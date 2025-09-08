08 SET 2025
Rassegna di Geopolitica. I dazi di Trump e i limiti del potere presidenziale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Trump administration brings tariffs case to Supreme Court" - Scotus Blog - 04 ago 2025 --- "The Biggest Test for the Supreme Court Yet" - the Atlantic - 04 ago 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. I dazi di Trump e i limiti del potere presidenziale" di lunedì 8 settembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Democrazia, Economia, Esteri, Geopolitica, Giustizia, Mercato, Sicurezza, Usa.
