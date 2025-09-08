08 SET 2025
intervista

Il voto in Calabria: intervista a Mario Tassone

INTERVISTA | di Ada Pagliarulo - ROMA - 14:55 Durata: 9 min 1 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
"Il voto in Calabria: intervista a Mario Tassone" realizzata da Ada Pagliarulo con Mario Tassone (già parlamentare, esponente politico di DC, PPI e UDC).

L'intervista è stata registrata lunedì 8 settembre 2025 alle 14:55.

La registrazione video ha una durata di 9 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate