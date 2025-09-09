09 SET 2025
manifestazioni

Per non dimenticare: leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza

MANIFESTAZIONE | - Roma - 12:14 Durata: 1 ora 3 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Ordine dei Giornalisti del Lazio
Registrazione video della manifestazione "Per non dimenticare: leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza", registrato a Roma martedì 9 settembre 2025 alle 12:14.

L'evento è stato organizzato da Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Sono intervenuti: Guido D'Ubaldo (presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio), Giuseppe Giulietti (portavoce nazionale dell'Associazione Articolo 21).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Guerra, Informazione.

La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 3 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

