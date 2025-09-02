CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. L'interferenza russa nel gps del volo di Von der Leyen, dazi e rapporti USA - UE, la Legge di bilancio 2026" di martedì 2 settembre 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acciaio, Accordi … Internazionali, Alluminio, Commercio, Commissione Ue, Dogana, Economia, Elezioni, Esportazione, Est, Esteri, Europa, Finanza Pubblica, Foti, Giorgetti, Il Sole 24 Ore, Importazione, Italia, Lega Per Salvini Premier, Legge Di Bilancio, Mercato, Ministeri, Politica, Premio, Produzione, Protezionismo, Regionali 2025, Russia, Salario, Straordinari, Tariffe, Trump, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 21 minuti.
