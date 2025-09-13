Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.
Sono intervenuti: Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Ida Teresi (sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Antonio Diella … (giudice presso il Tribunale di Foggia), Natalia Ceccarelli (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Paola Ciriaco (consigliere presso la Corte d’Appello Catanzaro), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova), Romina Incutti (giudice Kosovo specialist Chambers), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Marcello De Chiara (giudice del Tribunale di Napoli), Leonardo Lesti (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 5 ore e 2 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
-
Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati10:41 Durata: 14 min 20 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati10:55 Durata: 19 min 12 sec
-
Giuseppe Tango
giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo11:14 Durata: 5 min 10 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo11:20 Durata: 4 min 46 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa11:24 Durata: 3 min 7 sec
-
Antonio Diella
giudice presso il Tribunale di Foggia11:27 Durata: 6 min 20 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo11:34 Durata: 3 min 50 sec
-
Natalia Ceccarelli
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli11:38 Durata: 1 min 12 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini11:39 Durata: 3 min 40 sec
-
Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria11:42 Durata: 1 min 6 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa11:44 Durata: 3 min 9 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari11:47 Durata: 53 sec
-
Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro11:48 Durata: 5 min 16 sec
-
Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo11:53 Durata: 6 min 26 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari11:59 Durata: 2 min 12 sec
-
Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma12:01 Durata: 1 min 59 sec
-
Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano12:03 Durata: 1 min 43 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa12:05 Durata: 8 min 16 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini12:13 Durata: 1 min 31 sec
-
Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro12:15 Durata: 29 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini12:15 Durata: 55 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari12:16 Durata: 2 min 47 sec
-
Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati12:19 Durata: 2 min 30 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari12:22 Durata: 1 min 23 sec
-
Natalia Ceccarelli
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli12:23 Durata: 1 min 18 sec
-
Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania12:24 Durata: 3 min 26 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo12:28 Durata: 2 min 29 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini12:30 Durata: 5 min 22 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati12:36 Durata: 2 min 18 sec
-
Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli12:38 Durata: 2 min 44 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari12:41 Durata: 1 min 58 sec
-
Sospensione12:43 Durata: 2 ore 37 min
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari15:20 Durata: 3 min 41 sec
-
Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati15:24 Durata: 53 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa15:25 Durata: 2 min 4 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari15:27 Durata: 46 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati15:27 Durata: 3 min 37 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari15:31 Durata: 1 min 27 sec
-
Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro15:32 Durata: 3 min 8 sec
-
Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo15:36 Durata: 5 min 59 sec
-
Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova15:42 Durata: 3 min 44 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo15:45 Durata: 4 min 41 sec
-
Romina Incutti
giudice Kosovo specialist Chambers15:50 Durata: 2 min 57 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa15:53 Durata: 7 min 34 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati16:00 Durata: 5 min 15 sec
-
Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro16:06 Durata: 2 min 12 sec
-
Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi16:08 Durata: 1 min 50 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini16:10 Durata: 6 min 33 sec
-
Natalia Ceccarelli
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli16:16 Durata: 2 min 44 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari16:19 Durata: 3 min 3 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo16:22 Durata: 2 min 44 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari16:25 Durata: 3 min 43 sec
-
Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova16:29 Durata: 59 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari16:30 Durata: 5 min 4 sec
-
Sospensione16:35 Durata: 3 min 48 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari16:38 Durata: 20 min 30 sec
-
Romina Incutti
giudice Kosovo specialist Chambers16:59 Durata: 34 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini16:59 Durata: 57 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:00 Durata: 1 min 26 sec
-
Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova17:02 Durata: 1 min 21 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:03 Durata: 38 sec
-
Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria17:04 Durata: 1 min 8 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo17:05 Durata: 1 min 38 sec
-
Chiara Salvatori
giudice presso il Tribunale di Roma17:07 Durata: 1 min 27 sec
-
Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania17:08 Durata: 1 min 18 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini17:09 Durata: 1 min 16 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:11 Durata: 5 min 23 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa17:16 Durata: 47 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:17 Durata: 2 min 35 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini17:19 Durata: 42 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:20 Durata: 1 min 26 sec
-
Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma17:21 Durata: 16 min 1 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati17:38 Durata: 1 min 44 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:39 Durata: 8 min 54 sec
-
Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova17:48 Durata: 2 min 34 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:51 Durata: 54 sec
-
Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria17:52 Durata: 3 min 28 sec
-
Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano17:55 Durata: 1 min 11 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini17:56 Durata: 1 min 24 sec
-
Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa17:58 Durata: 1 min 8 sec
-
Ida Teresi
sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo17:59 Durata: 42 sec
-
Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania17:59 Durata: 57 sec
-
Giuseppe Tango
giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo18:00 Durata: 4 min 16 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari18:05 Durata: 1 min 14 sec
-
Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo18:06 Durata: 26 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari18:06 Durata: 1 min 3 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini18:07 Durata: 1 min 56 sec
-
Marcello De Chiara
giudice del Tribunale di Napoli18:09 Durata: 1 min
-
Leonardo Lesti
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano18:10 Durata: 3 min 23 sec
-
Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione18:14 Durata: 3 min 42 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati18:17 Durata: 2 min 49 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari18:20 Durata: 1 min 7 sec
-
Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini18:21 Durata: 28 sec
-
Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati18:22 Durata: 2 min 21 sec
-
Sospensione18:24 Durata: 36 min 37 sec
-
Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari19:01 Durata: 31 sec