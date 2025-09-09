09 SET 2025

Francia: le dimissioni del Premier Bayrou. Collegamento con David Carretta da Bruxelles

COLLEGAMENTO | di Sonia Martina e Enrico Salvatori - RADIO - 09:00 Durata: 10 min 44 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Player
Registrazione audio di "Francia: le dimissioni del Premier Bayrou. Collegamento con David Carretta da Bruxelles", registrato martedì 9 settembre 2025 alle 09:00.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Tra gli argomenti discussi: Asia, Bayrou, Cina, Commissione Ue, Crisi, Destra, Economia, Elezioni, Esteri, Fiducia, Finanza, Governo, Guerra, India, Macron, Mercato, Parlamento, Partiti, Russia, Sanzioni, Sinistra, Tajani, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.

La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate