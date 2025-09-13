Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati", svoltasi a Roma sabato 13 settembre 2025 alle ore 10:41.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.



Sono intervenuti: Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Ida Teresi (sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Antonio Diella …

(giudice presso il Tribunale di Foggia), Natalia Ceccarelli (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Paola Ciriaco (consigliere presso la Corte d’Appello Catanzaro), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova), Romina Incutti (giudice Kosovo specialist Chambers), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Marcello De Chiara (giudice del Tribunale di Napoli), Leonardo Lesti (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 5 ore e 2 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

