02 SET 2025
Focus Europa - Commissione europea. L'interferenza russa nel gps del volo di Von der Leyen, dazi e rapporti USA - UE, la Legge di bilancio 2026

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 21 min 15 sec
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acciaio, Accordi Internazionali, Alluminio, Commercio, Commissione Ue, Dogana, Economia, Elezioni, Esportazione, Est, Esteri, Europa, Finanza Pubblica, Foti, Giorgetti, Il Sole 24 Ore, Importazione, Italia, Lega Per Salvini Premier, Legge Di Bilancio, Mercato, Ministeri, Politica, Premio, Produzione, Protezionismo, Regionali 2025, Russia, Salario, Straordinari, Tariffe, Trump, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 21 minuti.

  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:00 Durata: 21 min 15 sec
