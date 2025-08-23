CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Un recente sondaggio Gallup sui primi 100 giorni di pontificato di papa Leone XIV ha rivelato dati interessanti e significativi sul gradimento del nuovo pontefice.
Ne abbiamo parlato con Maria Antonietta Calabrò, giornalista che collabora con Huffington Post e autrice del libro "Il trono e l'altare" sui rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti.
"Il gradimento negli USA di Papa Leone XIV: intervista a Maria Antonietta Calabrò" realizzata da Marco Roberti .
L'intervista è stata registrata sabato 23 agosto 2025 alle 12:57.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Politica, … Usa, Vaticano.
