Registrazione video della manifestazione "Per non dimenticare: leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza", registrato a Roma martedì 9 settembre 2025 alle 12:14.
L'evento è stato organizzato da Ordine dei Giornalisti del Lazio.
Sono intervenuti: Guido D'Ubaldo (presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio), Giuseppe Giulietti (portavoce nazionale dell'Associazione Articolo 21).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Guerra, Informazione.
La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 3 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
