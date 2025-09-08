Presenta Pietro Curzio (Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione).



Seguono i saluti istituzionali di: Margherita Cassano (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Matteo Piantedosi (Ministro degli Interni), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Gilberto Picchetto Fratin (Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica), Francesco De Sanctis (Presidente Fondazione De Sanctis), Gianni Letta (Presidente del Premio De Sanctis).



Lectio magistralis di Francesca Mannocchi sul tema dei diritti umani.



Convegno "IV …

Edizione del Premio De Sanctis per i Diritti Umani", registrato a Roma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 17:18.



L'evento è stato organizzato da Fondazione De Sanctis.



Sono intervenuti: Margherita Cassano (primo presidente della Suprema Corte di Cassazione), Pietro Curzio (presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione), Francesco De Sanctis (presidente della Fondazione Francesco De Sanctis), Vincenzo De Luca (presidente della Regione Campania), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'Ambiente e dela Sicurezza Energetica), Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Matteo Piantedosi (ministro dell'interno), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy), Francesca Mannocchi (giornalista e scrittrice).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani.



