"Trump administration brings tariffs case to Supreme Court" - Scotus Blog - 04 ago 2025 --- "The Biggest Test for the Supreme Court Yet" - the Atlantic - 04 ago 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. I dazi di Trump e i limiti del potere presidenziale" di lunedì 8 settembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Democrazia, Economia, Esteri, Geopolitica, Giustizia, Mercato, Sicurezza, Usa.
