Registrazione audio di "Francia: le dimissioni del Premier Bayrou. Collegamento con David Carretta da Bruxelles", registrato martedì 9 settembre 2025 alle 09:00.
Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
Tra gli argomenti discussi: Asia, Bayrou, Cina, Commissione Ue, Crisi, Destra, Economia, Elezioni, Esteri, Fiducia, Finanza, Governo, Guerra, India, Macron, Mercato, Parlamento, Partiti, Russia, Sanzioni, Sinistra, Tajani, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
