31 AGO 2025
Osservatorio Giustizia con il prof. Bartolomeo Romano

Lorena D'Urso
Puntata di "Osservatorio Giustizia con il prof. Bartolomeo Romano" di domenica 31 agosto 2025 condotta da Lorena D'Urso .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Csm, Diritti Umani, Diritto, Giustizia, Governo, Magistratura, Parlamento, Penale, Politica, Referendum, Riforme.
