti punti di vista
è l'ultima di tante dicevamo e noi a questo tavolo ora vi presento le colleghe e i colleghi qui presenti non dico quasi altro dico che in questo contesto noi ci siamo occupate da anni
Di in prima era il patto di stabilità e come impatta sui territori era stata una crisi finanziaria cui cercavamo di mettere delle toppe
La crisi del due mila otto le politiche di austerità il colorito
Ma le aree interne quest'anno Circe è stato anche detto che le aree interne vanno accompagnate in parte dallo spopolamento e questo ha creato
Molto scalpore o in realtà forse anche molto poco scalpore perché un po'ce l'aspettavamo un po'se ne parla poco quindi una crisi demografica in una tanti pazzi del nostro Paese
Quindi ormai ne conosciamo tante di queste crisi e le abbiamo viste
All'opera siamo questo tavolo in modo diverso coinvolte coinvolti nello studio delle politiche per l'ambiente per la sostenibilità
In che cosa diversa dalle altre crisi in che cosa il si interseca nella politica divisi con quello che già sapevamo in che modo si intersecano le risposte
Noi a un certo punto ci siamo dati i soldi per la ripresa la resilienza e ci siamo accorti che non avevamo le competenze non avevamo le candidate i candidati non avevamo i Comuni hanno avuto difficoltà per mille motivi quindi a un certo punto ci si aspetta sempre che va be io mando i soldi quando qualcosa i territori seguiranno si organizzeranno
Il punto di vista di questo tavolo è anche quello di chi vede la sofferenza le difficoltà le sfide le opportunità dei territori
Mi fermo perché vi dico solo a questo punto che abbiamo al tavolo e in che ordine li ascolteremo cominciamo da Silvano fallo cuoche direttore della Fondazione così sistemi con sede a Roma
Si occupano è un economista ambientale la Fondazione ecosistemi si occupa di progettazione e consulenza di iniziative per la sostenibilità
Dico solo un paio di esempi sono il riferimento a livello nazionale indiscusso per il Green Public procurement gli acquisti sostenibili della pubblica amministrazione organizzano da molti anni la Forum compra verde e fanno e coordinano oggi PPI netto in più a questo i lavori Silvano falò con coordina la scuola di formazione politica Danilo Dolci ormai dal due mila otto quindi qualcuno è qualcuno di noi già passato sotto le sue
Sapienti mani a fare i seminari a Roma in questo contesto scrive di storia coloniale dell'Italia per
Però Obi-Wan anche e a breve uscirà il nuovo la nuova edizione del suo libro sul green public procurement sugli acquisti verdi quindi tenente
Il secondo intervento di Stefania Ramazzini non mi dilungo su Stefania razzi se mi perdonate perché è di casa
La per gli ospiti e ribadisco che oltre che politologo all'Università di Torino è stata membro della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulla scorta della sua esperienza di democrazia partecipativa e deliberativa Cioppa di governance collaborativa lavorato però e lo dico per farlo anche di filiere del cibo poi di giovani di tante questione insomma
Chi fa politiche pubbliche poi si trova sempre posti che non ci aspetta
Mauro Bonato eletti lunga lungo curriculum dia di funzionario dirigente ha nelle pubblica amministratori dal Comune di Reggio Emilia a diversi ministeri capo di gabinetto
Al momento è a consigliere della Corte dei conti che insomma come sappiamo ha un grande ruolo di produzione di dati di coordinamento delle insulae di guida
Della de
Delle nostre amministrazioni
Tullia galanti da ultima grosso all'Università di Milano esperta di policy design negli ultimi anni è secondo me è centrale per il nostro lavoro di oggi il ruolo dell'expertise del policy advice della conoscenza
Della consulenza dei saperi delle comunità che isteriche nella vita amministrativa delle politiche pubbliche in Italia
Ringrazio di aver accettato l'invito quindi darei subito la parola a Silvano farlo Ko ho chiesto ciascuna ciascuno di voi parlare dieci dodici
Per avere paritarie
Sì tanto buongiorno io su invito diciamo un po'di Giulio prendendo una delle delle delle attività che hanno a che vedere con la policy
E che può esser d'interesse perché il disegno di questa attività
Relativamente recente e sul quale la Fondazione molto coinvolta e quindi di vorrei dire un po'che cosa succede
Con una un uno strumento pensato molto bene diciamo pensato per certe ragioni cosa succede al momento della sua attuazione pratica
Nel campo dalla sostenibilità dove gli strumenti che abbiamo a disposizione hanno la difficoltà ad imporsi perché generalmente cambiano nel corso del tempo cambiano molto e cambiano pure i nomi quindi nel corso degli ultimi anni è nato questo strumento che si chiama DNA SHA la sigla cioè a che vedere d'uno significa Tarna a che vedere con il non arrecare un danno significativo all'ambiente
E quindi una valutazione circa le azioni che vengono finanziate del fatto che una determinata azione almeno non arrechi un danno significativo all'ambiente almeno perché perché questa azione dovrebbe
Comportare un
Da vere delle dei delle conseguenze positive su uno dei sei ambiti di intervento che ora vi descrivo
Ma contemporaneamente non arrecare danno significativo agli altri cinque per il quale non bene Arre non viene ottenuto un vantaggio ambientale cioè uno con i migliori e cinque però il Rolli peggiori questi ambiti
Riguardano il l'adattamento climatico la mitigazione climatica
L'economia circolare la gestione delle risorse idriche la riduzione degli inquinanti in aria quel sole la tutela della biodiversità sei ambiti di intervento questo concerto la dirne Saccà nasce all'interno del Trattato di Parigi
Viene esteso è importante capire bene perché e in che modo viene esteso a diciamo a al quelle politiche che hanno a che vedere con la finanza sostenibile
In particolare con il Regolamento l'Ottocento cinquantadue del Duemila denti
Che un Regolamento volto a ridurre il rischio ambientale perché perché in tutti gli ambiti internazionali in particolare in quelli che hanno a che vedere
Con negli istituti diciamo le banche centrali gli istituti di credito gli operatori economico finanziari si ritiene che il principale
E elemento di instabilità economica sia dato dal mutamento climatico
Quindi le banche centrali a partire dal due mila e quindici in una serie di documenti hanno iniziato a segnalare il fatto che il mutamento climatico comportarsi
Sulle azioni economiche
Un rischio di indeterminazione di quel che sarebbe successo nel futuro con il cambiamento climatico in corso che poteva mettere in discussione sia i patrimoni delle aziende
Sia la loro capacità di generare reddito
Quindi siccome questo elemento è cruciale nel sistema del credito perché io ti finanzi un'iniziativa economica ma non so se tu mi restituisci i soldi perché te e il tuo patrimonio e la tua capacità di generare reddito messa in discussione dal fatto che il clima sta cambiando
Un un'idea semplice
Troppo rischioso occorre mettere sotto controllo questo aspetto per questa ragione l'Unione europea si muove velocemente nell'arco della produzione di una politica pubblica perché dai documenti delle delle autorità centrali al alla redazione del regolamento passano cinque anni cioè che che pochissimo il momento perché perché rischia molto elevato
Quindi l'Unione europea che fa vuole aiutare più operatore economico finanziari a individuare le attività che sono ritenute attività che vanno nella direzione del miglioramento ambientale e quindi della tutela en della biodiversità vanno invitando tenuto conto dell'adattamento più
Pratico mitigano le emissioni di di C o due e così via o di gas serra più in generale riducono gli inquinanti e così via
Rafforzano l'economia circolare
Questo luglio europea pensa a uno strumento che sia destinata agli operatore economico finanziari che si trovano da un momento all'altro a dover valutare
Le opportunità definanziamento in un modo differente dal passato non più sulla base di un ipotetico business plan che poi non funziona così ma su un piano che è quello vedo se l'investimento duo funzionerà ma capire se questo investimento è troppo rischioso dal punto di vista climatico ambientale
Perché altrimenti queste banche andrebbero in difficoltà perché non gli restituisce i soldi quindi per questa ragione l'Unione europea addotta non solo regolamento sulla finanza sostenibile ma quella che viene chiamata tassonomia ambientale
La tassonomia mentale
Una guida destinata all'operatore economico finanziario quando dico operatore economico finanziario pensate quello che dentro una banca concede
Un presi d'un investimento un finanziamento puri investimento ma anche quello che segnala i risparmiatori dove vogliono investire le loro risorse illum pacchetto che climaticamente esposto oppure no
Quindi occorre occorrerebbe diciamo cambiare integrare le i ragionamenti i discorsi di molti soggetti operatore economico finanziari che non hanno un'attitudine alla valutazione ambientale
Quindi fa la tassonomia ambientale che è uno strumento molto rigido per come pensato quando tu concede un investimento a settanta settori
Che impattano molto sulla produzione di gas serra allora ti fornisco una linea guida che ti permette di dire questo sa sta sopra la soglia o sotto la soglia quindi è uno strumento che serve agli investitori
Serve in questo caso agli istituti di credito per poter valutare se i soldi che stanno dando per finanziare un investimento sono a rischio climatico ambientale o no
E quindi deve essere una guida che ha da questo punto di vista fissati i valori fissa delle
Del dei punti superati i quali e il rischio diventa grande ordinò che quando parte il piano nazionale di riprese resilienza anzi i piani nazionali di prese le sembianze in Europa la prima cosa che fa la commissione dice
Se le risorse sono pubbliche
Non è differente da fatto che siano del Duce queste risorse siano private sempre dobbiamo essere attenti che queste risorse possano esser restituire da quegli operatori con gli Stati che avanti
Le utilizzano per alcuni investimenti quindi le regole pensate
Attraverso la tassonomia ambientale per dirci se un investimento troppo rischioso devono essere adottate pure dal pubblico qui in acqua
Non c'è niente di strano è normale il pubblico dovrebbe essere più attento a questi fenomeni
Quindi questi di MS h viene utilizzato oggi nella programmazione del PNR R. dentro la programmazione dei fondi comunitari ogni volta che viene attivato un fondo
Comunitario si vanno tutti annessa H nella programmazione regionale per alcune ragioni lo facciamo noi l'inserimento delle azioni con il DM Sciacca per progetti regionali oppure ad esempio anche nelle Commissioni via
Viene utilizzato quindi Valutazione impatto ambientale si fa riferimento anche al DN Saccà cioè
Questo strumento darà dentro la normativa italiana è strano strumento strano assomiglia molto anche l'impatto di procure mente perché si tratta di valutare non Investimenti perché pongo fa di Investimenti la pubblica amministrazione di investimenti diretti ma lo fa tramite una pianificazione e la programmazione attraverso gli acquisti quindi assomiglia un po'GBP quello il motivo per cui noi come Fondazione
Siamo stati chiamati dal Mef
Per fare un vado meglio un vademecum per chi lo volesse leggere sono sette volumi sono chiuse insomma pro sono scaricabili gratuitamente
Dove l'ha trovato un vademecum di interpretazione delle linee guida che ha fatto il nel fegato elementi sono la traduzione dalla tassonomia ambientale vanno bene se uno dà i soldi
Per un prestito per un finanziamento ma non quando acquista e quindi sono la traduzione di quel di quelle linee guida ministeriale in qualcosa utilizzabile dalle singole amministrazioni dalle singole stazioni appaltanti
In questo momento non abbiamo il quadro di quello che sta succedendo una norma nata beni pensata bene diciamo ma pensata per degli operatori economico finanziario
Quindi con un apparato che prevede la formazione di operatori tutti dedicati a valutare pure gli aspetti ambientali cosa succede quando questo arriva al pubblico noi stiamo siamo inseriti in tutte le fasi dell'adozione di questo quando arriva all'ultimo siamo sempre noi a volte che lo facciamo quindi mi piglia un colpo perché vedo come arriva arriva Nobu orografica arriva solamente burocratica quindi significa una quantità di fogli da firmare
Che hanno a che vedere a volte con aspetti singoli cioè io proprio per personalmente faccio le valutazioni per la sanità toscana
La sanità toscana quando fa gli acquisti quando acquista un impianto per una flebo deve dire se rispetta al DNA SH ovviamente e starà non sa da dove si parte perché abituata a far altre valutazioni pensa
Ma che c'entra l'aspetto ambientale con l'acquisto di una piantana per la flebo oppure di una macchina che serve per fare
Una radiografia perché come impatta come faccio a interpretarlo ora mentre nel caso del CPP abbiamo quasi sempre della norma ho finito anch'abbiamo quasi sempre delle norme che permettono di capire bene come si applica
Lì l'idea di ridurre l'impatto ambientale perché messi h non è detto quando c'è una norma che si chiamano si chiama criteri ambientali minimo il DM Saccà si appoggia a quella
Ma quando non c'è si acquista una piantana non c'è un criterio ambientale minimo approvato con decreto ministeriale
Che mi dica cosa devo stare attento il DNA si acaro debbo applicare ugualmente quindi la pubblica amministrazione si deve fare delle domande che sono nate bene cioè come faccio Guanda qui suona pensata grandi infrastrutture pubbliche
è questa sarebbe la domanda di basi quell'asse contribuiscono non si hanno tenuto conto
Dell'adattamento climatico cioè di come il clima sta cambiando dovrebbe essere una qualità della progettazione pubblica uno non può progettare
Uno opera oppure un acquisto durevole senza tener conto del cambiamento climatico corso una cosa essenziale tener conto di questo
Questo si applica sia per la flebo sia per lo stretto il ponte sullo Stretto anzi nel caso il ponte sullo Stretto
Siccome sa dove siamo stati chiamati lui
Per dire ma secondo voi si deve applicare siccome le normative sono quelle del vecchio sistema degli appalti dice no non lo applico ciò l'opera più grande l'Italia non ha il DNA Jacques
Il quindi dico questo a cosa qui viene applicata allo stesso modo quando acquisti la piantana e quando fare una grande un grande investimento infrastrutturale senza nessuna capacità o comporre capacità qui stiamo a livello delle competenze io dico quando viene introdotto il DM Sciacca cambia talmente tanto
Che deve investire sulla pubblica amministrazione
Perché responsabile acquisti responsabili di settori che stanno all'interno dirigenti regionali magari che hanno la pianificazione
Di interi comparti settoriali dovrebbero iniziare a tener conto del cambiamento climatico se le banche sono preoccupate figuriamoci noi Dumas dovremmo esser preoccupati
Di quello che potrebbe accadere quindi il Pubblico dovrebbe essere ultima preoccupato ma non che non è stata firmata una carta
Che qualche volta è una carta così noi siamo pieni di certificazioni che sono nate apposta perché ci al D. M. Saccà
Che dicono certificazione Mela vivono me l'ha dato questo oggetto voleva vedere dico magari una certificazione no dice che è quella c'è uno che dice che The forse stare a posto sono nate una quantità di queste certificazioni che servono a coprire a sposare la responsabilità a un altro fino a portarlo a un punto che tu non la capisce più
Perché sfido chiunque andare a vedere se la certificazione sui prodotti elettronici che è data da una Istituto giapponese e non si capisce Hackett se qualcuno sta dichiarando che questo impatta poco Onno perché non c'è scritto da nessuna parte
Ma è tutto un richiamo da chi te l'ha detto ma ha detto questo vai a ritroso vaga denti soggette nessuno dei quali ha dichiarato che impartì proprio sull'ambiente allora questo è il livello cosa dovremmo fare un passo indietro e dire a cosa serve
Questa perché queste sono in totale che serva a qualche cosa non serva ben una burocrazia ambientare
Che dà lavoro a noi ma Cefeidi anche diventare pazzi
Perché sono domande assumo io domanda assurde
La Presidenza della Repubblica che dice o comprato il toner rigenerato questo dice che sulla base di una normativa ma va bene anche questo tipo di certificazione solo solo domande di questo tipo ma la domanda centrale non c'è più
Quindi questo elemento acqua a che vedere con il senso
Della norma del Regolamento tant'è che noi diciamo dobbiamo andare sugli articoli dieci e diciassette del Regolamento dell'otto centocinquantadue del due mila venti per farci la domanda ma questo contribuisce o no all'economia circolare
Cioè il prodotto e Touré che vuole
E quindi significa alba determinate cose iper le parti sono Ray cambiabile le parti sono eventualmente riciclabile domande essenziali ma facili piuttosto che avere centinaia di domande o di certificazioni o di carte che dimostreranno solo che stai apposto ma non che sia andato nella direzione giusta
Proprio per
Grazie dire che siamo partite col botto in quest'aula chiunque di noi partecipa un primo un che sono il nostro principale mezzo di sostentamento della ricerca firma dichiarazioni di annesse h perché ha obbligato poi piglia quattro aerei per la Thailandia per stare mezz'ora un convegno ritenendo che questo sia no
Bene passo la parola Stefania razzi approfitto anche del cambio microfono per ringraziare radio radicale che segue registra i lavori per il suo fantastico archivio
Grazie Giulio faccio partire il TAR sì sì certo
Allora quando Judy mi ha coinvolto in questa tavola rotonda ho provato
A tirare un po'le fila dei tende di quello che ha studiato in questi venti venticinque anni
Sulle città insomma sulle politiche locali
Qui ho trovato un po'a a tirare le fila sulle connessioni fra questo concetto di crisi transizione e e politiche locali faccio una premessa naturalmente quello il mio fu fuoco lo diciamo il
Il punto di attenzione è fondamentalmente le città europee quindi non sto parlando di letteratura che che riguarda Città di altri contesti
Pensando le città europee
Diciamo che possiamo partire da una premessa lecita sono sempre state attraversate da da crisi da periodi critici in tutta la storia delle città diciamo è costellata di di periodi critici forse potremmo dire che
Semplifico molto però potremmo dire che le crisi che hanno riguardato le città hanno variamente toccato quattro principali dimensioni da prima
E della dimensione economica quindi dalle rivoluzioni industriali alla
Diciamo de industrializzazione delocalizzazione produttiva eccetera c'è insomma dimensione economica è stata centrale
La dimensione demografica quindi portata da flussi migratori mutamento di componenti sociali culturali che hanno inciso sull'aspettativa di vita il tasso di natalità eccetera
La dimensione culturale e quindi il cambio di stili di vita diffusione di subculture eccetera
E la dimensione naturale cioè naturale nel senso quella che ricomprende fondamentalmente le calamità naturali e le calamità o disastri insomma prodotti del dal comportamento umano
Queste crisi come diceva anche all'inizio Giulio
Ci sono stati momenti in cui le crisi si sono ovviamente le varie dimensioni si sono intrecciate
Qualche volta casualmente in altri casi causalmente quindi in qualche modo influenzando si reciprocamente
Oggi direi che e Diffy
Cile confutare l'affermazione che ci troviamo di fronte a una Police crisi
Una politica Diepholz particolarmente allarmante perché riguarda effettivamente contemporaneamente tutte e quattro queste dimensioni
Siamo di fronte a una quella che è stata chiamata Terza Era delle Macchine
Che sta generando un impatto sulla disoccupazione inimmaginabile non siamo ancora in grado di di chi stabilire che cosa di intelligenza artificiale farà in come tasso di sostituzione della del lavoro umano però sicuramente fa paura
Come come orizzonte l'invecchiamento della popolazione che in alcuni contesti europei in primis l'Italia sta diventando un problema gigantesco
Anche diciamo una crisi
Se vogliamo utilizzare il termine crisi sicuramente un forte cambiamento culturale cioè le nuove generazioni è sempre stato così le nuove generazioni hanno stimoli aspettative categorie differenti dalle precedenti ma indubbiamente le ricerche degli ultimi anni sui giovani sulla terzo diciamo sulle generazioni giova giovanili presentano delle aspettative delle categorie concettuali delle fragilità molto diverso dalla nostra generazione da quelle precedenti
Nonché tutti gli elementi che hanno a che fare con con l'ambiente quindi riscaldamento climatico l'inquinamento fattori socio economici i dati dimostrano che hanno influito aumentando esponenzialmente
I disastri
Le calamità naturali
In più c'è anche la crisi della burocrazia e delle certificazioni se vogliamo aggiungere una quinta dimensione allora le io mi sono domandata di fronte alle situazioni critiche così sfidanti che cosa fanno cosa possono fare o che cosa hanno fatto un po'in passato i governi locali o se vogliamo più in generale i contesti locali
Qui taglio con l'accetta e forse insomma perdonatemi però
Mi sembra che dalla da quello che io ho studiato dalla letteratura ti ho visto non solo politologi Kama insomma che si intreccia anche con Sociologia geografia urbanistica eccetera mi pare che negli ultimi cinquant'anni nelle città siano emersi tre approcci
Ho provato a dare delle etichette a questi tre approcci chiamiamole così allora un approccio mi sembra quello potremmo chiamarlo della città modale cioè della città vista come uno spazio che viene attraversato da dinamiche del mercato da flussi di merci capitali persone
E questa è una prospettiva che sostanzialmente non dà chance alle città cioè le spille città i governi locali in particolare quindi la politica urbana non ha margini di scelta in questa visione
Ci sono le grandi metropoli che vinceranno sempre perché
Naturalmente attraggono capitali Risorse persone flussi di merci eccetera
C'è qualche città minore che ma qui non tanto per le politiche urbane che mette in atto ma per il proprio contesto settori la propria storia e addirittura proprio contesto la propria collocazione geografica
Che si salvano diciamo in questa e ai leader competizione cioè sono dei centri minori ma che hanno delle condizioni direbbero Salice cantore di mercato favorevoli quindi delle nicchie
Di tessuto economico ancora molto effervescente che rimangono costanti una popolazione con priva di grandissime disuguaglianze una collocazione geografica centrale né i flussi diciamo di interconnessione globale eccetera
Queste sono le città secondarie che riescono a salvarsi tutto il resto vivacchia e destinato a declinare ordina chiare e i governi locali in questa visione non hanno alternativa se non fondamentalmente fare politiche che aiutino diciamo alla dispiegamento naturale di queste dinamiche del mercato in questa visione le transizioni
Sono dettate dal mercato Sciascia cita non è che possano le politiche urbane non è che possano fare granché
Chi è che ha adottato un po'questo approccio no io credo non tanto le città europee
è un approccio molto tipico delle città americane dagli anni ottanta dalla deindustrializzazione in avanti
Poi c'è invece un altro modello potremmo dire così che è stato chiamato questa etichetta vivente non è mia delle la città imprenditoriale
La città imprenditoriale che cos'è beh la città imprenditoriale invece in cui diventa in questa visione proprio un attore collettivo
Non è solo il governo locale Chanel solo la politica ma l'idea è che si possano creare delle alleanze trasversali delle coalizioni stabili e durature fra soggetti privati soggetti pubblici locali che se riescono a reggere
Riescono a fare politics proprio cioè riescono politico settori si cioè riescono proprio a indirizzare il modello di sviluppo economico e sociale del territorio
E quindi qua come dire la visione molto diversa da quella precedente spesso questa visione della città imprenditoriale è stata molto associata in soprattutto penso alla letteratura di studi urbani quindi diciamo i geografi
è stata molto associata alla primeggiare della visione neo liberale mi realtà ci sono città ci sono studi che lo dimostrano che hanno pur adottando questo modello intrecciato anche politiche keynesiane insomma però diciamo che fondamentalmente questo è un modello di città che punta molto a politiche di Investimenti infrastrutturali a
E in questa visione cioè l'idea che le transizioni al contrario della visione precedente possano proprio non solo essere affrontate ma proprio guidate cioè la la le élite locali possono plasmare
Il lo sviluppo di un contesto locale
Questo processo è come è andato non secondo me insomma mi sembra di poter dire con ragionevole certezza che nella letteratura emerge come un approccio che andato fra la ma fra il tempio insomma nelle città europee a partire dagli anni Novanta
Solo qualche esempio proprio TT comma alcuni studi proprio molto focalizzati città medie come Manchester Glasgow in Gran Bretagna dir va o il Barcellona in Spagna li Honen pochino Lione in Francia a Torino che io ho studiato per qualche anno è proprio un esempio di questo di questo modello
Questo approccio è quello precedente pur essendo diversi
Sono accomunati secondo me da un fattore cioè il privilegio no e in questa definizione di crisi privilegiano l'attenzione verso la dimensione economica tutte le altre dimensioni sono un sottoprodotto cioè l'obiettivo è la crescita economica e Ida questione discenderà probabilmente anche la risoluzione di altre dimensioni del ed altre spaccio dittatura della crisi
Ora secondo me c'è un terzo modello
Che io boh non so potremmo chiamare quello della città di tante impone il utilizzando un po'l'accezione di Senna di Katie avviliti
Dove la città viene intesa non qui facendo la distinzione proprio che usano i geografi non con uno spazio ma come un luogo cioè proprio come un un qualcosa ha fatto di un tessuto di relazioni umane un luogo per lo sviluppo delle capacità delle persone che vivono il territorio qui l'ottica diversa
Sia del modello precedente che da quello che dal primo biennio sintetizzato perché qua la città non è vista né come un vero spazio in cui di fatto le chance non non ci sono non si può fare granché se non seguire le sorti del mercato
Ma non sono neanche degli attori collettivi sono in grado di rivoluzionare il proprio territorio e traghettando verso nuovi orizzonti in questa visione
In qualche modo forse un po'più a disincantata gli ideali che le élite locali quindi governo locale ma anche attori privati
Non è che debbano tanti illudersi devono se vogliamo accontentarsi di essere un pochino meno spumeggianti ma di dedicarsi
Più che a Grandi Progetti infrastrutturale di dedicarsi a riuscire a garantire quotidianamente dei servizi di qualità per sostanzialmente garantire una vita dignitosa quindi una qualità di vita del terre sul territorio che favorisca le relazioni umane
Di fatto questo questo approccio prefigura una città diversa semplicemente dedicata a cercare di far funzionare decentemente una diciamo una rosa di servizi che vanno dalle servizi educativi sociali assistenziali il verde di attività culturali ricreative e sportive eccetera cioè forse detto in parole povere in questa visione la città o lei ditte locali
è una Mellitah pensare che possano ridare il lavoro a persone che lo hanno perso perché queste sono dinamiche troppo complesse che probabilmente devono essere lasciate a livello nazionale o addirittura ad accordi internazionali
Però le città possono aiutare le persone che hanno perso il lavoro hanno on perdere del tutto la dignità della propria vita e quindi anche la la famiglia che ha perso il reddito temporaneamente non ha il lavoro però può continuare a portare il proprio bambino nell'asilo nido perché l'asilo nido costa poco
Può continuare ad andare al parco perché c'è una rete di parchi e che consentono di vivere la città anche in modo molto accessibile molto vivibile può andare al Museo e all'attività culturali perché sono accessibili per tutti e così via
Gli esempi di queste di queste città sono poco noti perché io qui chiudo dicendo che secondo me noi scienziati politici per generati gli scienziati sociali siamo stati un po'abbagliati dalla Turio sulle grandi metropoli loro Problemi dallo studio delle città medie che dovevano reinventarsi quindi anche io mi sono fatto questo quando studiato recita mentre abbiamo trascurato completamente città secondari che sono invisibili e che invece hanno nel lungo tempo con traiettorie cumulative invece agito molto con questo approccio faccio qualche esempio che però nella letteratura scientifica non si trova perché è difficilissimo trovare degli studi su questa città per esempio Friburgo
Per esempio Nante in Francia editore Castelli sì in Spagna
Qualcuno ha mai sentito parlare di vittoria Stacy eppure di Bilbao si sempre uno piena nello sullo sviluppo nuovo dopo la crisi industriale eccetera quindi forse noi scienziati sociali potremmo invece cominciare a guardare lecita un pochino meno visibilità e che magari citando ci insegnano qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo
Grazie
Questo
Grazie
Allora intanto grazie per l'invito
Cerco di essere
Il tema è talmente grande lo dice la parola policlinici eccetera si potrebbe spaziare in mille quindi escono nella difficoltà sta nello scegliere come dire alcune costruzioni
Selezionare
Allora
è evidente che c'è una policlinici che il che ci sono le policristallino ai cristiani che non sto neanche a a citare numerare raccontare
è evidente come diceva il vecchio Bauman già alla fine anni ottanta prendeva mille novanta che il locale diventa con la spazzatura del globale
E chimiche sulle città tutto queste Poli crisi hanno degli effetti molto rilevanti e molto molto impattanti
Ora quasi potrebbero vedere tutti questi affetti riflette assunti questi effetti mio collega diceva sì però
Guarda il gomitolo bisogna cercare il punto da cui prende allora sono darlo perché altrimenti si deve coprire tutte le parti non ci salti fuori non bisogna un po'
Scegliere il punto da cui partire
Al limite di essere una visione un po'lineare con la vergogna intorno però e quindi non sistemica però secondo me importante dire
Sì va bene c'è tutto questo situazione difficile ma dove il nodo dove la priorità do da dove prendo questo tema
E secondo me il nodo sta in una cosa molto molto rilevante cioè queste comunità
Questa società queste città stanno andando in frantumi questo è il vero nodo cioè salta la coesione sociale di questi sistemi
Salta la tenuta di questi sistemi
La vera questione che le presidente tante crisi
Hanno un effetto netto principale rilevante che salta la che quello di far saltare la tenuta cioè fa saltare la società
Allora io
Suggerirei se vogliamo capire come e in quale direzione andare
Prova a fare appunto un passo indietro
Cos'è che teneva insieme
Queste società cos'è che teneva insieme queste comunità
C'erano due grandi obiettivi la coesione e l'emancipazione delle persone
Se noi prendiamo il piano di Beveridge se noi prendiamo la nostra Costituzione eccetera quali erano gli elementi di fondo
C'era un'idea un'architettura di questa coesione emancipazione il lavoro
Come fonte di identità di emancipazione e di costruzione della propria dignità e della propria autonomia di persone il lavoro non è semplicemente reddito
Era ed è fonte di identità di emancipazione di autonomia io attraverso il mio
Moro cerco di costruirmi una famiglia una casa un percorso di vita
Questo era il senso di questa prova insieme al lavoro poi gli altri gli altri pezzi quindi come fai la scuola che Titini insieme ma la scuola non la scuola purché sia
La scuola di alto livello i Licei di alto livello perché perché questo consentiva di tenere insieme ricchi e poveri belli e brutti
E nessuno andava a una scuola privata
Perché perché la scuola pubblica era migliore
Reggio e faccio un esempio di regimi alle soglie regimi nostra scuola dell'infanzia e più belle del mondo non son le più belle del mondo così
Ma sono perché c'era la scelta di dire sono talmente perché nessun ricco andrà in una scuola privata Cosima della per la sanità così valeva per altre dimensioni no la la la piscina e la piscina pubbliche la più bella era una piscina olimpionica quelle private no
Eccetera eccetera Ballon perché ma perché questo teneva insieme consentiva di tenere insieme
Quindi erano il lavoro la salute la scuola la casa ma dentro un disegno di sviluppo delle persone
Non un disegno assistenziale punto ma un disegno di emancipazione di autonomia e di crescita delle persone
Cioè dentro quella dimensione che al personalismo comunitario periti cattolici che era al altre forme di di sviluppo la la la la dimensione
Dell'universalità eccetera eccetera
Così ho la Costituzione così era il Piano Beveridge così guardate fino a dare l'URSS mille novecentonovantacinque cioè quadrare il cerchio cosa vuol dire vuol dire tenere insieme benessere
Libertà Marco visione coesione tra le persone non creare queste grandi grandi divaricazione che invece io vedo essere il problema di oggi nelle città
Cioè c'è una grande frattura sociale che non sta solo nel reddito
Ma sta per esempio
Nello sprawl urbano cioè nel fatto che o di quartieri ricchi quartieri poveri che ci sono le cose per i che per i poveri che ci sono le scuole private le scuole pubbliche ci sono le scuole con le le le cliniche private e le cliniche pubbliche che sono il bello il brutto
In questa di diversità in cui oramai ognuno vive in una bolla di versa
I poveri vivono in una bolla i ricchi in un'altra bolla e quello che ne consegue unicamente sono che quando la società non sta insieme confligge e noi siamo dentro un chiaro conflitto sociale che cos'è tutte le ondate di protesta tutte le
Anche l'astensione ai suoi Troilo agli atti adesso senza stare a a menare il torrone però
La cosa di fondo è che cioè questa coesione sociale che si è rotta genera che cosa un conflitto sociale
Che ha mille forme di espressione non voleva che sta entrare in questa dinamica ma c'è questa dimensione
Perché poi voglio dire l'immigrazione e il fatto che comunque c'è terra eccetera questo genera una tensione sociale estremamente rilevante ma che cos'è questa tensione sociale una tensione di diversità
Di cultura di diversità di posizioni sociale di diversità c'è
Ora
Rimettere insieme questa coesione secondo me sarebbe illusorio pensare di farlo prendendo un pezzettino per volta e cercando di ricostruirlo c'è un problema di quale la nuova architettura
Quale una nuova architettura che tenga insieme una società o rinunciamo delle alla Società facciamo la Thatcher no
Non esiste la società esistono individui oppure se vogliamo tenere insieme la società dobbiamo guardarci un senso un obiettivo ci sono due elementi che però secondo me culturalmente sono dei presupposti e questo dato
Il primo e che siamo una società dove gli psicanalisti la detti finiscono
Insostenibile bisogno di ammirazione
Cioè c'è una società in cui è successo il consumo vistoso la dimensione individuale la dimensione rigorista sono le chiavi in cui crescono le persone i nostri figli e e allora in una società in cui ognuno pensasse ed è in competizione con l'altro per l'accesso alle risorse è una società che difficilmente stare insieme cioè la coesione sociale prima di tutto bisogna volerla
Ora noi ho l'impressione che viviamo in un contesto in cui non si vuole la coesione sociale ci si lamenta del conflitto sociale dei problemi e degli impatti della spazzatura del globale sul locale ma non c'è una cultura della solidarietà e della coesione
La seconda ragione e perché è politicamente si è fatta la stessa scelta
Io lo definisco ricordavano amministrativo cioè nel senso e tre col Down è l'idea che se l'economia va bene per i primi va bene anche tra gli ultimi perché poi vengono distribuite le risorse cosa che si è visto non essere assolutamente veri
Nell'amministrazione delle politiche pubbliche si è fatto un'operazione del genere
Cioè quello che prima Stefania chiamata la città imprenditoriale la la città all'altra cosa come si chiama rinnovata notammo da nodale nodale eccetera eccetera
Cioè la città vetrina
Non si fa la piscina più bella per che questo tiene insieme si fa la ciclicità più bella perché voglio fare il figo e dire che ero piscine più belle
Non faccio le case per tenere insieme le persone e distribuiscono i quartieri mix abitativo eccetera eccetera ma faccio la gente si che azione di Milano
Ok cioè è l'idea
E questa cosa
è un problema serio cioè dal c'è un c'è un problema rilevante io sposo in pieno quello che dice Stefania cioè c'è bisogno di passare dall'idea della città vetrina all'idea di una città solidale
Cioè questa cosa no bisogna volerla
La devo bisogna volerla vuol dire che ci sono c'è un dato culturale
Oggi noi ci siamo travolti dalla dimensione del consumismo che determina una serie di fattori molto rilevanti dal punto di vista dell'atteggiamento il col il successo come consumo vistoso ad esempio il successo curve arricchimento senza fine delle persone eccetera ora se noi abbiamo la società di persone nella quale ognuno si fa i fatti suoi non ha responsabilità da un lato e dall'altro la politica lavora solo per i talenti tra virgolette e non invece per tenere insieme la società è evidente che la coesione non c'è non può esserci
Quindi il primo presupposto per me è un presupposto
Culturale che determina una trasformazione dei piani strategici appunto dall'idea della città vetrina all'idea della città
Solidale dopodiché
è il tema è il tema dice Stefania che cos'era sita militante la città delle capability sono lei citava Hassen eccetera
Cioè una città nella quale si costruiscono delle condizioni per cui le persone riescono a a stare bene a vivere in maniera decente
Allora quali sono queste condizioni mi son sempre quelli il tema il lavoro è un tema centrale
Poi non è detto che sia la città trovarti lavoro ma che il lavoro sia una preoccupazione anche dell'imprenditore e che la responsabilità dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori sia importante faccio un esempio molto semplice
Nelle città del nord i lavori
Più semplici diciamo di a minor valore aggiunto vengono fatti oramai sostanzialmente solamente da persone extra comunitari
Queste persone non è che possono vivere per strada ma questo è quello che succede perché perché con il loro stipendio non si possono mantenere un appartamento vanno a vivere in dieci all'interno di un po'dopodiché è chiaro che non sono tanto buoni quando escono la sera
Ma non è pensabile che un imprenditore nel mille novecento a Milano si costruivano le case per i lavoratori le impresa e costruivano le case per i lavoratori le in prese
Ora il punto
Chiaramente facciamo le volute cambiato eccetera ma non può essere che un imprenditore
Non si ponga la domanda di dove va a dormire la sera sul lavoratore
Che non non si ponga il problema di che cosa succede fuori dal lavoro lo dico che dobbiamo essere tutti Adriano Olivetti però un'attenzione a questa dimensione della responsabilità
è fondamentale e qui allora c'è tutto il tema di che quali Presa io voglio nella mia città voglio un'impresa che stia lì non l'impresa che al fondo che è di proprietà di un fondo che la sposta dopo tre giorni da un'altra parte del mondo perché lavoro costa meno
Ho un tema di che cos'è il capitalismo comunitario cioè di provare a ragionare in termini di attrazione di un certo tipo di impresa che abbia quelle caratteristiche
Che vuol dire poi la casa e anche altri oscuro altra dimensione poi al professor faccio vado veloce perché mi rendo confutata ottima troppo lunga
Però per esempio tutta questa cosa incide sui centri storici i centri storici delle città l'abbiamo da un lato la gente si che azione eccetera
D'altro lato ci sono invece lo spopolamento perché istruttorio i negozi ormai in eccetera porta via i negozi centri diventano fallimento e diventano
Territorio delle persone appunto a minor reddito che a questo punto sono fortemente a minor reddito rispetto a una classe media che diventa impaurita
Questa ride il ministro riti vitalizzare siano dei centri storici porsi la domanda che cosa ci facciano i negozi faccio dei garage
Cioè perché questo è il futuro dei centri storici cioè che si fanno dei garage nei negozi qualcuno si pone questa banale domanda
E questo è un tema è un tema centrale così come cosa la mobilità la mobilità è una forma di capability se io mi muovo devo muovere in macchina è un problema enorme
Allora il tema mobilità diventa un tema centrale ma è un modo di pensare lo stare nella città
Che è quello che non faccio tutto da solo per i fatti miei ma che se l'ho fatto insieme ad altri può essere un'opportunità ma allora nasce tutto un tema relazionale mi chiudo dicendo solo due cose uno
Che le capability secondo me nel due mila venticinque non sono solo delle persone ma anche dell'ambiente e del creato in cui viviamo
Cioè abbiamo ci dobbiamo porre di quali sono le capability per l'ambiente dell'ambiente dal punto di vista dell'ambiente
Perché non stiamo distruggendo questo questo pianeta e dobbiamo porci la domanda
E l'ultima cosa invece che voglio dire
Che poi tutto questo
E che secondo me è fattibile
Richiede quindi una visione molto chiara di che cosa si vuole
Per me è il tema di ricostruire una coesione sociale e di ridare questo senso attraverso l'intervento su quattro o cinque priorità che sono
Essenziali il lavoro la casa
La salute la mobilità
L'educazione e la cultura l'accesso l'app dare la possibilità alle persone di avere accesso
Una volta si facevano le scuole di musica classica
Per fare accedere tutti i figli degli operai i figli del degli imprenditori alla musica classica oggi queste scuole sono diventati conservatori che è un altro concetto è un'altra cosa
è una scuola per i talenti ci sono e non c'è bisogno delle scuole per il solo per i talenti c'è bisogno delle scuole per che portino sue che aiutino las allora l'ultima cosa che voglio dire è che qui poi si pone un problema ma è un'altra puntata
Di darsi rispetto a questo degli obiettivi intermedi agendo ormai la nazionale non quell'affare che il Pnr R che in una un'agenda
Ma una casualità di temi buttati di
Da un lato e dall'altro un governo locale capace di di fare questa operazione che è un altro tema altrettanto compresso su tutto questo si può fare mille altri ragionamenti in un'altra occasione
Ultimo nel G primo giro di interventi
L'Oriente Puglia
Grazie molte Giulio ringrazio veramente molto anche i relatori mi hanno preceduto
Come sempre capita quando ci si diverte si parte con un piano si pensa di diciamo condividere con con chi ti ascolta qualcosa
E poi ascoltando anche i contributi degli altri si si trovano degli stimoli nuovi ghetti porterebbero ad aprire molte altre cose da dire ma visto che i dieci minuti volano soprattutto quando ci si diverte quello che io farò
E cercare di dare un contributo a questa discussione
Parlando di città e parlando di un aspetto che disumano qualche misura funzionale a molte a tutti sani sono emersi finora sul tavolo no se abbiamo parlato di creare elementi di conoscenza per introdurre obiettivi ambientali abbiamo parlato di diversi modelli di città che diventano anche passi tanti abbiamo parlato di visioni di che cosa deve essere una città quello che io cercherò di fare e capire come nel concreto attraverso un po'anche la mia esperienza di ricerca più recente
Si costruiscono le capacità per arrivare a fare alcune cose e quindi quello io proverò condividere con voi a un ragionamento rispetta come secondo me oggi studiare le città è un modo molto stimolante ma anche molto ricco
Non solo per fare l'analisi delle crisi che quello che hanno fatto i relatori che mi hanno preceduto in maniera così così puntuale così stimolante
Ma anche cercare di capire come si reagisce a questa crisi attraverso la conoscenza attraverso la costituzione delle capacità che poi sono quelle che dovrebbero aiutarci
A realizzare gli obiettivi no di cui stiamo parlando è perché lo facciamo sulle città
La crescita
Rappresentano un contesto difficilissimo da studiare perché chiunque faccia ricerca sacche di importanza del disegno e della ricerca e le città di per per la loro natura stessa hanno così tante variabili così tanti elementi contestuali neanche capire soltanto quali come scegliere un singolo fa lo studio è difficile però sono anche un contesto nel quale noi vediamo all'opera
Tutti questi elementi di tensione vediamo l'intrecciarsi del Merisi come hanno detto i gli altri parlando anche delle diverse crisi che nel tempo si vengono a saldare fra di loro
E però sono anche il luogo nel quale si vedono delle soluzioni trascrive ed è in che modo attraverso talvolta anche il caso
Lo sperimentalismo il caos e il cavarsela fuori madre include il quale parlavamo Stefania perfetti questa mattina
Può costruire degli elementi
Che rendono diciamo i governi locali capaci di fare cose che prima non sapevano fare e che probabilmente
Insomma dallo l'occasione per poter costruire queste visioni altre di città che sono anche piuttosto esigenti e da un punto di vista della della loro realizzazione concreta quindi io Como preparato l'intervento per questa tavola rotonda fondamentalmente sono partito da un dato di fatto anche piuttosto metto secondo me cioè
Clic in città vivono una crisi permanente
E molto più dei governi nazionali vivono la necessità di rispondere immediatamente cioè il tema della prossimità con i cittadini con gli stakeholder è qualcosa che fa sì che non ci sia soltanto la dimensione discorsiva la dimensione riflessiva per rendersi conto che siamo di fronte alle quali invisi quinta rivale persone
Al Comune tv sono povertà
E da lì e da rifare ok quindi da un certo punto di vista sono dei contesti molto pesanti anche emotivamente ma sono dei contesti nei quali i governi locali anche quando sono
Apparentemente impotenti però devono cercare di provare a fare qualcosa e quindi
In questo contrasto può a diciamo cerchiamo di Anderson possono mi dalla sofferenza del fatto di essere in crisi tanto siamo tutti in crisi dobbiamo dobbiamo rispondere che cosa ha potuto osservare io grazie alla ricerca che sto facendo ultimamente è una ricerca su come diciamo le città cercano di reagire ai canoni del cambiamento climatico principalmente attraverso la lente dei debiti di sviluppo sostenibile dell'ONU però in realtà abbiamo capito subito declina il tema era climate change acclamata da Tenshinhan
E lo osserviamo in contesti di città particolari riprendendo le le parole di Stefania sono città che hanno un'aspirazione essere imprenditrici noi studiamo quattro città europee Barcellona già nominata
Visto alla Milano e Lione che sono città che mentre Stefania parlava ecco io già mi vedevo diciamo quello che che stavo per dire
All'opera ecco sono delle città che comunque
A fronte e distogliendo l'attenzione dal contesto piante delle città se guardo al governo locale ha come il Governo locali crea capacità attraverso la conoscenza
Si scoprono alcune cose si può osservare che in effetti la risposta dei governi locali cercano anch'di dare c'è ed è una risposta ha chiesto il piano strumentale cognitivo cioè della andare a ricercare in conoscenza
Attraverso network di sapere che non sono più quelli locali ma che diventano internazionali transazionali cioè se ne abbiamo di fronte un problema grosso ma il cambiamento climatico e siamo diciamo il Golia di fronte al gigante nonché Davide contro Golia c'è la SITA a gli strumenti l'autonomia le risorse finanziarie per poter gestire il cambiamento climatico ovviamente no siamo su una scala troppo bassa anche le città metropolitane non hanno teoricamente le risorse per gestire questa cosa allora le città che cosa fanno cercano di reagire a questa diciamo così mancanza creando delle reti di conoscenze andando a imparare fuori
In che modo possono gestire le cose che possono gestire che talvolta diventano sembrano irrilevanti si parte dal del del pubblico però deve pubblico può diventare anche i processi di ripavimentazione
Può diventare processi di mobilità sostenibile infatti spesso e volentieri è proprio da lì che si parte no a introdurre
Gli elementi dell'economia dell'economia circolare
E quindi quello che io ho potuto osservare che condivido con voi spero sia una una storia che suona anche come un messaggio positivo ma diciamo rispetto a quello che si può fare per uscire da questa crisi
E per farlo io appunto prendo l'esempio delle politiche climatiche nelle città che sta studiando e vi racconto un po'in che modo molto semplicemente
Vedo la costruzione di un complesso tema di saperi
I comunicati isteriche che però riescono a trovare luogo anche dentro i governi locali dentro i comuni dentro alcune delle divisioni del della delle amministrazioni che sta studiando
Per fare quello che ha il grandissimo salto la grande cosa difficile quando si parla di sperimentazione e poi si diffuse nel punto è ok sono stato bravo a fare un progettino ma fare lo screening atto cioè riuscire ad andare oltre questa singola esperienza in un contesto di mancanza di risorse e talvolta di non supporto politico perché magari cambia la maggioranza di governo e tu
Ti senti un po'da diciamo da policy Designer mancare la la terra sotto i piedi a come si può istituzionalizzare queste capacità che sono capacità analitiche sono capacità tecniche ma che probabilmente sono il presupposto necessario per riuscire a realizzare le altre cose che dicevamo allora quello che io osservate che per l'appunto il bisogno cioè il dover dare una risposta al fatto che ti si allaga il Sir l'esodo
Te c'hai problemi con i cittadini per per l'housing sociale che c'hai elementi anche di protesta che in qualche modo come amministratore in e come funzionario del Comune come come poli Citizen appunto ti obbligano a rispondere a questa necessità
Ti porta a cercare risorse cognitive fuori le risorse cognitive vengono prese da anni turca di appunto esperti per esempio i network Foer ti rispetta le questioni ambientali uno dei punti di riferimento per le per le città che sto studiando
E nella mia ricerca io chiedo a alle persone del comune che stanno creando queste capacità Lino ma voi che cosa liberi e per a questi esperti internazionali a che cosa dice serve perché comunque potete studiare tranquillamente da solo il cambiamento climatico ma ecco di sicuro sono ci aiutano a trovare gli strumenti per tradurre in azioni concrete
Che perseguimento dei valori di ambientali detto in altri termini ci danno la metrica di quello che deve essere l'azione del Comune per fare in modo di prepara contenere
Le alluvioni gli effetti del cambiamento climatico e sì Misano a costituire
Una infrastruttura didattiche non si limiti al nostro Comune Achab una dimensione più ampia e che in qualche modo faccia parlare i tecnici a livelli diversi nel loro caso insomma si parla di
Comunità antistaminico Astra livello municipale tra livello metropolitano può insomma si si mischiano anche molto nel fare queste inizialmente c'è un attivismo anche della conoscenza del privato cioè i comuni soprattutto come il caso italiano suono in una condizione cronica di assenza di risorse di impossibilità di rifiutare personale dall'esterno
E poi come se la sono cavata partecipano a bandi europei che vengono poi gestiti da persone che magari hanno un dottorato che lavorano all'interno dell'università ma che lavorando con il Comune né all'interno di questi progetti per tre quattro anni
Poi in qualche modo se c'è il supporto appunto dell'amministrazione
Preti della politica trasformano questi progetti sperimentali a volte addirittura in direzioni incardinati all'interno dell'assessorato al verde pubblico all'ambiente quindi le stesse persone imparano
Ok la metrica
Della dell'ambiente la e la riescono a portare dentro dentro le amministrazioni creando qualche cosa che in qualche modo si istituzionalizza ma era anche un po'forse
Idiosincrasie personalistica ma che comunque viene e portando però a fare anche un lavoro sulla governance perché a quel punto noi abbiamo un rapporto che diventa continuativo esclusivo con gli esperti fuori dall'amministrazione pubblica e che però collaborano Monna le amministrazioni pubbliche per vincere altri presenti fornire strumenti analitici e di implementazione
Delle delle cose ne vede dell'iniziative proposte scusate quindi si crea una governance sono comunicanti Senica che sta a cavallo
Tra le istituzioni pubbliche e il privato che così diversamente si affacciano alle acquisti diversi contesti locali
La grande sfida è capire questa governance come appunto governarla come fare in modo che sia orientata alla costruzione di capacità e non al servizio di interessi troppo particolari su questo ovviamente si potrebbe aprire un discorso molto ampio chiudere i dicendo però che questo elemento di costruzione
Di capacità e conoscenza per i governi locali io l'ho visto bene all'opera nel Comune di Milano ognuno di questi comuni né Stefania diceva probabilmente diversi facile fare tutto non solo perché a più risorse
Ma anche più risorse cognitive ci sono
Numerose università ci sono moltissime fondazioni insomma c'è un'abbondanza di comunità esistenza però questo processo di costruzione di capacità istituzionali io l'ho visto all'opera anche a Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo comune dell'hinterland milanese nel quale l'obiettivo primario era evitare che il Comune si sposasse cioè che i giovani andassero tutti a vivere a Milano in un momento in cui non c'era ancora i prezzi delle case a Milano
Che tutti conosciamo le strade sono diventati ormai un elemento di colore ecco l'idea era siamo un comune periferico dal quale le persone normalmente vogliono scatti pare come facciamo attenere qui i nostri giovani e lui di nuovo ci sono stati degli imprenditori di policy che partendo da dei progetti europei di scambio per ragazzi portarmi ad imparare l'inglese altrove sono arrivati a trovare i finanziamenti per rifare la biblioteca cittadina che è uno dei posti più belli e io mi ha visto
Negli ultimi cinque anni nei esattamente uno di quei luoghi dove si intessono relazioni e dove si può accedere anche a prescindere dalle proprie condizioni nascono quindi credo che il ruolo della conoscenza laddove diventi qualcosa di interattivo e da dove si è sostenuto dalle istituzioni postalizzare a rispondere a questa crisi spero bene insomma di di di di poterlo vedere in maniera un pochino più sistematica invece con questi due esempi ma soprattutto vi diate interessato ed ebbe dato una risposta un po'meno
Deprimente rispetto invece a tutte le altre elementi importanti di tensione abbiamo evidenziato finora vi ringrazio
Grazie anche a Tullia grazie a tutti quelli che sono intervenuti partirei subito chiedendo se ci sono domande interventi commenti e reazioni da che ascoltato già da un'ora e un quarto
Piuttosto che
Continuare parla l'ex tregua cioè si vuole avvicinare
Rispetto al primo intervento
Per quanto riguarda le
Del dono TAR ma questi poli si facile diciamo creare delle
Degli indirizzi degli indirizzi di rischio per le su imprese che hanno un effetto diretto su della del clima sulla loro impresa e quindi è un investimento può andare non fruttuoso come un'azienda agricola per esempio però per quanto riguarda o con delle aziende che producono esternalità quindi in quel senso del mare un investimento e fruttuoso però non profano pari più ancora che danno ecologico rispetto a questi altre sì aziende come sì se esercita un non distinti un disincentivo
Fiscale che poi viene dato appunto a questi agenti economici
Per incentivare questi investimenti
Sensi
Intanto sempre
Liceo quindi sono d'accordo con lei che riguardo alla grande frattura sociale e che la questione può essere sicuramente un obiettivo e che i governi locali si dovrebbero averlo mi sono a fare un piano a riguardo ma mi chiedevo
Sì il ruolo delle crisi in realtà anzi è stato più solo evidenziare
Fratture preesistenti a conflitti preesistenti e che magari sono mancati anche obiettivi piani prima anche le crisi viene impattata le città e quindi cosa in realtà questo ci dice anche magari della ruolo della politica a riguardo quindi sì volevo un po'ecco scriverla sul ruolo delle crisi riguarda questa conflitto sociale che lei ha evidenziato che trovo sicuramente
Puntuale anch'ma che magari hanno solamente evidenziato cose preesistenti grazie

Grazie a tutti tutte le bugie relazioni veramente molto stimolanti e tra l'altro tra da prospettive diverse ma anche molto accomunati da tante tematiche che hanno attraversato
E e che mi hanno anche molto stimolato anche da ex amministratrice commissione che ha avuto a che fare con molte delle sfide di cui abbiamo parlato oggi a me ha suggestionato moltissimo questa ripresa Calvini Anna delle Città invisibili
Tutti mi sembra davvero un approccio che merita di essere molto molto approfondito
E che però vedo anche molto in sintonia con l'intervento successivo no delle città solidali
Che reinvestono su un'idea sta collettiva di benessere collettivo
E qui il grande il tema che si pone e quello delle risorse no perché comunque in entrambe lei prospettive il c'è una riaffermazione di un porto prima un forte il primato del pubblico
Che si trova di fronte al grande tema delle risorse insomma in questo e e volevo chiedere questo un po'è una domanda che forse si rivolge un po'a a tutti e quattro perché qui c'era il tema del veniva evocato secondo me in maniera giustamente critica il Pnr arriva una delle linee d'investimento del PNR R.
Richiamava la costruzione dei cosiddetti ecosistemi no
La categoria di ecosistema folli vorrebbe rispondere un po'anche alla a a a come si affronta in maniera unitaria intersezionale
E il tema delli policristallino e volevo chiedere siccome non è un un concetto che è stato sviluppato che cosa ne pensate
Io giù domande cercherò di essere brevissimo una relazione al primo intervento attuato molto affascinante l'osservazione che vedo anche un po'nella nella mia ricerca sulla pubblica amministrazione
Che c'è una sorta di perdita di visione complessiva sotto il giogo e di questi certificazioni di queste domande per specifiche
Secondo lei qual è la causa principale di questa parte di visione complessiva perché Maria non si riesce a vedere la Big Picture ma ci si perde in queste cose che possano apparire meno importanti
Poi una domanda relativa al al terzo volendo anche all'alcol Tallo al secondo al terzo intervento quindi di di di Stéphane Di Mauro
Sono prima assoluta fasciato questo concetto della città militanti neri riguarda un po'quello della grande siti della Fondation le gonne in questa città che vuole che penso alla dignità delle persone mamma
Mi sembra dalla Sea descrizioni che ci sia
In una sorta di problema cognitivo quindi una mancanza di volontà delle élite Opel sicuramente c'è anche un problema di finanza pubblica almeno rispetto all'Italia contemporanea quindi la mia domanda è come si finanzia una come si sostiene una una città militante possibile farlo senza un'abolizione anche se parziale
Come
Altri tre
Però allo che vede il fatto è venuta
Ho detto
Come come si finanzia quindi c'è possibile possibile finanziarla anche senza una una sospensione anche parziale della proprietà privata
Ma e allora
Il la vera domanda generale
La tampona questioni che ho da un frammento anche per il mio progetto ed è se questo focus sulla crisi da una parte in questo caso anche sul sulla città come attore fondamentale non possono essere soltanto un modo per da un lato concentrarsi su interventi puntuali e talvolta anche politicamente rilevanti per l'amministrazione di riferimento in quel momento dall'altra magari per penso alla gestione la risorsa idrica qui ci sono persone impone sicuramente più esperti di me
I problemi sono molto più grandi su scala temporale molto più vasta esistono da sempre sono almeno trent'anni che ci si riflette sopra
E però l'intervento puntuale sul serio esosa sul perché in agosto l'acqua non arriva al quinto piano a Milano può essere risolto si dall'amministrazione nel momento di base nel momento puntuale mari dell'intervento più ampio per cui magari la rete di città
O il
La singola città del tuo sapranno Milano Bilbao Barcellona possano essere casi singoli ma poi nel largo spettro magari questo vuol lasciare spazio a azioni forse un po'più importanti che dovrebbero essere messe in atto non lo so
Sì la prima era una riflessione appunto su come le città si trovino a rispondere
Tra ai bisogni dei dei cittadini trovavo appunto delle similitudini anche rispetto alla transizione di etica
Di cui mi sto occupando come poi siano anche gli amministratori locali a governare il processo di implementazione
Della transizione che lì dove poi si gioca il fallimento o il successo
Della transizione stessa poi un'altra domanda la professoressa Ravazzini
Sulla questione dei tre modelli di città questi tre modelli possono convivere e sono i rapporti di forza interni che fanno prevalere l'una sull'altra che era appunto la la suggestione che mirava
Grazie siccome avete avuto pochi stimoli butto là qualcosa anch'io e poi li facciamo vorrà no perché l'occasione è ghiotta Tissi ma allora intanto mi sembra che io avevo provato all'inizio a fare un elenco sommario delle crisi ma ce ne sono parecchie altre emerse dare al vostro dalle da dai vostri interventi
Dalle disuguaglianze evidentemente penso alla povertà educativa che sempre su Radio Radicale open polisti racconta
Ogni ogni settimana c'è Milano perché poi Milano in queste settimane in questi mesi ma non sarà l'ultima perché in queste settimane anche su Firenze diciamo si è parlato molto della speculazione edilizia della trasformazione urbana chi l'ha governata mi fa un po'impressione che include l'elenco di crisi e di emergenze non sia uscita o il Sud del Mezzogiorno forse ormai è tutta Calabria e quindi ci stiamo insomma non è più la diverso a dare il resto ecco l'esempio dell'acqua che non arriva nelle case a Milano direi che bene quindi ci sono molte più crisi di quelle che strumenti e poi la crisi cognitiva che è uscita di fatto dai nostri stessi ragionamenti e che le sovrasta tutte ed è quella per cui dicevo all'inizio si parla di analisi del discorso per capire cos'è quello che stiamo vedendo
Strumenti falò così secondo me e galanti che ha chiuso il cerchio dall'intervento di Silvano c'è un problema di riflessività cioè perché facciamole cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo
E su questo penso che anche la riflessione di Ravasi insomma in tanti anni sulla deliberazione pubblica sulla costruzione di senso
Quindi un problema di riflessività l'abbiamo visto già nella valutazione i processi di valutazione sono stati analizzati soprattutto in questo senso
C'è una questione di welfare welfare ambientale politica e coso Charlene questo convegno Thatcher con Lando somma mi sembra sia il primo anno che questi concetti girano e ci sono diverse dottorando e dottorandi persone che se ne stanno occupando perché servizi dignità etc è un nuovo welfare di fronte a nuove disuguaglianze nuove povertà e così via
L'altra cosa che già ha sollevato Tullia Marche attraversava tutti gli interventi è apprendere e istituzionalizzare i saperi negli esempi che ha fatto Tullia io vedo un problema gigante ma come sempre per forza di accountability
Cioè quali saperi che rendono conto a chi con quale trasparenza se sono gli unici e le uniche a sapere qualcosa chi li controlla e chi li monitora però e quindi quale investimento invece del pubblico sulle proprie competenze Silvano l'ultima volta che ci siamo visti mi aveva coinvolto in un seminario sullo strategico Forsythe
Che non per forza volere di poi vuol dire sapere tutto razionalmente però riflettere sui dati che offrono informazioni Calò
Su quelle che non ho e come le uso direi che risulta centrale faccio proprio un passaggio di microfono
Intanto io infarto intanto dalle due questione che impressionò sono state poste direttamente la prima quella su incentivi disincentivi come si pensa di di di di affrontare la questione allo all'Europa su questo quindi faccio solo una foto una micro foto su questo
L'Europa che si è dibattuto molto sulle politiche ambientali fin dalla loro nascita se bisognasse andare molto verso politiche di mercato no o politiche diciamo di comando e controllo
Le all'inizio l'impostazione era molto di mercato dell'Unione Europea cammin facendo si è visto che questa impostazione non riesce assolutamente a a cambiare il l'ordine delle cose se queste queste cambiabile e quindi si è andato verso impostazione che sono il quasi mercato ecco l'ultima questa qua relativa al al appunto al DM Saccà a che vedere con il quasi mercato ovvero io faccio una regolamentazione
Che non rende non conveniente agli operatori economico finanziero o almeno
Mette in moto un meccanismo per cui gli operatori economico-finanziarie non ti danno i soldi
Per finanziare delle opere che sono ad elevato rischio
Questo che significa che ti viene impedito no significa che tu le trovi sul mercato nei fondi bravo diciamo quelli che dicono va beh io accetto rischio più elevato i soldi costano di più il denaro costa di più e finanziamenti costano di più
E quindi tutto sommato è l'idea che puoi utilizzare il mercato
A per andare nella direzione giusta questo qua non sono convinto che sia il meccanismo utile per il tempo perché ne abbiamo poco tempo
Per invertire delle rotte ma credo che questa sia una partita veramente
Complessa perché siamo da la prima volta che stiamo di fronte a una questione così grande e non non conosciamo la potenza degli strumenti però e iniziative che siano più
Diciamo che badano più a che coinvolgono di più quello che puoi produrre come lo conosce in questo momento non ci sono le condizioni politiche in Europa USA vede il De indica al diventato la battaglia cioè contro chi rinvia alla battaglia di tutte le destre
Quindi non è così semplice affrontare questi questi temi in modo diretto
L'euro il l'Europa del il documento sul rinvio andava invece sull'idea di condizionare il mercato attraverso il mercato decreti per fare un'altra serie di provvedimenti tutti a supporto di questa impostazione che dovessero far diventare più conveniente investire facendo capire alle persone o alle imprese che il se tu paghi poco in effetti negli anni pagherai molto di più
è utile va nella direzione giusta e l'unica possibilità che abbiamo no da come tornare indietro
La la presidenza della commissione che è la stessa perché la fondarla ieri è quello impostato da grandi al si capisce che in questo momento i margini di manovra politici solo politici di questa battaglia si sono ridotti e quello è un problema con cui abbiamo a che fare la seconda e la visione complessiva
Qui faccio mi lego alcune cose che vengono dette prima allora a Roma io sono anche dentro così due cibo cioè curdi un uno dei tavoli di lavoro del Consiglio del cibo
Non abbiamo un piano di azione climatica il piano d'azione richiamati da coordinato dal Sanchini Edoardo Zanchini che viene fuori dall'amministrazione vedere da Legambiente era persona molto competente su quest'ambito allora avere una visione su questi temi significa ad esempio quando fa le politiche per il cibo connettere le politiche climatiche con le politiche per il cibo
Che ha ha perché il cibo in incide tanto sulle questioni climatiche riesce
A farlo
Per riuscire a farlo avresti bisogno non voglio levare l'avvocato questo se ne occupa ci vogliono significa che le organizzazioni che forniscono personale politico che animus music-hall amministrazione questi temi l'abbiano problema di Zarate
Il tema del cambiamento climatico
è poco problema Rizzato dalle organizzazioni che poi forniscono personale politico-amministrativo nella direzione delle città quindi se se è fortunato trovi Edoardo Zanchini che sta nello staff del sindaco
E a luglio una cultura che che a questa visione ma altrimenti questa visione ne facciamo ancora noi dobbiamo avere quando fu lo diciamo quando è nata l'aggiunta
Parlando con l'assessora dico dovete fare un assessorato alla di asfaltazione
Dobbiamo doglie del fatto che ci siano i lavori pubblici per asfaltare qua Baldo va tolto cemento alle città deve avere anche dei simboli cioè deve dire come si chiama devo togliere perché esse non tolgo le le città non riescono ad assorbire le quante la quantità di acqua
Che Roma gli eventi estremi
Che deve gestire una città perché il suono impermeabile ora questa cosa qua
Terrina presso un'amministrazione per ma l'attività presso perché non è così problematici Sado il tema allora questo servono organizzazioni che a loro volta questi temi e le decine di altri di questi temi che sono i temi della modernità riescono a farli propri perché altrimenti è una corsa troppo faticosa
Difensore davvero bassa si
Cerco di essere telegrafica
Nove studio se se sede abbiamo fuggire allora mi spiace ma io sul concetto di ecosistema non so rispondere forse i geografi sono più sul diciamo
Più adatti
Non grande
Diciamo non parlo di ciò che non so filmiche mette le mani avanti
Allora la questione delle risorse si indubbiamente c'è il problema delle finanze però
Io forse direi due battute la prima è che per soprattutto per i Paesi dell'Europa meridionale l'allentamento del patto di stabilità in qualche modo forse nei prossimi anni darà un pochino più di respiro
E l'altra cosa che dico che le agende imprenditoriali delle città imprenditoriali sono costati il simil Solti tantissimi
Quindi dire che il città abilitante costa di più perché investe di più in servizi rispetto a una città imprenditoriale che investe moltissimo in grandi infrastrutture
Lascerei un punto interrogativo ecco mi consentirei qualche dubbio
Sì chiudo dicendo solo questo che al tema delle risorse secondo me si connette un tema molto interessante che ha toccato Tullia cioè quello dei bandi europei
Allora io sui bandi europei
Ci sta aprire gli forse un'altra tavola rotonda perché i bandi europei per le città possono avere un se diciamo una valenza
Ambivalente tu hai presentato dei casi interessanti probabilmente molto positivi
Di utilizzo strumentale dei bandi europei arrivano i fondi e gli euro io li utilizzo perché ho in mente che cosa voglio fare e qui e partecipò a quel bando che mi serve per avere i soldi per poter fare quello che voglio
C'è un altro rischio che io ho visto in diverse amministrazioni che invece quello di partecipare ai bandi europei in qualche modo facendosi catturare dal bando europeo ha mi servono qui sto mi servono soldi
E quindi io vado a a partecipare a tutti i bandi europei che in qualche modo in cui ho qualche chance di vincere
E questo è molto pericoloso perché in qualche modo va al distorcere se c'è anche c'è un'agenda di qualche tipo di fatto il Comune si ritrova inseguire i bandi europei e quindi a spostare molto la logica diciamo deviando sì proprio su verso logiche di singoli progetti ok più che di politica pubblica quindi io su questo forse sarebbe interessante discutere su pro e contro
Su cosa porta all'affermarsi di un modello allora e nella letteratura cioè il concetto di stratificazione non mi ricordo forse si toccano i test c'è il concetto di gratificazione quindi è ovvio noire accademici tagliamo con l'accetta quindi si sicuramente ci sono
Come dire dove noi vediamo la città imprenditoriale non è che servizi sono lasciati
Certo ci sono tante sfaccettature però se noi dovessimo in qualche modo tracciare il profilo secondo me possiamo dire che sono profili alternativi cioè dov'è che punta di più anche dal punto di vista culturale l'amministrazione c'è un indirizzò secondo me è abbastanza facile riuscire a identificare che c'è un profilo e non c'è l'altro a e che cos'è che porta all'affermarsi di un modello
Sì certi rapporti di forza conta nove ci sono tanti fattori che in qualche modo influiscono quelle è uno dei grandi interrogativi cioè molti di noi hanno studiato come che a un certo punto una città è arrivata provare non sulla strada dell'imprenditoria lirismo di ricostruire l'agenda e ci sono tante risposte che si possono dare ogni ogni in non è solo una questione di rapporti di forza perché se no siamo nel primo modello ok dobbiamo tutti rispondere alle multinazionali che pigliano passano e quindi dobbiamo schiacciarsi su quel modello lì la città imprenditoriale
Invece il frutto di una serie di dinamiche di processi decisionali però
Secondo me Mauro ha ragione cioè l'aspetto culturale che però è difficilissimo come fai a poiana scardinare quella cosa lì
Conta ha contato moltissimo ci sono tanti studi soprattutto anche forse dei geografi la letteratura critica contro il neo liberalismo cioè dove dicono non è solo una questione di interessi gli altri son più potenti che proprio c'è questa cultura neo liberale che si è diffusa ci credono gli amministratori pubblici e che fare il bouquet Nike è meglio che mettere egli non lo so i consultori pediatrici
Diffusi sul territorio a monte poi non sono alternative per forza di cose ma
Non so se ho chiarito che secondo me è la dimensione culturale fondamentale però come si fa a scardinare eccezione culturale che non so
Bene allora rispondo alla domanda che escono le
Faceva direttamente la
Tendenza
Se queste crisi non sono altro che mettere in evidenza una crisi delle crisi già esistenti
Assolutamente sì
E se conferma il problema bisogna che ci apriamo gli occhi
E che assumiamo un punto di fondo
Badate che quelle crisi non sono altro che gli effetti polverizzati
Di una crisi del modello di sviluppo appunto
è un modello di sviluppo che in crisi la crisi migratorio è un problema di crisi non è la crisi ecologica la crisi ambientale la crisi energetica
Il climate change che cosa sono se non gli affetti di un modello di sviluppo che ha generato ma la crisi delle diseguaglianze l'accusa l'effetto di un modello di sviluppo che ha generato troppe esternalità negative
Punto questo è siamo di fronte a una situazione in cui il modo cambiali con la quale d'altra parte scusate prendiamo il caso del bar voi avete idea di quanto su quanto è il costruito del Novecento
Rispetto la storia dell'uomo
Che celebriamo la storia dell'uomo e quanto l'uomo ha costruito nel Novecento
I soldi cioè ho scritto tutto del Novecento il novanta per cento del costruito fatto nel Novecento
è una cosa allucinante questa presunzione ma è un po'un modello di sviluppo che è arrivata al capolinea
Se noi non assumiamo questo punto di vista qua te non c'è niente da fare non è un problema da anni e c'è un'alternativa all'alternativa su cui si è provato a ragionare è l'alternativa degli esiti jeans cioè l'alternativa degli stati sviluppo sostenibile che hanno come obiettivo
Viva dio non quello ambientale
Perché non è i ma quello dell'interdipendenza tra delle dimensioni di sostenibilità cioè quello che coi potremmo chiamare città cos'è una città abilitante la città sostenibile cioè una città nella quale
Diversi punti di vista si tengono insieme stanno insieme ma li guardo dal punto di vista dell'interdipendenza perché è l'interdipendenza io ho lavorato utilizzo con tanto con Enrico Giovannini su questi temi
Voglio dire quindi problema non è
Se fa bene l'azienda però poi me ne frego degli oppure ma pensate un sistema come la trasformazione adesso l'auto elettrica auto elettrica presuppone le colonnine presuppone un po'un problema industriale presuppone cioè o si ragiona in termini di trend interviene Enza sistemica o non si ragiona
E quindi il punto di fondo è quello ma pensate all'Inter alle esternalità sul lavoro i problemi delle dell'occupazione Nasser cioè sono pezzi che vanno letti complessivamente e che richiede una strategia importante
Esiste questa possibilità perché non sta funzionando per due ragioni di fondo la prima perché
Appunto si mette in discussione un modello quindi ci sono degli interessi vessati il tema dell'auto elettrica quali conflitti ci sono stato in questo che su questo tema o
Anche perché c'è stato per me
E qui vengo può al primo intervento un appiattimento enorme sulle dimensioni tecnico tecniche
Qui non è un problema solo di tecnica perché dopo Turci sfocia certificazione diventa un'operazione burocratica eccetera eccetera CE
Se non si prende il punto di partenza cioè un nodo culturale di modello di sviluppo eccetera e non viene messo in e non si ha il coraggio mette in discussione questo il resto e tecnocrazia che non produce nulla dico l'ultima cosa sul PNR
Non è che io ho un problema sul PNR però penso che i duecentotrenta miliardi di cui duecento miliardi di debito
Richiedano uno individuazione di quali sono le quattro cose fondamentali che l'Italia deve fare
E questo non è stato fatto quindi è un primo è un problema strategico non si capì mentre gli spagnoli Aspesi trenta ma hanno scelto tre quattro cose fondamentali e secondo problema di metodo
Il premier sulla Simenon molto sul fatto che si fa la valutazione sui risultati eccetera e tutto è una valutazione di output e mai di Outta My di impatti e di ricadute evidenti che cosa produce che poi è la stessa cosa di prima
Quali sono le ricadute evidenti di miglioramento di questo processo su quali
Condizioni in termini di impatto fondamentale
Cosa dell'impatto che secondo me è il grande limite delle amministrazioni italiane che non ragiona in termini di impatto
Dopodiché siamo anche politologa e politologi e la crisi politica e come si costruisce il consenso perché alcune delle cose che stiamo dicendo non portano il consenso attivo
E no ma la costruzione del consenso molto rapidamente diciamo la fine di tutto questo citando di nuovo una persona che mi ha insegnato molto cioè siamo politologi per Dio c'è un elemento fondamentale
Al quale Giulio mi richiamava l'attenzione cioè in tutta questa costruzione di nuove visioni di città di alternative al precedente modello di sviluppo
E anche nella visione critica del diciamo come riuscire a trovare le risorse per fare queste cose il tema della responsabilità e della cantabilità fondamentale è fondamentale per la trasparenza e però di nuovo tutto d'accordo tutto giusto i limiti del Pnr r i limiti dei progetti europei dei bandi europei potremmo parlarne per un'altra tavola rotonda come giustamente è stato sottolineato però di nuovo un piccolo esempio nel non conta niente mentre solerti e del piano limati COO di molte città europee
Queste reti di Esperti europee incardinate anche la commissione
Eccetera eccetera suggeriscono a i comuni alle municipalità oltre di stare attenta alla dimensione climatica e ambientale anche alla finanziaria partecipazione cioè inserire degli elementi partecipativi
Non può essere qualcosa di cerimoniale in qualcosa di il a insomma abbiamo abbiamo varcato la fase Lina del fatto che siamo inclusivi e partecipativi no diventa fondamentale
Sia per la trasparenza la legittimità di quello che si sta facendo come situazioni sia per la costruzione del consenso e che non vuol dire che fa l'assemblea cittadine e poi fai tutto quello che ti dicono i cittadini questo sapevo bene sono esperti che ci spiegano il tutto
Grazie per la vostra attenzione grazie a tutti e scusate il ritardo nelle conclusioni Rex
Consigliere Bonafini
Poi quando ci dicono che hanno spento il microfono
Dell'altra
Nei momenti
Ma anche noi abbiamo nemmeno nella normale glielo dico il seminario di danza e Orlando
Facciamo per i fatti i fatti

