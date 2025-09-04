CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Vento, sole e buon senso" con Marco Grimaldi, Grazia Francescato, Pierpaolo Bombardieri, Alessandra Prampolini, Paolo Sottocorona, Attilio Piattelli.
Coordina Letizia Palmisano.
19:30 Conversazione con Francesca Albanese sul libro: Quando il mondo dorme.
Intervengono: Luana Zanella e Peppe de Cristofaro.
Convegno "Terra! - Seconda festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra (seconda giornata)", registrato a Roma giovedì 4 settembre 2025 alle 18:37.
L'evento è stato organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra.
Sono intervenuti: Letizia Palmisano (giornalista ambientale), Paolo Sottocorona … (meteorologo), Grazia Francescato (giornalista e ambientalista), Attilio Piattelli (esperto di energie rinnovabili), Alessandra Prampolini (direttrice generale del WWF Italia), Alessandro Grimaldi (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra), Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), Luana Zanella (presidente del Gruppo Alleanza verdi e Sinistra alla Camera dei deputati), Francesca Albanese (relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati)), Giuseppe De Cristofaro (senatore, presidente del Gruppo Misto AVS).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 22 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
