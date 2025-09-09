09 SET 2025
intervista

Francia: la fine del governo Bayrou. Intervista a Mauro Zanon, corrispondente del Foglio da Parigi

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:46 Durata: 11 min 59 sec
"Francia: la fine del governo Bayrou. Intervista a Mauro Zanon, corrispondente del Foglio da Parigi" realizzata da Roberta Jannuzzi con Mauro Zanon (corrispondente del Foglio da Parigi).

L'intervista è stata registrata martedì 9 settembre 2025 alle ore 09:46.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Bayrou, Bilancio, Crisi, Debito Pubblico, Deficit, Economia, Elezioni, Esteri, Fiducia, Francia, Giovani, Governo, Le Pen, Macron, Parlamento, Partiti, Politica.

La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
