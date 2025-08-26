26 AGO 2025

Francia: il governo di Bayrou verso una crisi politica. Collegamento con David Carretta da Bruxelles

COLLEGAMENTO | - RADIO - 09:10 Durata: 7 min 19 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
Player
Si parla anche dei dazi americani.

Registrazione audio di "Francia: il governo di Bayrou verso una crisi politica. Collegamento con David Carretta da Bruxelles", registrato martedì 26 agosto 2025 alle 09:10.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Tra gli argomenti discussi: Bayrou, Bilancio, Commissione Ue, Digitale, Economia, Esportazione, Esteri, Fiducia, Finanza, Francia, Governo, Importazione, Italia, Mercato, Partiti, Tariffe, Tasse, Tecnologia, Trump, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen, Voto.

La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Sì buongiorno a voi la Francia rischia di trovarsi di nuovo di fronte a una crisi politica dopo che il primo ministro sua Bayrou ieri ha annunciato un voto di fiducia per l'otto settembre
Incentrato fondamentalmente sullo sforzo di bilancio quarantaquattro miliardi di euro per ridurre il deficit il prossimo hanno vai tu ha parlato a lungo del rischio di sovra indebitamento della Francia se la strada che scegliamo in quel di fingere che il problema non esista
Allora vi dico e lo credo con tutto il cuore non ne usciremo ha detto Bayrou aggiungendo non permetterò che il nostro Paese sprofondi in questo rischio
Si tratta di una scommessa l'ennesima da parte della dell'establishment politico attuale in Francia ricordiamo
Che il presidente francese ma nel macro nel giugno del due mila ventiquattro aveva sciolto l'Assemblea nazionale aveva scelto elezioni anticipate
Che non hanno portato nessuna maggioranza ma hanno reso il partito di estrema destra Rossignol mo'Nacional il più grande gruppo l'assemblea nazionale già un governo quello di Michel Barnier era caduto nell'autunno scorso proprio sulla manovra di bilancio e ora il pericolo è che François Bayrou e il suo governo facciano la stessa fine il rischio in parte calcolato perché il il voto di fiducia prevede prevede un passaggio l'Assemblea nazionale con maggioranza assoluta dei voti espressi
Di conseguenza in caso di astensione Bayrou potrebbe passare ma rimane rimane che i partiti che sostengono al suo governo in questo momento non hanno i voti necessari i rapporti di forza sono sfavorevoli a Marilù se si mettono insieme supremo nazionale del e alleati di della destra dura nonché i partiti dell'estrema sinistra lascia un sasso e mezza comunisti ma anche gli ecologisti e poi il un partito socialista tutti hanno già detto che non
Voteranno la fiducia beh il primo ministro cadrà
L'otto settembre rimanendo per gli affari correnti e il problema della legge di bilancio di quarantaquattro miliardi rimarrebbe rimarrebbe centrale
Fondamentalmente il destino del governo Bayrou dipenderà dalla posizione che verrà resa dal partito socialista e o da allora sembrano nazionali che hanno detto che non voteranno la fiducia
Occorre verificare se voteranno contro il il Governo questo ha delle ripercussioni anche sui mercati finanziari lo spread tra i titoli di stato francesi e quelli tedeschi aumentato ieri in modo significativo raggiungendo settantanove punti
Si avvicina a quello dell'Italia ottantanove punti anche l'Italia risente di questa di questa instabilità politica francese che ha riflessi sui mercati lo spread questa mattina è cresciuto
Del del cinque per cento quanto invece l'attualità europea dato che avete
Parlato dell'accordo raggiunto dalla commissione di Ursula von der lime con Donald Trump sui darsi un piccolo aggiornamento importante perché questa notte il presidente americano ha pubblicato un post sul suo socio al frutto annunciando darsi e restrizioni all'import alle esportazioni contro Paesi che cito attaccano le nostre incredibili aziende tecnologiche americane
Le tasse digitali la legislazione sui servizi digitali le norme sui mercati digitali sono tutte progettate per danneggiare o discriminare la tecnologia americana
Inoltre scandalosamente scritto Trump danno il via libera alle più grandi imprese tecnologiche cinesi questo deve finire e finire ora avverto tutti i paesi contasse leggi norme ora io con lamenti digitali che a meno che queste azioni discriminatorie non vengano rimosse
In qualità di presidente degli Stati Uniti imporlo Dazzi aggiuntivi sostanziali sulle esportazioni di quei Paesi verso gli Stati Uniti e istituirono restrizioni all'esportazione sulla nostra
Tecnologia e sui nostri città altamente protetti
Così Donal Trump sul suo socio al tutto europee non vengono menzionati ma l'Unione europea ha messo in piedi una legislazione molto solida su lui mercati sui servizi digitali Indie May dire sei legislazione molto contestata tra l'altro dalle da grandi colossi americani alcuni Paesi hanno anche introdotto delle guantate parte anche anche in Italia
E il rischio evidente che l'accordo commerciale che era stato negoziato appena o un mese fa il il ventisette di luglio confermato dalla dichiarazione congiunta uscita una settimana fa dichiarazione congiunta Stati Uniti Unione Europea beh alla fine venga immediatamente rinnegato e l'Unione Europea sia bersaglio di questi dazi aggiuntivi o restrizione alle esportazioni che Trump entrante da annunciato questa notte anche se non ha menzionato esplicitamente i Paesi sia in mente
Il pericolo c'è dimostra quanto la stabilità e prevedibilità che Ursula von der Laiana veda vantato dopo raggiungimento dell'accordo con Trump sui dazi del quindici per cento
Accordò sfavorevole per l'Unione europea perché l'Unione europea dovrà azzerare sui dazi sulle importazioni vivi beni industriali americani e di altri altri beni di vario tipo
B quella prevedibilità stabilita per gli attori economici non non c'è vedremo quale sarà oggi la reazione della commissione per ora è tutto se non avete domande vi restituisco la linea

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate