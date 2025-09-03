CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Federal appeals court strikes down major chunk of Trump’s tariffs" - Politico - 29 ago 2025 --- "Appeals court invalidates many of Trump's tariffs.
Next stop: The Supreme Court" - Yahoo Finance - 30 ago 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Una corte d'appello negli Usa conferma la invalidità dei dazi di Trump" di mercoledì 3 settembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Droga, Economia, Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Russia, Sicurezza, Unione Europea, Usa.
