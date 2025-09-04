"Vento, sole e buon senso" con Marco Grimaldi, Grazia Francescato, Pierpaolo Bombardieri, Alessandra Prampolini, Paolo Sottocorona, Attilio Piattelli.



Coordina Letizia Palmisano.



19:30 Conversazione con Francesca Albanese sul libro: Quando il mondo dorme.



Intervengono: Luana Zanella e Peppe de Cristofaro.



Convegno "Terra! - Seconda festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra (seconda giornata)", registrato a Roma giovedì 4 settembre 2025 alle 18:37.



L'evento è stato organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra.



Sono intervenuti: Letizia Palmisano (giornalista ambientale), Paolo Sottocorona …

(meteorologo), Grazia Francescato (giornalista e ambientalista), Attilio Piattelli (esperto di energie rinnovabili), Alessandra Prampolini (direttrice generale del WWF Italia), Alessandro Grimaldi (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra), Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), Luana Zanella (presidente del Gruppo Alleanza verdi e Sinistra alla Camera dei deputati), Francesca Albanese (relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati)), Giuseppe De Cristofaro (senatore, presidente del Gruppo Misto AVS).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 22 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

