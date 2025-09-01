01 SET 2025
rubriche

Il Bandolo - Indipendenza delle banche centrali e politica, dagli Usa all'Europa

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 12:25 Durata: 34 min 47 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Giorgio Arfaras, economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi Camilla Conti, giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta Fabrizio Goria, giornalista de La Stampa Fabio Pammolli, economista, Chair Comitato investimenti InvestEu, Direttore scientifico Fondazione Cerm, a capo della Fondazione AI4industry.

Puntata di "Il Bandolo - Indipendenza delle banche centrali e politica, dagli Usa all'Europa" di lunedì 1 settembre 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Arfaras (economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi), Camilla Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Fabrizio Goria (giornalista de La Stampa), Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 34 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Giorgio Arfaras

    economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi

    Camilla Conti

    giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta

    Fabrizio Goria

    giornalista de La Stampa

    Fabio Pammolli

    professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM

    12:25 Durata: 34 min 47 sec
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti