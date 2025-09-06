Registrazione video della manifestazione "“Fermiamo la barbarie”, anifestazione pubblica per sostenere la Global Sumud Flotilla", registrato a Roma sabato 6 settembre 2025 alle 18:17.



L'evento è stato organizzato da Confederazione Generale Italiana del Lavoro.



Sono intervenuti: Diana Agostinello, Lorna De Santis, Tony La Piccirella, Youssef Salman, Bianca Piergentili (coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti medi del Lazio), Marina Pierlorenzi (presidente ANPI provinciale di Roma), Stefano Ferrante (segretario dell'Associazione Stampa Romana), Gaetano Salvo (Libera Roma), Federica …

Teodori, Marco Miccoli (vice presidente dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti), Alessandro Paolo Rizzo, Roberto Gualtieri (sindaco di Roma), Francesca Re David (segretaria confederale della CGIL).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani, Guerra.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 1 ora e 15 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

