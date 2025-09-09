Commissione Affari Esteri della Camera

9 Settembre 2025
Nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, svolge le seguenti audizioni: ore 16 rappresentanti di AOI, Cini e LINK 2007; ore 16.30 Giovanni Carbone, docente di Scienza politica presso l’Università degli studi di Milano e responsabile del programma Africa dell’ISPI; ore 16.50 Pasquale De Muro, docente di Sustainable Human Development presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino