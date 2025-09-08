CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Marco Menegotto, ricercatore Adapt.
Puntata di "ADAPT- La pillola - Retribuzione e "l'ufficializzazione della mancia" nel mondo della somministrazione. Quali orientamenti in Italia?" di lunedì 8 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Marco Menegotto (ricercatore di ADAPT).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
