21 AGO 2025

Collegamento in diretta con Simona Giannetti su la raccolta firme in Sardegna per la proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu

COLLEGAMENTO | di Marco Roberti - RADIO - 09:05 Durata: 5 min 35 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Collegamento in diretta con Simona Giannetti su la raccolta firme in Sardegna per la proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu", registrato giovedì 21 agosto 2025 alle 09:05.

Sono intervenuti: Simona Giannetti (avvocato, consigliera generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
