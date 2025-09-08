08 SET 2025
ADAPT- La pillola - Retribuzione e "l'ufficializzazione della mancia" nel mondo della somministrazione. Quali orientamenti in Italia?

14:32 Durata: 5 min 55 sec
Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Marco Menegotto, ricercatore Adapt.

Puntata di "ADAPT- La pillola - Retribuzione e "l'ufficializzazione della mancia" nel mondo della somministrazione. Quali orientamenti in Italia?" di lunedì 8 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Marco Menegotto (ricercatore di ADAPT).

