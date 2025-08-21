CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione audio di "Collegamento in diretta con Simona Giannetti su la raccolta firme in Sardegna per la proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu", registrato giovedì 21 agosto 2025 alle 09:05.
Sono intervenuti: Simona Giannetti (avvocato, consigliera generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
