03 SET 2025
Rassegna di Geopolitica. Una corte d'appello negli Usa conferma la invalidità dei dazi di Trump

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Federal appeals court strikes down major chunk of Trump’s tariffs" - Politico - 29 ago 2025 --- "Appeals court invalidates many of Trump's tariffs.

Next stop: The Supreme Court" - Yahoo Finance - 30 ago 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Una corte d'appello negli Usa conferma la invalidità dei dazi di Trump" di mercoledì 3 settembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Droga, Economia, Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Russia, Sicurezza, Unione Europea, Usa.
